"Колониальная удавка". Новозеландский депутат-маори добился права заседать без галстука
Парламент Новой Зеландии в среду разрешил депутату Равири Уайтити участвовать в работе палаты без галстука. Днем ранее спикер Тревор Маллард дважды лишал его слова во время дебатов, а когда Уайтити продолжил говорить, удалил его из зала за нарушение принятого дресс-кода.
40-летний Уайтити, избранный депутатом в октябре прошлого года, принадлежит к коренной народности маори и является сопредседателем Партии маори. Вместо галстука на его шее было национальное украшение таонга - подвеска с зеленым камнем.
"Дело не галстуках, а в культурной идентичности, приятель!" - бросил он спикеру, выходя из зала.
Затем Уайтити дал интервью агентству Рейтер, в котором назвал требование соблюдать западный дресс-код нарушением прав маори и его личных прав.
"К маори не относятся как к равным в их собственной стране. Коренные народы во всем мире подвергаются дискриминации и низведены на положение людей второго сорта. Мы против подчинения, против ассимиляции, против тех, кто хочет заставить нас выглядеть, чувствовать и думать, как хотелось бы им", - заявил он.
Спикер Маллард сказал, что лично он считает галстук устаревшим предметом одежды, но подавляющее большинство депутатов высказываются за сохранение традиции.
Премьер-министр Джасинда Ардерн в ответ на просьбу прокомментировать инцидент заявила, что у нее по данному вопросу определенного мнения нет, и что "есть более важные вещи для всех нас".
История вызвала оживленную реакцию в "Твиттере". Большинство пользователей поддержали Уайтити.
"Вольно петь наши песни"
Депутат в среду приветствовал свою маленькую победу. "Колониальная удавка снята с нашей шеи, и мы можем вольно петь наши песни", - сказал он.
Среди 120 депутатов избранного прошлой осенью парламента 21% маори, что существенно превышает их долю в населении страны. Почти половина состава - женщины, 11% - представители секс-меньшинств. Есть один депутат африканского и один ланкийского происхождения.
Уайтити говорит о "наследии колониализма" и "системном расизме", поскольку маори непропорционально больше среди бедняков, безработных, заключенных и детей, растущих без семьи.
Он носит на лице традиционную татуировку и рассказывает про своего предка, повешенного британцами за убийство, - как уверен депутат, незаслуженно.
Маори - самоназвание коренных жителей Новой Зеландии, означающее на их языке "нормальные люди". Они составляют около 600 тыс. из пятимиллионного населения страны.
Согласно археологическим данным и ДНК-анализу, их предки прибыли в Новую Зеландию с полинезийских островов в 1250-1300 годах.
В отличие от коренных австралийцев и тасманийцев, маори были воинственны. Они превосходно овладели огнестрельным оружием и использовали его как в своих междоусобицах, так и для сопротивления колонизации.
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