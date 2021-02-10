Дайджест: Сенат США решил судить Трампа, МИ-6 смягчила требования для новых агентов

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Сенат США большинством голосов признал процесс импичмента экс-президента Дональда Трампа соответствующим Конституции страны. К 50 демократам в верхней палате, проголосовавшим за это решение, присоединились шесть республиканцев, включая бывшего кандидата в президенты США Митта Ромни.

В январе Конгресс, большинство в котором принадлежит демократам, объявил импичмент Дональду Трампу, обвинив его в подстрекательстве к мятежу. По мнению законодателей, нежелание главы Белого дома признать результаты выборов и его призывы спровоцировали попытку штурма Капитолия 6 января, в результате чего погибли шесть человек.

Представители демократов в Конгрессе, выступающие на процессе в качестве стороны обвинения, продемонстрировали законодателям видеокадры попытки штурма Капитолия. В одном из эпизодов президент Трамп призывает своих сторонников "остановить кражу" голосов избирателей, в другом - протестующие воздвигают виселицу перед Капитолием и штурмуют здание, разбивая стекла и атакуя полицейских.

Комментируя эти кадры, один из так называемых "менеджеров импичмента", конгрессмен-демократ Джеми Раскин особо подчеркнул, что считает безосновательным главный аргумент представителей Трампа, заявлявших о том, что суд над уже покинувшим свой пост президентом является неконституционным.

Адвокаты, представляющие интересы экс-президента, в свою очередь, вновь заявили о том, что процесс импичмента "частного лица" является неконституционным, а все высказывания Трампа, которые демократы расценили как призыв к мятежу, защищены Первой поправкой к Конституции США.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Все об импичменте Трампу в видео дипломатического корреспондента Би-би-си Пола Адамса.

Единственную статью обвинения против бывшего президента Сенат начнет рассматривать в середине дня в среду. Для того, чтобы утвердить импичмент, демократам в верхней палате Конгресса нужно заручиться поддержкой как минимум 17 сенаторов-республиканцев, а такой исход считают маловероятным даже самые ярые противники Трампа.

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Власти Британии во вторник объявили об ужесточении мер для прибывающих из-за границы: теперь они будут обяаны сдавать два ПЦР-теста на коронавирус - на второй и восьмой день после приезда. Тест также необходим при въезде в страну, его необходимо сдать не ранее 72 часов до прилета.

Правило о двух дополнительных тестах начнет действовать с понедельника. По нынешним правилам, тест можно сдать на пятый день после приезда и в случае отрицательного результата сократить срок самоизоляции. Власти сообщили, что программа продолжит действовать наряду с новыми правилами.

В понедельник также начнут работу гостиницы, куда должны будут сразу после прилета направляться прибывающие из стран, входящих в так называемый "красный список" (сейчас в нем 33 государства).

За 10-дневное пребывание в отеле нужно будет заплатить 1750 фунтов стерлингов (около 179 тысяч рублей). В эту сумму входит проживание и трехразовое питание, трансфер из аэропорта и тестирование на Covid-19.

Министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок накануне заявил, что тем, кто попытается скрыть от властей посещение стран из "красного списка", будет грозить до 10 лет тюрьмы.

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Удмуртия стала первым российским регионом, где официально отменяется правило об обязательном ношении масок. Глава Удмуртии Александр Бречалов накануне заявил, что масочный режим в регионе будет носить рекомендательный характер.

"Начиная с пятницы, 12 февраля, масочный режим в республике будет носить рекомендательный характер. С 10 февраля, снимаются ограничения по режиму работы заведений общепита, кинотеатров, театров, театрально-концертных и культурно-досуговых учреждений. Спортивные соревнования будут разрешены для жителей всех возрастов, за исключением категории 65+, и при соблюдении заполнения зрителями половины залов", - сказал Бречалов.

По его словам, это решение было принято из-за того, что многие жители уже переболели коронавирусом, и ситуация с заболеваемостью "контролируемая и относительно стабильная".

При этом он призвал тех, кто не переболел Covid-19 или недавно вакцинировался, продолжать носить маски.

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Жители Объединенных Арабских Эмиратов отпраздновали успешный вывод на орбиту Марса космической станции "Аль-Амаль". Это первая межпланетная миссия в истории страны и всего ближневосточного региона.

ОАЭ стали лишь пятым членом элитарного клуба стран, изучающих и осваивающих Красную планету. Запуск первого арабского спутника состоялся лишь чуть более 10 лет назад - в июле 2009 года.

На сегодняшний день успешные запуски к Марсу, кроме США и СССР (позже - России), проводили лишь Индия и Европейский союз.

Как отмечает наш корреспондент по вопросам Науки Николай Воронин, успех нынешнего запуска может оказать огромное влияние на развитие всего Ближнего Востока.

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Британская разведка МИ-6 впервые начала набирать сотрудников, родившихся за границей, после того как негласно смягчила требования для приема на работу в попытке обеспечить культурное многообразие, пишет Times со ссылкой на источники в правительстве.

Кандидатам на роль шпионов больше не нужно быть родом из Британии, однако они должны по-прежнему быть обладателями британского гражданства.

Как рассказали источники газеты, спецслужба стремится собрать команду с "многообразием мышления", а не людей, которые все мыслят одинаково.

По их словам, присутствие в стенах МИ-6 людей разных национальностей и происхождения позволит разведке работать более эффективно.

Как отмечает Times, обладателям двойного гражданства, возможно, придется отказаться от небританского гражданства в зависимости от должности в спецслужбе.

Мировая пресса и соцсети активно обсуждают очередной случай, когда во время видеоконференции в "Зуме" что-то пошло не так.

На этот раз конфуз произошел во время довольно серьезного мероприятия - виртуального заседания суда в Техасе. Один из его участников, адвокат Род Понтон предстал в виртуальной маске котенка.

"Мистер Понтон, мне кажется, у вас включен фильтр в настройках видео, наверное вам стоит посмотреть на это", - сказал председательствующий судья.

"Да, я не знаю, как его убрать. Моя помощница здесь, она пытается, но... Я готов продолжать. Я действительно здесь, я не кот", - говорит адвокат. "Я вижу", - невозмутимо отвечает судья.

Позднее он опубликовал видео в соцсетях и написал: "Если ребенок пользовался вашим компьютером до того, как вы присоединились к виртуальным слушаниям, проверьте настройки видео, чтобы убедиться, что фильтры отключены".

Автор фото, Mikhail Metzel/TASS

После серии протестный акций в России интернет наводнили ролики в поддержку российского президента Владимира Путина. Как выяснили наши корреспонденты Анастасия Голубева и Мария Киселева, для многих снявшихся в этих роликах оказалось сюрпризом, что они стали частью флешмоба "Путин наш президент".