Разработчик Cyberpunk 2077 подвергся атаке хакеров-шантажистов

Автор фото, CD Projekt RED Подпись к фото, Репутация студии пострадала после выхода полного багов Cyberpunk 2077

Разработчик ролевых игр Cyberpunk 2077 и "Ведьмак 3: дикая охота", польская студия CD Projekt RED, подверглась кибератаке. Хакеры-шантажисты оставили записку, в которой говорят, что похитили исходный код нескольких игр студии, включая "невыпущенную версию "Ведьмака-3".

"У нас есть все ваши документы из бухгалтерии, юридического отдела, службы персонала, связей с инвесторами и много чего еще!" - говорится в записке хакеров, размещенной в Твиттере CD Projekt RED.

"У нас есть ПОЛНЫЕ версии исходного кода [разработанных студией игр] Cyberpunk 2077, Gwent, Witcher 3 и невыпущенной версии Witcher 3!!!", - также говорится в записке.

"Если мы не придем к соглашению, ваши исходные коды будут проданы или выложены в интернет, а ваши документы - высланы нашим контактам в игровой журналистике", - говорится в записке. Студии дают 48 часов на ответ, при этом конкретных требований хакеров в записке не приводится.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Киану Ривз исполнил одну из ключевых ролей в новой игре Cyberpunk 2077.

В студии говорят, что не пойдут на уступки и расследуют взлом. В заявлении компании также говорится, что при атаке не были скомпрометированы ничьи личные данные.

Исходный код - это текст компьютерной программы на каком-либо языке программирования, который может быть прочтён человеком. Заполучив его, авторы кодов могут с легкостью взламывать упомянутые игры или даже сделать свою версию "Ведьмака-3" или "Cyberpunk 2077".

CD Projekt переживает трудные времена: после выхода разочаровавшей геймеров Cyberpunk 2077 ее репутация серьезно пострадала, а акции - упали.

Эта кибератака - последняя в череде атак против разработчиков игр, произошедших за последний год, отмечает старший аналитик компании Ampere Analysis Луиз Шортхаус. В конце прошлого года хакеры атаковали компании Capcom и Ubisoft.