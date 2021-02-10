"Перебить никто не решался": о чем Путин говорил с главными редакторами

Петр Козлов, Елизавета Фохт, Сергей Горяшко

Би-би-си

Автор фото, Mikhail Klimentyev/TASS

На фоне протестов в поддержку Алексея Навального и задержания тысяч противников президента Кремль организовал встречу Владимира Путина с главными редакторами российских СМИ. Несмотря на непубличный характер этого мероприятия, ничего нового участники встречи не услышали.

Днем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объявил, что Путин в режиме видеосвязи поговорит в закрытом режиме с главными редакторами электронных, и радио, и интернет-, и печатных СМИ.

"Это непубличная встреча. Она без какой-то повестки дня: главные редактора имеют возможность разобраться для себя в тех вопросах, темах, которые, может быть, не до конца понятны и которые хотелось бы более подробно обсудить или поднять перед президентом", - сказал Песков.

По данным Би-би-си, главных редакторов предупредили о мероприятии 5 февраля. Помимо Путина и журналистов присутствовали глава администрации президента Антон Вайно, первый замглавы администрации президента Алексей Громов, курирующий телеканалы, а также министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев и Песков.

"Главреды сидели в пяти залах разных - пишущие в одном, телеканалы в другом. Перебить [Путина]никто не решался", - рассказал Би-би-си один из участников встречи на условиях анонимности.

По его словам, из-за большого числа участников со стороны прессы вопросы смогли задать не все главные редакторы. На встречу, в частности, пригласили Владимира Сунгоркина ("Комсомольская правда"), Павла Гусева ("Московский комсомолец"), Владимира Желонкина ("Коммерсант"), Андрея Шмарова ("Ведомости"), Алексея Венедиктова ("Эхо Москвы"), Константина Ремчукова ("Независимая газета"), Дмитрия Муратова ("Новая газета"), Петра Канаева (РБК), Владимира Тодорова ("Лента.ру"), Маргариту Симоньян (RT) и других.

Хотя Песков и назвал встречу закрытой, слова Путина о том, что он неоднократно предлагал Западу, в том числе Эммануэлю Макрону, сотрудничество в расследовании отравления Навального, появились на лентах информационных агентств спустя полтора часа после начала встречи, когда она еще продолжалась.

По словам Путина, уже в первом телефонном разговоре с Макроном после отравления он президенту Франции, чтобы российские специалисты поехали в Европу и поработали совместно в лабораториях по определению яда во взятых образцах. Кроме того, пообещал Макрону, что если в результате исследований найдут "хоть что-то", то уголовное дело будет заведено.

Как рассказали сразу несколько главных редакторов, попросившие об анонимности, единственным острым вопросом на встрече был о Навальном. Его задал Венедиктов. И это был единственный вопрос, который Путин разрешил цитировать.

По сложившейся традиции даже на непубличной встрече Путин ни разу не назвал Навального по фамилии.

Никаких новостей в ответах президента на другие вопросы главные редактора, по их словам, не услышали. Помимо Навального во время разговора обсуждались события в Беларуси и США, а также потенциальная угроза закрытия YouTube в России. О YouTube спросил Тодоров из "Ленты.ру".

Путин, по словам собеседников Би-би-си, сказал, что у российский властей нет планов по закрытию соцсети. При этом, по его мнению, страна должна развивать свои собственные интернет-площадки. Он также напомнил, что западные сервисы и соцсети должны строго соблюдать российские законы.

Вопрос о Беларуси задал главный редактор "Аргументов и фактов" Игорь Черняк. Он поинтересовался, почему Александр Лукашенко вновь стал говорить о многовекторном развитии, а не об интеграции с Москвой, хотя Россия поддержала Лукашенко во время массовых протестов.

Ответ Путина собеседник Би-би-си назвал "уклончивым". Он сказал, что страны продолжать "работать и дружить", но о полноценном союзном государстве и интеграции речь пока не идет.

Глава RT Маргарита Симоньян спросила у Путина о том, планирует ли Россия продолжить поддерживать самопровозглашенные республики на востоке Украины. Президент заявил, что Донбасс "не бросят".

Никто из участников встречи не задал вопрос о судьбе журналиста Ивана Сафронова, который до работы в Роскосмосе был специальным корреспондентом "Коммерсанта" и "Ведомостей. С лета он находится в СИЗО "Лефортово" по обвинению в госизмене.

Один из участников встречи сказал Би-би-си, что журналистам пришлось ждать Путина полтора часа. Вместо обычных трех часов встреча продолжалась два.