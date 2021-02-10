Дайджест: Сенат США решил судить Трампа, МИ-6 смягчила требования для новых агентов
Сенат США большинством голосов признал процесс импичмента экс-президента Дональда Трампа соответствующим Конституции страны. К 50 демократам в верхней палате, проголосовавшим за это решение, присоединились шесть республиканцев, включая бывшего кандидата в президенты США Митта Ромни.
В январе Конгресс, большинство в котором принадлежит демократам, объявил импичмент Дональду Трампу, обвинив его в подстрекательстве к мятежу. По мнению законодателей, нежелание главы Белого дома признать результаты выборов и его призывы спровоцировали попытку штурма Капитолия 6 января, в результате чего погибли шесть человек.
Представители демократов в Конгрессе, выступающие на процессе в качестве стороны обвинения, продемонстрировали законодателям видеокадры попытки штурма Капитолия. В одном из эпизодов президент Трамп призывает своих сторонников "остановить кражу" голосов избирателей, в другом - протестующие воздвигают виселицу перед Капитолием и штурмуют здание, разбивая стекла и атакуя полицейских.
Комментируя эти кадры, один из так называемых "менеджеров импичмента", конгрессмен-демократ Джеми Раскин особо подчеркнул, что считает безосновательным главный аргумент представителей Трампа, заявлявших о том, что суд над уже покинувшим свой пост президентом является неконституционным.
Адвокаты, представляющие интересы экс-президента, в свою очередь, вновь заявили о том, что процесс импичмента "частного лица" является неконституционным, а все высказывания Трампа, которые демократы расценили как призыв к мятежу, защищены Первой поправкой к Конституции США.
Единственную статью обвинения против бывшего президента Сенат начнет рассматривать в середине дня в среду. Для того, чтобы утвердить импичмент, демократам в верхней палате Конгресса нужно заручиться поддержкой как минимум 17 сенаторов-республиканцев, а такой исход считают маловероятным даже самые ярые противники Трампа.
Власти Британии во вторник объявили об ужесточении мер для прибывающих из-за границы: теперь они будут обяаны сдавать два ПЦР-теста на коронавирус - на второй и восьмой день после приезда. Тест также необходим при въезде в страну, его необходимо сдать не ранее 72 часов до прилета.
Правило о двух дополнительных тестах начнет действовать с понедельника. По нынешним правилам, тест можно сдать на пятый день после приезда и в случае отрицательного результата сократить срок самоизоляции. Власти сообщили, что программа продолжит действовать наряду с новыми правилами.
В понедельник также начнут работу гостиницы, куда должны будут сразу после прилета направляться прибывающие из стран, входящих в так называемый "красный список" (сейчас в нем 33 государства).
За 10-дневное пребывание в отеле нужно будет заплатить 1750 фунтов стерлингов (около 179 тысяч рублей). В эту сумму входит проживание и трехразовое питание, трансфер из аэропорта и тестирование на Covid-19.
Министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок накануне заявил, что тем, кто попытается скрыть от властей посещение стран из "красного списка", будет грозить до 10 лет тюрьмы.
Удмуртия стала первым российским регионом, где официально отменяется правило об обязательном ношении масок. Глава Удмуртии Александр Бречалов накануне заявил, что масочный режим в регионе будет носить рекомендательный характер.
"Начиная с пятницы, 12 февраля, масочный режим в республике будет носить рекомендательный характер. С 10 февраля, снимаются ограничения по режиму работы заведений общепита, кинотеатров, театров, театрально-концертных и культурно-досуговых учреждений. Спортивные соревнования будут разрешены для жителей всех возрастов, за исключением категории 65+, и при соблюдении заполнения зрителями половины залов", - сказал Бречалов.
По его словам, это решение было принято из-за того, что многие жители уже переболели коронавирусом, и ситуация с заболеваемостью "контролируемая и относительно стабильная".
При этом он призвал тех, кто не переболел Covid-19 или недавно вакцинировался, продолжать носить маски.
Жители Объединенных Арабских Эмиратов отпраздновали успешный вывод на орбиту Марса космической станции "Аль-Амаль". Это первая межпланетная миссия в истории страны и всего ближневосточного региона.
ОАЭ стали лишь пятым членом элитарного клуба стран, изучающих и осваивающих Красную планету. Запуск первого арабского спутника состоялся лишь чуть более 10 лет назад - в июле 2009 года.
На сегодняшний день успешные запуски к Марсу, кроме США и СССР (позже - России), проводили лишь Индия и Европейский союз.
Как отмечает наш корреспондент по вопросам Науки Николай Воронин, успех нынешнего запуска может оказать огромное влияние на развитие всего Ближнего Востока.
Британская разведка МИ-6 впервые начала набирать сотрудников, родившихся за границей, после того как негласно смягчила требования для приема на работу в попытке обеспечить культурное многообразие, пишет Times со ссылкой на источники в правительстве.
Кандидатам на роль шпионов больше не нужно быть родом из Британии, однако они должны по-прежнему быть обладателями британского гражданства.
Как рассказали источники газеты, спецслужба стремится собрать команду с "многообразием мышления", а не людей, которые все мыслят одинаково.
По их словам, присутствие в стенах МИ-6 людей разных национальностей и происхождения позволит разведке работать более эффективно.
Как отмечает Times, обладателям двойного гражданства, возможно, придется отказаться от небританского гражданства в зависимости от должности в спецслужбе.
Мировая пресса и соцсети активно обсуждают очередной случай, когда во время видеоконференции в "Зуме" что-то пошло не так.
На этот раз конфуз произошел во время довольно серьезного мероприятия - виртуального заседания суда в Техасе. Один из его участников, адвокат Род Понтон предстал в виртуальной маске котенка.
"Мистер Понтон, мне кажется, у вас включен фильтр в настройках видео, наверное вам стоит посмотреть на это", - сказал председательствующий судья.
"Да, я не знаю, как его убрать. Моя помощница здесь, она пытается, но... Я готов продолжать. Я действительно здесь, я не кот", - говорит адвокат. "Я вижу", - невозмутимо отвечает судья.
Позднее он опубликовал видео в соцсетях и написал: "Если ребенок пользовался вашим компьютером до того, как вы присоединились к виртуальным слушаниям, проверьте настройки видео, чтобы убедиться, что фильтры отключены".
После серии протестный акций в России интернет наводнили ролики в поддержку российского президента Владимира Путина. Как выяснили наши корреспонденты Анастасия Голубева и Мария Киселева, для многих снявшихся в этих роликах оказалось сюрпризом, что они стали частью флешмоба "Путин наш президент".
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