День черных полос: польские СМИ протестуют против нового налога

Святослав Хоменко

Би-би-си

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Десятки польских СМИ в среду приветствовали своих зрителей и читателей черными полосами и страницами.

Десятки польских газет, интернет-СМИ, радиостанций и телеканалов в среду протестуют против намерений правительства ввести новый налог на рекламу, который, как считают его противники, приведет к банкротству ряда СМИ.

Многие онлайн-СМИ объявили, что на 24 часа закрывают доступ к своим страницам: на их месте пользователи увидят черный экран с линком на открытое письмо к польскому правительству. Десятки газет вышли с первой полосой черного цвета и лозунгом "СМИ без выбора" или разместили на первой полосе текст открытого письма к правительству.

Некоторые телеканалы транслируют заставку с черным экраном и надписью "Здесь должна была быть твоя любимая программа".

В провластной партии журналистов обвиняют в сокрытии от своей аудитории того факта, что вырученные таким образом средства правительство собирается потратить на борьбу с коронавирусом.

Новый налог

Законопроект о новом налоге - формально он будет называться "взносом", - который будет затрагивать цифровые и аналоговые СМИ, появился на прошлой неделе.

Его авторами стали два заместителя госсекретаря польского министерства финансов.

В сопроводительных документах к проекту введение нового налога объясняется "долгосрочными последствиями появления и распространения вируса SARS CoV-2 и его влиянием на здоровье". Кроме того, считают авторы, большое количество общественных активностей перешло в онлайн, и многие поляки утратили "чувство общности и связи с традициями, а их доступ к культурным ценностям и памятникам общего наследия был ограничен".

Расчет нового налога будет рассчитываться по довольно сложной схеме, а половина собранных средств будет направлена в Национальный фонд здравоохранения, а 15% - в Национальный фонд охраны памятников. Остальные 35% отправятся в Фонд поддержки культуры и национального наследия в сфере СМИ, который планируется создать после введения этого налога.

Ввести налог планируется со второго полугодия 2021 года.

В польском правительстве говорят, что подобные рекламные взносы действуют в нескольких странах ЕС, а общая сумма собранных в результате введения нового налога в 2022 году составит около 800 млн злотых (около 180 млн евро).

"Это дань"

"Сегодня мы все увидим, как выглядит Польша без свободных СМИ", - гласит текст на черных страницах портала newsweek.pl.

"Это дань, которая налагается на польского зрителя, слушателя, читателя и пользователя интернета, на польскую культуру, спорт и СМИ", - утверждают в открытом письме к польским властям десятки СМИ, протестующие против введения нового налога.

Авторы письма, под которым значатся названия более полусотни как общенациональных, так и местных СМИ и медиа-групп, напоминают, что платят все предусмотренные законом налоги и взносы, количество которых постоянно увеличивается, однако утверждают они: "Роль СМИ состоит не в борьбе с последствиями пандемии - это роль власти. Наша роль - это тщательное информирование граждан".

В письме утверждается, что введение нового налога может ослабить и даже уничтожить часть СМИ, функционирующих в Польше сейчас, когда пандемия и так пагубным образом повлияла на рекламный рынок в стране.

Кроме того, авторы документа утверждают, что в ситуации, когда государственные СМИ получают от власти поддержку в размере около 2 млрд злотых (около 450 млн евро), налог на частные СМИ в размере половины этой суммы выглядит несправедливо.

"Мы решительно протестуем против использования эпидемии как предлога для введения очередной, новой, исключительно ощутимой нагрузки на СМИ. Долговременной нагрузки, которая переживет эпидемию Covid-19", - говорится в письме.

Пользователи соцсетей активно распространяют фотографии черных полос, с которыми вышли не только варшавские, но и региональные бумажные газеты.

В польском правительстве протест СМИ не комментировали.

Один из спикеров правящей партии "Право и справедливость", депутат Сейма Радослав Фогель написал в "Твиттере", что "каждый игрок на рынке вправе выражать свое мнение по поводу регулирующих актов, которые его касаются".