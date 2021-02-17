Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев получил пять лет условно

Автор фото, Sergei Savostyanov/Tass

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего губернатора Хабаровского края и бывшего вице-президента "Роснефти" Виктора Ишаева к условному сроку на пять лет со штрафом 800 тысяч рублей по делу о многомиллионной растрате. Суд также частично удовлетворил иск "Роснефти", взыскав с Ишаева около 7,5 млн рублей, передает ТАСС.

Другой обвиняемый, экс-директор представительства "Роснефти" в Хабаровском крае Геннадий Кондратов, тоже получил условный срок - 3 года, и штраф 400 тысяч рублей.

Ранее гособвинение просило приговорить Ишаева к семи годам колонии общего режима, а Кондратова - к четырем годам.

Дело Ишаева

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Ишаева и Кондратова в июле прошлого года. По версии следствия, в 2014-2017 годах Ишаев (тогда он работал вице-президентом "Роснефти") подписал договор аренды помещения для компании в Хабаровске по завышенной стоимости. Таким образом, предприятию был нанесен ущерб на несколько миллионов рублей: изначально в деле была указана в сумма в 5 млн рублей, но затем она выросла до 7,5 млн.

Как писал РБК со ссылкой на источник, близкий к СКР, в материалах дела Ишаева фигурирует компания "Бэйс", бенефициаром которой является он сам.

Издание сообщало, что "Бэйс" сдала "Роснефти" офис за 13,7 млн рублей в год, что оказалось примерно в три раза дороже средней стоимости аренды в Хабаровске.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Виктор Ишаев задержан. Это как если бы в Москве задержали Лужкова

Ишаев был задержан в Москве 28 марта 2019 года. СКР возбудил против него уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "мошенничество в особо крупном размере".

Сам Ишаев своей вины не признавал, называл выдвинутые против него обвинения абсурдными и утверждал, что никаких документов на аренду для "Роснефти" не подписывал.

"Пять миллионов за пять лет, да еще в составе группы лиц?! Да это малая часть моей зарплаты! Не могу понять, о чем идет речь!" - говорил он на судебном заседании на следующий день после ареста.

Политологи полагали, что арест Ишаева мог быть связан с его политическими разногласиями с дальневосточным руководством. Как писала газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники, осенью 2018 года Ишаев поддержал на губернаторских выборах в Хабаровском крае кандидата от ЛДПР Сергея Фургала и тем самым якобы нарушил договоренность с полпредом Юрием Трутневым.

Фургал одержал победу во втором туре, но в июле 2020 года был арестован по обвинению в связях с местными ОПГ и организации убийств.

В СМИ звучала и другая версия задержания Ишаева. В частности, газета "Коммерсант" писала, что Ишаев подозревался в особо крупном мошенничестве при добыче леса.

От сварщика до губернатора

72-летний Виктор Ишаев в юности работал судосборщиком и сварщиком на Хабаровском судостроительном заводе, а к концу 1980-х годов дослужился до должности замдиректора предприятия.

Политическую карьеру Ишаев начал в 1990-м году, когда был избран депутатом Хабаровского горсовета. Через год Ишаев вступил в должность губернатора Хабаровского края и занимал этот пост в течение 18 лет. Параллельно с 1996 по 2001 год Ишаев был сенатором от Хабаровского края.

Как писали местные СМИ, Ишаев был очень популярен среди жителей Хабаровского края и даже получил прозвище Папа.

В 2009 году Ишаев досрочно покинул пост губернатора, уступив его министру промышленности, транспорта и связи Хабаровского края Вячеславу Шпорту. Как отмечала газета "Коммерсант", между Шпортом и Ишаевым с тех пор сохранялись серьезные разногласия.

В том же году Ишаев был назначен на должность полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе, а в 2012-2013 году параллельно занимал пост министра по развитию Дальнего Востока.