Разработчик Cyberpunk 2077 подвергся атаке хакеров-шантажистов
Разработчик ролевых игр Cyberpunk 2077 и "Ведьмак 3: дикая охота", польская студия CD Projekt RED, подверглась кибератаке. Хакеры-шантажисты оставили записку, в которой говорят, что похитили исходный код нескольких игр студии, включая "невыпущенную версию "Ведьмака-3".
"У нас есть все ваши документы из бухгалтерии, юридического отдела, службы персонала, связей с инвесторами и много чего еще!" - говорится в записке хакеров, размещенной в Твиттере CD Projekt RED.
"У нас есть ПОЛНЫЕ версии исходного кода [разработанных студией игр] Cyberpunk 2077, Gwent, Witcher 3 и невыпущенной версии Witcher 3!!!", - также говорится в записке.
"Если мы не придем к соглашению, ваши исходные коды будут проданы или выложены в интернет, а ваши документы - высланы нашим контактам в игровой журналистике", - говорится в записке. Студии дают 48 часов на ответ, при этом конкретных требований хакеров в записке не приводится.
В студии говорят, что не пойдут на уступки и расследуют взлом. В заявлении компании также говорится, что при атаке не были скомпрометированы ничьи личные данные.
Исходный код - это текст компьютерной программы на каком-либо языке программирования, который может быть прочтён человеком. Заполучив его, авторы кодов могут с легкостью взламывать упомянутые игры или даже сделать свою версию "Ведьмака-3" или "Cyberpunk 2077".
CD Projekt переживает трудные времена: после выхода разочаровавшей геймеров Cyberpunk 2077 ее репутация серьезно пострадала, а акции - упали.
Эта кибератака - последняя в череде атак против разработчиков игр, произошедших за последний год, отмечает старший аналитик компании Ampere Analysis Луиз Шортхаус. В конце прошлого года хакеры атаковали компании Capcom и Ubisoft.
Также она отмечает, что работа CD Projekt по выпуску патчей для Cyberpunk 2077, на которую по-прежнему жалуются купившие ее геймеры, теперь скорее всего замедлится.
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