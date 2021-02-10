"Колониальная удавка". Новозеландский депутат-маори добился права заседать без галстука

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Уайтити назвал галстук "колониальной удавкой"

Парламент Новой Зеландии в среду разрешил депутату Равири Уайтити участвовать в работе палаты без галстука. Днем ранее спикер Тревор Маллард дважды лишал его слова во время дебатов, а когда Уайтити продолжил говорить, удалил его из зала за нарушение принятого дресс-кода.

40-летний Уайтити, избранный депутатом в октябре прошлого года, принадлежит к коренной народности маори и является сопредседателем Партии маори. Вместо галстука на его шее было национальное украшение таонга - подвеска с зеленым камнем.

"Дело не галстуках, а в культурной идентичности, приятель!" - бросил он спикеру, выходя из зала.

Затем Уайтити дал интервью агентству Рейтер, в котором назвал требование соблюдать западный дресс-код нарушением прав маори и его личных прав.

"К маори не относятся как к равным в их собственной стране. Коренные народы во всем мире подвергаются дискриминации и низведены на положение людей второго сорта. Мы против подчинения, против ассимиляции, против тех, кто хочет заставить нас выглядеть, чувствовать и думать, как хотелось бы им", - заявил он.

Спикер Маллард сказал, что лично он считает галстук устаревшим предметом одежды, но подавляющее большинство депутатов высказываются за сохранение традиции.

Премьер-министр Джасинда Ардерн в ответ на просьбу прокомментировать инцидент заявила, что у нее по данному вопросу определенного мнения нет, и что "есть более важные вещи для всех нас".

История вызвала оживленную реакцию в "Твиттере". Большинство пользователей поддержали Уайтити.

"Вольно петь наши песни"

Депутат в среду приветствовал свою маленькую победу. "Колониальная удавка снята с нашей шеи, и мы можем вольно петь наши песни", - сказал он.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Уайтити приветствует премьер-министра Джасинду Ардерн традиционным способом. Хонги - приветствие маори, во время которого прижимаются носами

Среди 120 депутатов избранного прошлой осенью парламента 21% маори, что существенно превышает их долю в населении страны. Почти половина состава - женщины, 11% - представители секс-меньшинств. Есть один депутат африканского и один ланкийского происхождения.

Уайтити говорит о "наследии колониализма" и "системном расизме", поскольку маори непропорционально больше среди бедняков, безработных, заключенных и детей, растущих без семьи.

Он носит на лице традиционную татуировку и рассказывает про своего предка, повешенного британцами за убийство, - как уверен депутат, незаслуженно.

Маори - самоназвание коренных жителей Новой Зеландии, означающее на их языке "нормальные люди". Они составляют около 600 тыс. из пятимиллионного населения страны.

Согласно археологическим данным и ДНК-анализу, их предки прибыли в Новую Зеландию с полинезийских островов в 1250-1300 годах.