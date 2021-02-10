Протесты в Мьянме: на улицах десятки тысяч, раненая женщина в критическом состоянии

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В Мьянме пятый день подряд продолжаются массовые акции протеста против захвата власти военными и ареста фактического лидера государства Аун Сан Су Чжи. Несмотря на запрет собираться большими группами и комендантский час, на улицы столицы Нейпьидо и крупнейших городов Янгона и Мандалая выходят десятки тысяч людей. В понедельник полиция применила против них водяные пушки, во вторник к брандспойтам добавились резиновые пули и слезоточивый газ.

Сообщалось о нескольких пострадавших, но пока никто не погиб. Тем не менее, во вторник с тяжелой травмой головы в больнице оказалась 19-летняя участница демонстраций Мья Тхве Тхве Хайинг, сейчас она находится в реанимации в критическом состоянии.

Служба Би-би-си на бирманском языке поговорила с сотрудниками больницы, где сейчас остается пострадавшая, и те подтвердили, что она получила серьезную травму головы. По данным наших источников, у других демонстрантов были травмы груди.

Врач, пожелавший остаться неизвестным, сообщил правозащитной организации Human Rights Watch, что подобные травмы могут быть свидетельством применения огнестрельного оружия: по его словам, металлическая пуля вошла в голову в районе правого уха. Врач добавил, что пациентка частично утратила мозговые функции.

Сестра пострадавшей считает, что ее шансы на выживание очень невелики. "Это ужасно, - сказала она. - У нас есть только мама, папа уже умер. Я старшая из четырех детей. Маму утешить я не могу, просто слов нет".

Достоверно неизвестно, была ли она ранена резиновой или настоящей пулей. Власти утверждают, что стрельба боевыми патронами велась только в воздух.

"Они могут застрелить одну молодую женщину, но не в состоянии отнять у людей надежду и решимость", - заявил в среду специальный докладчик ООН по Мьянме Том Эндрюс.

"Нельзя бездействовать, - заявила корреспонденту агентства Рейтер одна из лидеров протеста Эстер Зе Нав. - В ходе мирного протеста уже пролилась кровь, и ее будет еще больше, если мы позволим им захватить страну".

Путч

1 февраля мьянманские военные вывели на улицы солдат, сорвали первую сессию нового парламента, поместили гражданских руководителей страны под домашний арест, ввели чрезвычайное положение сроком на год и комендантский час с 8 вечера до 4 утра в крупных городах. Главнокомандующий армией генерал Мин Аун Хлаин заявил, что берет на себя обязанности главы государства.

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Свои действия он оправдывает бездоказательными утверждениями, будто итоги парламентских выборов прошлого года, принесших победу партии "Национальная лига за демократию" во главе с Аун Сан Су Чжи, были подтасованы.

Мьянма управлялась военными режимами с 1962-го по 2011 год. В 1988 году в ходе подавления протестов были убиты около 3 тыс. человек, а в 2007-м - порядка 30.

В ночь со вторника на среду, во время объявленного военными властями комендантского часа, солдаты, выломав дверь, ворвались в штаб-квартиру "Национальной лиги за демократию" в Янгоне. Никого из сотрудников в это время на месте не было. Агентство Франс пресс распространило снимки поврежденных компьютерных серверов и разграбленного буфета.

Что еще происходит в Мьянме

По сообщению издания Myanmar Now, в штате Кайя на востоке страны около 40 полицейских устроили демонстрацию под лозунгами "Мы с народом!" и "Не желаем диктатуры!". Часть из них задержали, рассказал Би-би-си один из участников акции протеста.

Около 30 человек, предположительно, арестованы в ходе акций протеста в Мандалае.

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Контролируемое военными телевидение в субботу и воскресенье ничего не говорило о протестных акциях, а теперь утверждает, что их участники нецензурно выражаются и бросают в полицейских разные предметы, от чего пострадали четыре стража порядка.

