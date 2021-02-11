СМИ: глава Пенсионного фонда России Максим Топилин ушел в отставку

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Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин покинул свою должность, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в правительстве. Один из них сказал, что чиновник "не вписался в команду нынешнего правительства". 53-летний Топилин руководил фондом чуть больше года.

По словам собеседников издания, Топилин в среду вечером объявил о своем уходе сотрудникам фонда. Он не сказал, кто придет ему на смену. Топилин не стал отвечать по телефону на вопрос корреспондента Би-би-си и повесил трубку.

В пресс-службе Пенсионного фонда отказались отвечать на запрос "Коммерсанта" об отставке Топилина. Источник, близкий к правительству, подтвердил уход Топилина из ПФР изданию РБК. По информации источника издания VTimes, он уйдет в РЖД.

Один из собеседников "Коммерсанта" в ПФР утверждает, что отставка Топилина может быть связана с предстоящим объединением социальных внебюджетных фондов.

"Эта идея обсуждается давно, но в контексте реформы институтов развития она может стать реальностью. Скорее всего, его сочли неподходящей кандидатурой на роль руководителя этого процесса", - сказал источник издания.

Другой источник сказал, что Топилин "не вписался в команду нынешнего правительства", которое с начала прошлого года возглавляет Михаил Мишустин.

До января прошлого года Топилин занимал пост министра труда и социальной защиты. Он был одним из долгожителей в правительстве Дмитрия Медведева.

В 1994-2001 годах он работал в аппарате правительства России, в июле 2001 года стал заместителем министра труда. Покинул министерство весной 2004 года, чтобы возглавить Федеральную службу по труду и занятости, а в мае 2012 года вернулся на пост министра.

После ухода кабинета Медведева в отставку Топилин был назначен председателем правления Пенсионного фонда России. Минтруд вместо него возглавил занимавший до того момента пост заместителя министра финансов Антон Котяков.

До Топилина ПФР на протяжении многих лет возглавлял Антон Дроздов - с июля 2008 года до января 2020-го. Дроздов перешел на должность замминистра финансов России, а на прошлой неделе, 5 февраля, был освобожден от должности в связи с ее сокращением.

"Скорее всего, это просто плановая ротация кадров, которая проходит сейчас в правительстве, - сказал Би-би-си проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов, комментируя сообщения об отставке Топилина. - Это происходит с учетом понимания аппарата, кто лучше подходит под те задачи, которые они перед собой ставят".

По его словам, в прошлом году вокруг ПФР возник лишь один громкий скандал - когда Счетная палата России выявила выплаты пенсий умершим гражданам на сотни миллионов рублей. "Но это все же была не проблема Пенсионного фонда - это проблема, связанная с работой загсов и МВД, которые вовремя не ставят в известность ПФР", - считает эксперт.