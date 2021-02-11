Дайджест: новые кадры захвата Капитолия, в Беларуси обсудят поправки в конституцию

Автор фото, congress.gov/Getty Images Подпись к фото, Записи были сделаны камерами видеонаблюдения

Представители демократов в Конгрессе США, выступающие в качестве обвинителей на процессе об импичменте экс-президента Дональда Трампа, во время слушаний в Сенате продемонстрировали новые видеокадры попытки штурма Капитолия 6 января.

"Это был преднамеренный, заранее спланированный призыв к нападению на наш Капитолий", - заявил, комментируя видео, конгрессмен Эрик Свалвелл.

На показанных сенаторам кадрах видно, как группа сторонников Трампа сметает баррикады, установленные полицией у входов в здание, используя металлические флагштоки для того, чтобы разбить стеклянные двери.

Съемка была сделана камерами наблюдения в здании Сената и до сих пор находилась в собственности ФБР. Ранее эти записи нигде не публиковались.

Некоторые из нападавших заявляли, что их целью является убийство вице-президента Майка Пенса, отказавшегося выполнить распоряжение Трампа о пересмотре итогов выборов.

Как стало известно в ходе слушаний, сотрудники Секретной службы США смогли эвакуировать вице-президента, его жену, дочь и родного брата через 37 минут после того, как демонстранты ворвались в здание Капитолия.

Как утверждают демократы в Конгрессе, это свидетельствует о том, что призывы Трампа к своим сторонникам создали реальную угрозу для высших лиц государства и законодателей.

Дональда Трампа демократы назвали "главным подстрекателем" беспорядков в здании Капитолия.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Все об импичменте Трампу в видео дипломатического корреспондента Би-би-си Пола Адамса

Процесс импичмента продлится до конца этой недели. В четверг ожидаются выступления представителей защиты Трампа.

Автор фото, AFP

В Минске в четверг открывается Всебелорусское народное собрание, на котором обычно обсуждается программа развития страны на ближайшие пять лет.

В этом году форум проходит на фоне политического кризиса и протестов, начавшихся после прошлогодних президентских выборов, и главная интрига - ожидающееся обсуждение поправок в конституцию страны.

Президент Беларуси Александр Лукашенко говорил, что участники собрания могут обозначить изменения в основной закон, и обещал объявить примерные сроки проведения референдума.

Белорусская оппозиция, многие представители которой были вынуждены уехать за границу, называет мероприятие нелегитимным.

Автор фото, Bettmann Подпись к фото, Ларри Флинт в своем кабинете, 1978 год

Основатель журнала Hustler, скандальный медиаменеджер и известный борец за свободу слова Ларри Флинт скончался в больнице Cedars Sinai в Лос-Анджелесе в возрасте 78 лет.

Флинт запустил собственное издание в 70-х годах, назвав журнал в честь стриптиз-клуба, открытого им за несколько лет до этого. Излишне фривольные, по мнению критиков, фотографии в журнале стали поводом для целой серии судебных исков.

Сам Флинт в судах неизменно ссылался на Первую поправку к Конституции США, гарантирующую право на свободу высказываний.

В 1978 году после неудачного покушения он оказался парализован и до конца жизни был прикован к инвалидной коляске.

Наиболее известным стал судебный процесс между Флинтом и священником Джерри Фалуэллом, обвинившим издателя в клевете.

Ссылаясь на ту же Первую поправку, Флинт довел дело до Верховного суда, и выиграл процесс.

Эта история стала основой для вышедшего в 1996 году фильма "Народ против Ларри Флинта". Через год актер Вуди Харрелсон, сыгравший скандального издателя, был номинирован за эту роль на премию "Оскар".

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Я не кот" - как адвокат случайно включил фильтр с печальным котиком

Техасский юрист Род Понтон, который предстал на виртуальном судебном заседании в образе грустного котенка, рассказал Би-би-си, как справляется с неожиданно свалившейся на него славой.

Видео, на котором он оправдывается перед судьей окружного суда за то, что пришел на заседание в Zoom с включенным "кошачьим" фильтром, стало вирусным и собрало миллионы просмотров в соцсетях.

"Я вообще не знал, что Zoom может превратить меня в кота, а это, в свою очередь, - сделать меня интернет-знаменитостью, но это произошло, причем за считанные часы", - сказал он.

Юрист говорит, что получил огромное количество сообщений и звонков, и признается, что сначала его это обеспокоило.

"Но в Техасе есть поговорка - "зубную пасту не загнать обратно в тюбик". Если уж я стал интернет-сенсацией, то остается только смеяться над собой вместе со всеми", - добавил юрист.

Автор фото, AFP

Воинственный настрой России в отношении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля во время его визита в Москву вызвал недовольство в ЕС, но надежд на то, что блок покончит с разногласиями по поводу того, как обращаться с Кремлем, по-прежнему мало, пишет Financial Times.

По мнению большинства наблюдателей, нынешние разногласия между Россией и Евросоюзом еще больше заморозят и без того ледяные отношения, однако мало кто полагает, что это может спровоцировать фундаментальный сдвиг со стороны могущественных членов ЕС во главе с Германией и Францией в сторону более агрессивной политики, учитывая их экономические, энергетические и стратегические интересы.

Законодатели ЕС на этой неделе выступили с жесткой критикой как России, так и самого Борреля, против визита которого в Москву на прошлой неделе выступали некоторые страны-участницы.

Депутат Европарламента от Нидерландов Кэти Пири заявила Боррелю, что Россия использовала его, чтобы "унизить и обидеть" ЕС, добавив, что вина за эту поездку должна быть разделена всеми странами-членами Евросоюза.

"Если бы лидеры ЕС заняли более жесткую позицию, могло ли произойти такое? - сказала она. - Нам нужна единая стратегия в отношении России, учитывая вызовы, которые несет Россия в плане нашей безопасности".

В личных беседах с некоторыми европейскими дипломатами Боррель подвергся резкой критике за свою пресс-конференцию с главой российского МИД Сергеем Лавровым, пишет FT, но еще больше в ЕС возмущены решением Москвы поставить главу дипломатии ЕС в неловкое положение, выслав во время его пребывания в России дипломатов из Германии, Польши и Швеции.

На кадрах, которые показали российские телеканалы, комплекс на берегу Черного моря, ставший известным как "дворец Путина", вместо роскоши можно увидеть только голые бетонные стены.

Чтобы понять, почему дворец перестраивается и что в нем было до этого, Русская служба Би-би-си опросила полтора десятка работников, которые трудились там в разное время.