Среди участников демонстраций немало молодых людей, которые часто превращают свои выступления в театрализованные представления. В Янгоне прошел "марш принцесс" - девушек в карнавальных платьях. Другие демонстранты наряжаются в костюмы супергероев и персонажей "Гарри Поттера", или усаживаются с плакатами в руках в надувные ванны, чтобы на них обращали больше внимания.

Субботняя попытка военных заблокировать в стране интернет не удалась, так как граждане продолжили выкладывать в сеть снятое на телефоны видео, используя сим-карты иностранных операторов и роуминг. В воскресенье интернет опять заработал.

Совет ООН по правам человека в пятницу проведет заседание, чтобы обсудить ситуацию в Мьянме.

США, ЕС, Британия и Австралия осудили военный переворот, задержание гражданских руководителей Мьянмы и насилие в отношении демонстрантов, но единственной страной, которая ввела реальные санкции против нового режима, пока остается Новая Зеландия.

Старший преподаватель Школы восточных и африканских исследований Лондонского университета Авинаш Паливал предполагает, что эффективно изолировать военный режим не удастся, поскольку Китай, Индия, Япония и ближайшие соседи Мьянмы вряд ли присоединятся к санкциям.

Мьянма или Бирма?

Мьянма - государство в Юго-Восточной Азии с населением 54 миллиона человек, граничащее с Таиландом, Лаосом, Бангладеш, Китаем и Индией. Большинство жителей говорят на бирманском языке и исповедуют буддизм.

Страна получила независимость от Великобритании в 1948 году, и 49 лет управлялась местными военными.

В 1989 году они переименовали страну из Бирмы в Мьянму. Ряд государств, в том числе Соединенное Королевство, продолжили использовать прежнюю форму в знак непризнания военного режима, но название "Мьянма" постепенно прижилось. В 2016 году фактический лидер страны Аун Сан Су Чжи объявила оба названия равнозначными.

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Более 30 лет признанным лидером борьбы за демократию в стране была дочь видного политика эпохи борьбы за независимость Аун Сан Су Чжи. Сейчас ей 75. Она провела под домашним арестом в общей сложности 15 лет. В 1991 году ей была присуждена Нобелевская премия мира.

В 2011 году военные под международным давлением инициировали постепенный переход к демократии, но оставили за собой 25% мест в парламенте и контроль над силовыми ведомствами.

На всех проводившихся с того времени выборах побеждала партия Аун Сан Су Чжи.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Протестующие требуют освободить президента Вин Мьина, лидера партии "Национальная лига за демократию" Аун Сан Су Чжи и сотни других задержанных политиков

Она не стала президентом лишь потому, что военные вписали в конституцию пункт о запрете занимать этот пост лицам, чьи родственники имеют иностранное гражданство (два сына Аун Сан Су Чжи от брака с ныне покойным мужем-англичанином - граждане Соединенного Королевства). Однако она получила специально созданную для нее должность государственного советника и рассматривалась как фактический лидер государства.

В 2017 году сепаратисты из компактно проживающего в штате Ракхайн мусульманского меньшинства рохинджа, говорящего на бенгальском языке, напали на несколько полицейских участков. Бирманская армия ответила, по мнению мирового сообщества, избыточно жестко. Около 700 тыс. рохинджа бежали в Бангладеш.

После этого международная репутация Аун Сан Су Чжи как демократа и правозащитника поблекла, но внутри страны она сохраняет большую популярность.

Сейчас Аун Сан Су Чжи и президент Вин Мьин помещены судом под домашний арест сроком на две недели. Им предъявлены обвинения, соответственно, в ввозе в страну без надлежащего таможенного оформления семи переносных раций и нарушении карантинных правил во время предвыборной кампании прошлой осенью.

Как указывают СМИ, несмотря на смехотворность обвинений, вынесение в отношении политиков обвинительного судебного решения может в дальнейшем лишить их права занимать выборные должности.

Переворот осудили ЕС, Британия и Австралия. Президент США Джо Байден пригрозил военному режиму санкциями.