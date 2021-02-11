Дайджест: новые кадры захвата Капитолия, в Беларуси обсудят поправки в конституцию

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Запись с камеры

Автор фото, congress.gov/Getty Images

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Записи были сделаны камерами видеонаблюдения

Представители демократов в Конгрессе США, выступающие в качестве обвинителей на процессе об импичменте экс-президента Дональда Трампа, во время слушаний в Сенате продемонстрировали новые видеокадры попытки штурма Капитолия 6 января.

"Это был преднамеренный, заранее спланированный призыв к нападению на наш Капитолий", - заявил, комментируя видео, конгрессмен Эрик Свалвелл.

На показанных сенаторам кадрах видно, как группа сторонников Трампа сметает баррикады, установленные полицией у входов в здание, используя металлические флагштоки для того, чтобы разбить стеклянные двери.

Съемка была сделана камерами наблюдения в здании Сената и до сих пор находилась в собственности ФБР. Ранее эти записи нигде не публиковались.

Некоторые из нападавших заявляли, что их целью является убийство вице-президента Майка Пенса, отказавшегося выполнить распоряжение Трампа о пересмотре итогов выборов.

Как стало известно в ходе слушаний, сотрудники Секретной службы США смогли эвакуировать вице-президента, его жену, дочь и родного брата через 37 минут после того, как демонстранты ворвались в здание Капитолия.

Как утверждают демократы в Конгрессе, это свидетельствует о том, что призывы Трампа к своим сторонникам создали реальную угрозу для высших лиц государства и законодателей.

Дональда Трампа демократы назвали "главным подстрекателем" беспорядков в здании Капитолия.

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Все об импичменте Трампу в видео дипломатического корреспондента Би-би-си Пола Адамса

Процесс импичмента продлится до конца этой недели. В четверг ожидаются выступления представителей защиты Трампа.

Автор фото, AFP

В Минске в четверг открывается Всебелорусское народное собрание, на котором обычно обсуждается программа развития страны на ближайшие пять лет.

В этом году форум проходит на фоне политического кризиса и протестов, начавшихся после прошлогодних президентских выборов, и главная интрига - ожидающееся обсуждение поправок в конституцию страны.

Президент Беларуси Александр Лукашенко говорил, что участники собрания могут обозначить изменения в основной закон, и обещал объявить примерные сроки проведения референдума.

Белорусская оппозиция, многие представители которой были вынуждены уехать за границу, называет мероприятие нелегитимным.

Автор фото, Bettmann

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Ларри Флинт в своем кабинете, 1978 год

Основатель журнала Hustler, скандальный медиаменеджер и известный борец за свободу слова Ларри Флинт скончался в больнице Cedars Sinai в Лос-Анджелесе в возрасте 78 лет.

Флинт запустил собственное издание в 70-х годах, назвав журнал в честь стриптиз-клуба, открытого им за несколько лет до этого. Излишне фривольные, по мнению критиков, фотографии в журнале стали поводом для целой серии судебных исков.

Сам Флинт в судах неизменно ссылался на Первую поправку к Конституции США, гарантирующую право на свободу высказываний.

В 1978 году после неудачного покушения он оказался парализован и до конца жизни был прикован к инвалидной коляске.

Наиболее известным стал судебный процесс между Флинтом и священником Джерри Фалуэллом, обвинившим издателя в клевете.

Ссылаясь на ту же Первую поправку, Флинт довел дело до Верховного суда, и выиграл процесс.

Эта история стала основой для вышедшего в 1996 году фильма "Народ против Ларри Флинта". Через год актер Вуди Харрелсон, сыгравший скандального издателя, был номинирован за эту роль на премию "Оскар".

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"Я не кот" - как адвокат случайно включил фильтр с печальным котиком

Техасский юрист Род Понтон, который предстал на виртуальном судебном заседании в образе грустного котенка, рассказал Би-би-си, как справляется с неожиданно свалившейся на него славой.

Видео, на котором он оправдывается перед судьей окружного суда за то, что пришел на заседание в Zoom с включенным "кошачьим" фильтром, стало вирусным и собрало миллионы просмотров в соцсетях.

"Я вообще не знал, что Zoom может превратить меня в кота, а это, в свою очередь, - сделать меня интернет-знаменитостью, но это произошло, причем за считанные часы", - сказал он.

Юрист говорит, что получил огромное количество сообщений и звонков, и признается, что сначала его это обеспокоило.

"Но в Техасе есть поговорка - "зубную пасту не загнать обратно в тюбик". Если уж я стал интернет-сенсацией, то остается только смеяться над собой вместе со всеми", - добавил юрист.

Автор фото, AFP

Воинственный настрой России в отношении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля во время его визита в Москву вызвал недовольство в ЕС, но надежд на то, что блок покончит с разногласиями по поводу того, как обращаться с Кремлем, по-прежнему мало, пишет Financial Times.

По мнению большинства наблюдателей, нынешние разногласия между Россией и Евросоюзом еще больше заморозят и без того ледяные отношения, однако мало кто полагает, что это может спровоцировать фундаментальный сдвиг со стороны могущественных членов ЕС во главе с Германией и Францией в сторону более агрессивной политики, учитывая их экономические, энергетические и стратегические интересы.

Законодатели ЕС на этой неделе выступили с жесткой критикой как России, так и самого Борреля, против визита которого в Москву на прошлой неделе выступали некоторые страны-участницы.

Депутат Европарламента от Нидерландов Кэти Пири заявила Боррелю, что Россия использовала его, чтобы "унизить и обидеть" ЕС, добавив, что вина за эту поездку должна быть разделена всеми странами-членами Евросоюза. 

"Если бы лидеры ЕС заняли более жесткую позицию, могло ли произойти такое? - сказала она. - Нам нужна единая стратегия в отношении России, учитывая вызовы, которые несет Россия в плане нашей безопасности".

В личных беседах с некоторыми европейскими дипломатами Боррель подвергся резкой критике за свою пресс-конференцию с главой российского МИД Сергеем Лавровым, пишет FT, но еще больше в ЕС возмущены решением Москвы поставить главу дипломатии ЕС в неловкое положение, выслав во время его пребывания в России дипломатов из Германии, Польши и Швеции.

На кадрах, которые показали российские телеканалы, комплекс на берегу Черного моря, ставший известным как "дворец Путина", вместо роскоши можно увидеть только голые бетонные стены.

Чтобы понять, почему дворец перестраивается и что в нем было до этого, Русская служба Би-би-си опросила полтора десятка работников, которые трудились там в разное время.

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Покричал - полегчало. В Израиле уставшие от локдауна нашли необычный выход