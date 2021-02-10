"Левада": о январских протестах узнало рекордное число россиян, но большинство их не одобряет

Наталия Зотова, Анастасия Голубева

Би-би-си

О январских митингах знает 80% респондентов, выявили социологи "Левада-центра". Это выше, чем информированность россиян о протестах в Хабаровске в 2020-м (75%) и "забастовке избиркомов" в Москве в 2019-м (63%). В то же время социологи фиксируют ухудшение отношения к последним акциям в поддержку Алексея Навального: всего 22% одобряют их. Кроме того, ожидание россиянами новых протестов выросло до рекордных значений с 1998 года - до 43%.

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Поддерживают или осуждают?

Россияне относятся к участникам январских акций за Навального скорее плохо, чем хорошо, выявил опрос "Левада-центра", копия итогов которого есть у Би-би-си. Среди респондентов 39% не одобряют митинги, 37% относятся безразлично. Поддерживают протесты только 22%.

Еще летом 2020 года россияне были более благосклонны к проявлениям недовольства на улицах. Митинги в Хабаровске из-за уголовного дела на губернатора региона Сергея Фургала поддерживали 47%, указывает "Левада-центр".

Против акций в Хабаровске не велось настолько очерняющей информационной кампании, как из-за митингов в поддержку Навального, прокомментировал Би-би-си социолог "Левада-центра" Денис Волков.

"Про Хабаровск было представление, что там выходят обычные люди, которые устали. Легко себя представить на месте этих людей, и понятно, почему они выходят. И не было такой очерняющей кампании. А здесь это именно образ Навального, который выводит детей, который агент Запада, рвущийся к власти", - рассуждает он.

Всероссийский опрос проводился с 29 января по 2 февраля с участием 1616 респондентов.

Конфликт поколений

Молодежь больше поддерживает протесты. В группе респондентов 18-24 лет положительно относятся к митингам 38%. Среди людей от 55 лет и старше отрицательно высказались о митингах 53% и еще 28% - безразлично.

Лучше всего к протестующим относятся читатели социальных сетей (31% одобрения) и телеграм-каналов (51% поддержки). Хуже всего - телезрители (14% одобряют, 48% - не одобряют).

"На телевидении был создан неблагоприятный образ о том, что на протест выводят детей, хотя исследования показывают, что это не так, - подчеркнул социолог Волков. - Это накладывается и на конфликт поколений: старшее поколение считает, что мы теряем молодежь, что ее совращают. Думаю, что власти сыграли на этом, и успешно".

Более четверти респондентов, 28%, считают, что митингующим заплатили. Это может быть связано с сюжетами государственных медиа. Однако большинство (43%) считает, что люди вышли на протесты из-за накопившегося недовольства положением дел в стране.

Митингов ждут, но протестовать не хотят

Доля россиян, которые ждут протестов в скором будущем, достигла рекорда 1988 года. Среди причин выйти на акцию протеста россияне в первую очередь называют недовольство положением дел в стране (так ответили 43%), а не возмущение фактами из расследования Навального про "дворец Путина" в Геленджике и не арест самого лидера оппозиции.

Социолог Волков объясняет высокое ожидание протестов хорошей осведомленностью респондентов о прошлых акциях: "О протестах везде рассказали. А индикатор ожидания протестов растет, когда протесты уже идут".

Но готовность россиян участвовать в будущих протестах снижается. Максимальный показатель протестной активности социологи зафиксировали в 2018 году, во время повышения пенсионного возраста. С тех пор число желающих выйти на протесты снижается.

В 2018 году этот показатель составлял 23%, а сейчас - 15%. Это ниже, чем в ноябре 2020 года, после принятия поправок в Конституцию.