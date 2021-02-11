Коронавирус: весь SARS-CoV-2 в мире поместится в банку колы, "британский штамм" вытесняет аналоги

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Премьер-министр Британии Борис Джонсон еще летом посещал лаборатории и заводы компании AstraZeneca

Британские ученые прогнозируют, что вариант коронавируса, изначально обнаруженный осенью в графстве Кент, может стать доминирующим во всем мире. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала провал в распределении вакцины по странам ЕС.

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По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в мире коронавирусом заболели 107,4 млн человек, умерли - более 2,3 млн.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед Европарламентом, признала провал в распределении вакцины по странам ЕС. По ее словам, чиновники, выстраивая кампании по вакцинации населения, проигнорировали сигналы от производителей, которые уже давно давали понять, что заводы не справляются с заявленными объемами.

В частности, ЕС столкнулся с огромными задержками в поставках вакцины компании AstraZeneca. Вакцина была разработана совместно с Оксфордским университетом, и сейчас AstraZeneca заявляет, что намерена объединить усилия по производству с немецкой фирмой IDT Biologika, чтобы максимально оперативно обеспечить Европу препаратом.

Какого размера коронавирус?

Весь коронавирус, который гуляет по миру, поместится в банке из-под газированного напитка, и в ней еще останется много места, утверждает специалист в области математической биологии из Университета Бата Кристиан Йейтс.

Подсчитать примерный объем вируса SARS-CoV-2 во всем мире ученого попросили для популярной программы BBC Radio 4 "Более или менее".

Би-би-си обратилось именно к нему не случайно. В своей книге "Математика жизни и смерти" Кристиан Йейтс подробно описал механизмы такого рода подсчетов, когда задействованы полуэфемерные субстанции.

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В основу подсчета легло примерное число заражающихся каждый день - 3 млн человек. По данным ресурса Our World in Data, ежедневно в мире положительные тесты на коронавирус сдают примерно полмиллиона человек. Также надо учесть бессимптомных больных и людей с симптомами, но по какой-то причине решивших не сдавать тест.

Кроме того, объясняет Йейтс, необходимо учитывать, что каждый зараженный несет в себе разное количество вируса. Это зависит от того, сколько дней назад инфекция попала в организм (не путать с днем, когда был сдан тест). Самая большая вирусная нагрузка наблюдается у людей примерно на шестой день после заражения.

Если суммировать эти и другие факторы, получается, что ежемоментно в мире циркулирует около двухсот квадриллионов частиц вируса. Каждая частица в диаметре составляет от 80 до 120 нанометров (миллиардная часть метра). Это как минимум в несколько сотен, а то и в тысячу раз меньше толщины человеческого волоса.

Таким путем Кристиан Йейтс и пришел к выводу о банке из-под кока-колы. Более подробно о своих вычислениях он рассказывает в своей статье в научном интернет-издании The Conversation.

Кентский вариант

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Обнаруженный прошлой осенью в английском графстве Кент штамм коронавируса обещает стать доминирующим во всем мире, заявила глава программы генетического мониторинга Британии профессор Шэрон Пикок. По ее словам, он уже преобладает в Соединенном Королевстве и вполне может вытеснить другие варианты во всем мире.

Действительно, кентский штамм, впервые выявленный в сентябре 2020 года на юго-востоке Англии, стал стремительно распространяться и уже обнаружен в более чем 50 странах. Именно этот штамм заставил власти Британии объявить в декабре о втором общенациональном локдауне.

Повод для беспокойства исчезнет только после того, как мы или одолеем вирус, или он сам мутирует и утратит вирулентность, говорит профессор Пикок, однако для этого, по ее мнению, может потребоваться еще лет 10.

При этом она подтверждает, что вакцины, одобренные для применения в Британии, хотя и были рассчитаны на более раннюю версию вируса, хорошо действуют и против нового штамма.

(Не)выездные британцы?

Ситуация в Британии не улучшается в значительной мере, несмотря на развернутую с конца декабря кампанию по вакцинации. Выражение "прекрасное британское лето" (Great British summer), которое в обычной жизни употребляется с долей иронии из-за неустойчивой погоды и холодного моря, может стать для британцев девизом предстоящих летних отпусков.

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Хотя на этой неделе некоторые гиганты мировой туриндустрии, как, например, агентство Tui, выражали оптимизм по поводу летних продаж и миллионов уже забронированных отпусков, на самом деле перспективы поездок за границу для британцев на данном этапе весьма призрачны.

Премьер-министр Борис Джонсон сказал на этой неделе, что настроен весьма оптимистично по поводу перспектив на лето. В то же время министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок заявил, что лично он настроен на отдых в Британии, таким образом прозрачно намекнув, что не советует строить планы на дальние поездки.

При этом некоторые эксперты не уверены даже в том, что перемещение внутри страны будет возможно к лету.

Пока страна с нетерпением ждет объявления, намеченного, как теперь выражаются в правительстве, на "неделю с 22 февраля", о планах постепенного выхода из локдауна. На 8 марта было запланировано начало поэтапного открытия школ, но даже это пока не гарантировано.

Последние новости из Европы

В Афинах с пятницы вводится жесткий локдаун, большинство магазинов будет закрыто, школы переводятся на дистанционное обучение. Школы и детские сады Греции были вновь открыты лишь пару недель назад, однако теперь премьер-министр Кириакос Мицотакис утверждает, что больницы опять переполнены, и национальная система здравоохранения может не выдержать такой нагрузки.

В Испании за последние сутки зарегистрировано 766 смертей от коронавируса, это самый высокий показатель с апреля. А число заразившихся с начала пандемии уже перевалило за три миллиона. Новый пик связывают с ослаблением ограничений в рождественский период. Тем не менее, еженедельные показатели заболеваемости начали снижаться по мере того, как уже более 2 млн испанцев получили прививки от коронавируса. В ближайшее время работники ключевых отраслей начнут получать вакцину AstraZeneca, однако власти Испании решили не делать эту прививку гражданам старше 55 лет.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Кампания по вакцинации началась в Испании 27 декабря, пик смертности в середине февраля стал для властей неожиданностью

Руководители Германии вместе с канцлером Ангелой Меркель записали совместное видеообращение, в котором дали понять, что намерены продлить общенациональный локдаун и после ранее объявленной даты 14 февраля.

Хотя уровень новых заражений уже не превышает 8 тыс. в сутки, премьер-министр земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречманн предупредил, что не стоит ожидать "оргии открытия", а эксперт-реаниматолог Гернот Маркс подчеркнул, что школы и детские сады должны оставаться закрытыми, поскольку они служат источниками распространения инфекции.