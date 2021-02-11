Олимпиада в Токио: назвавший женщин болтливыми глава оргкомитета Игр уходит в отставку

Автор фото, EPA Подпись к фото, Ранее Йоширо Мори занимал пост премьер-министра Японии

Глава оргкомитета Олимпийских игр-2021 в Токио Йоширо Мори уходит в отставку из-за высказываний в отношении женщин, входящих в состав комитета. Его слова вызвали шквал негодования в Японии и за ее пределами.

В частности, Йоширо Мори сказал, что женщины слишком много говорят и совещания с их участием длятся слишком долго.

Также по его словам, женщины в ходе заседаний все время пытаются соперничать друг с другом.

В настоящий момент Олимпийский оргкомитет состоит из 24 членов и только семь из них - женщины.

Высказывания Мори, стоившие ему карьеры, прозвучали в ходе обсуждения вопроса об увеличении числа женщин в составе совета директоров.

"Если мы увеличим число женщин, надо будет установить регламент на их выступления. Они с трудом могут вовремя остановиться, и это раздражает", - сказал Мори, занимавший ранее пост премьер-министра страны.

Позднее от сам признался, что его ругали не только в прессе, но и дома.

"Моя жена меня жутко отчитала. "Ты опять сказал что-то плохое? Мне снова придется краснеть, потому что ты настроен против женщин" - так она говорила", - сообщил Йоширо Мори.

По его словам, от дочери и внучки ему тоже досталось.

Ожидается, что Мори подаст заявление об отставке в пятницу на заседании оргкомитета. Также на этой встрече будут предложены дальнейшие инициативы по продвижению гендерного равенства в японском спорте.

Как развивались события

Скандал в Японии разгорелся на прошлой неделе, но поначалу речь об отставке Мори не шла.

Международный олимпийский комитет (МОК) назвал слова 83-летнего Мори абсолютно неуместными и заверил, что равенство - один из основополагающих принципов организации.

"Как лидеры Олимпийского движения мы следуем нашей миссии по продвижению и поддержке женщин на всех уровнях и во всех структурах, как это и прописано в Олимпийской хартии", - говорится в официальном заявлении МОК.

После того как Мори извинился, МОК заявил, что считает инцидент исчерпанным. Но призывы к его отставке звучали все настойчивее. Около 440 волонтеров, без которых не обходится ни одна Олимпиада, отказались от участия в Играх в знак протеста.

В минувший вторник женщины-парламентарии пришли на работу в белой одежде в знак протеста против высказываний чиновника. Их поддержали некоторые коллеги-мужчины.

Накануне с критикой в адрес Мори выступил генеральный спонсор Олимпийских игр в Токио - автомобильный концерн Toyota.