Коронавирус: монахиня выздоровела в 116 лет; Европа думает об ослаблении карантина

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Европейские города пусты

Вашингтон усомнился в выводах экспертов ВОЗ о том, что происхождение коронавируса не связано с лабораторией в Ухане, а Германия и Британия готовы в марте начать поэтапный выход из локдаунов. Тем временем самая пожилая жительница Европы полностью выздоровела после Covid-19 накануне своего 117-го дня рождения.

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По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в мире коронавирусом заболели почти 107 млн человек, умерли - более 2,3 млн.

Европа: свет в конце тоннеля?

Германия планирует продлить локдаун до 14 марта. Этот вопрос в среду обсуждают канцлер Ангела Меркель и главы 16 федеральных земель. Ежедневная статистика заболеваемости постепенно снижается по всей стране, и региональные власти просят Берлин определить сроки для начала поэтапного снятия ограничений. Но научные советники предупреждают, что ситуация очень хрупкая, и стабильного улучшения пока нет.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Зимний локдаун в Германии стал более жестким и затяжным, чем прошлогодний весенний. Лишь сейчас статистика заражаемости пошла немного вниз, но власти ждут стабильных показателей

Одно из послаблений, которое в среду обсудит правительство, - открытие парикмахерских с 1 марта при соблюдении очень строгих мер безопасности. Ангела Меркель также дала понять, что возобновление работы школ и детских садов - это приоритет, и каждая земля может сама выработать систему возвращения детей за парты как только статистика заражаемости покажет стабильное снижение.

Британская Ассоциация пива и пабов (BBPA) просит правительство назвать дату, когда питейные заведения смогут открыться, в противном случае многие из них будут вынуждены закрыться навсегда. Продажи пива в 2020 году упали на 56%, что равно убыткам в 7,8 млрд фунтов стерлингов (почти 11 млрд долларов).

"Наш сектор не сможет дольше продержаться в таких условиях. Мы призываем правительство прояснить для нас ситуацию и ответить, когда мы сможем полностью открыться", - заявил глава BBPA Филип Уайтхед.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Британские пабы заявляют, что находятся на грани краха

На территории Великобритании продолжает действовать жесткий локдаун. Накануне правительство опубликовало список из 33 стран, по возвращении из которых карантин надо будет проходить в специальных гостиницах, а не дома, как это было раньше. Отказ проследовать в отель или попытка нарушить условия изоляции повлекут за собой штрафы в размере 10 тыс. фунтов и тюремные сроки до 10 лет.

Британские власти объясняют, что пойти на такие крайние меры их вынудила ситуация с распространением новых штаммов коронавируса и нежеланием большой части населения выполнять распоряжения правительства.

При этом премьер-министр страны Борис Джонсон 22 февраля обещает объявить о послаблениях, которые планируется начать вводить в связи с тем, что кампания по вакцинации набирает обороты. Прививки против коронавируса сделали уже 12,6 млн британцев (при населении страны примерно 66 млн человек). Большинство из привитых - пожилые британцы и тех, кто принадлежит к наиболее уязвимым группам населения.

В среду на сайте британской Национальной системы здравоохранения появился рекламный ролик, в котором певец Элтон Джон (которому 73 года) и 87-летний актер Майкл Кейн призвали жителей страны делать прививки.

В среду канцелярия королевского двора сообщила, что первые дозы вакцины получили принц Чарльз и его супруга Камилла, герцогиня Корнуолльская. 94-летняя королева Елизавета II и 99-летний принц Филип привились еще в январе. Принц Чарльз - первый в очереди на британский престол. Ему 72 года, весной прошлого года он переболел Covid-19 в легкой форме, госпитализация ему не понадобилась.

Переболела самая пожилая жительница Европы

Covid-19 перенесла самая пожилая жительница Европы по имени Люсиль Рэндон из Тулона во Франции. О своей болезни она узнала в середине января, сдав положительный тест. В четверг она отметит свое 117-летие. В 1944 году женщина приняла монашеский постриг, и ее стали звать сестрой Андре.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Сестра Андре говорит, что не боялась заболеть Covid-19

Она болела бессимптомно, поначалу даже не догадываясь о том, что заразилась коронавирусом. На время болезни ее изолировали от других жителей дома престарелых, в котором она находится. Медицинская помощь ей не понадобилась, и сейчас она считается полностью выздоровевшей.

Сестра Андре слепа и вынуждена передвигаться в кресле-коляске. "Ей очень, очень повезло", - рассказал местным СМИ представитель дома престарелых Дэвид Тавелла.

Когда французские журналисты спросили сестру Андре, не боялась ли она заболеть коронавирусом, та ответила: "Нет, мне не было страшно, потому что я не боюсь смерти. Я рада, что все еще с вами, но я не против отправиться в другое место - к своему старшему брату и к моим бабушке с дедушкой".

Сестра Андре родилась 11 февраля 1904 года. Она является не только самым пожилым жителем Европы, но и вторым по длительности жизни человеком в мире.

США сомневаются в выводах экспертов ВОЗ в Ухане

Эксперты ВОЗ, которые приехали в Ухань для выяснения причин пандемии Covid-19, жестко ответили Вашингтону, который в очередной раз выразил сомнения в версии китайских властей.

Заявление США прозвучало после того, как эксперты ВОЗ представили первые выводы своего расследования. В частности, они практически полностью исключили вероятность того, что вирус SARS-CoV-2 мог быть выращен в одной из китайских лабораторий. Вашингтон сомневается в прозрачности действий китайской стороны и в надежности информации, предоставляемой международным экспертам.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Накануне эксперты ВОЗ совместно с представителями минздрава Китая провели пресс-конференцию, посвященную первым выводам работы комиссии

Один из членов группы ВОЗ, специалист в области экологии болезней Питер Дасзак, в ответ на это написал в своем "Твиттере", что не стоит слишком доверять сведениям американской разведки, которая при Трампе стала терять связь с действительностью и откровенно ошибаться во многих аспектах. Он заверил, что группа работала максимально скрупулёзно.

Китай не сразу согласился пустить к себе экспертов ВОЗ, а потом долго обговаривал условия их работы. По мнению США, это указывает на неготовность Пекина к открытому сотрудничеству.