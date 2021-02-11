Актрису Джину Карано уволили из "Мандалорца" за пост о Холокосте и США

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Подразделение компании Disney, студия Lucas Film больше не будет сотрудничать с актрисой Джиной Карано, которая снималась в сериале "Мандалорец", поскольку та сравнила сегодняшний политический климат в США с преследованием евреев нацистами.

"В настоящее время Джина Карано не работает в Lucas Film, и у нас нет планов давать ей работу в будущем", - заявила студия в среду. "Ее посты в соцсетях, унижающие людей на основе их культурной и религиозной идентичности, неприемлемы и отвратительны", - добавили студии, основанной Джорджем Лукасом.

С Карано также прекратило сотрудничество ее агентство, United Talent Agency.

Пост Карано в "сторис" Инстаграма появился в ночь на среду. Первым его заметил журнал Variety. В нем говорилось (цитата по журналу):

"Евреев избивали на улицах не солдаты-нацисты, а их собственные соседи, даже дети. История редактируется, и сегодня большинство людей не понимает, что для того, чтобы нацисты могли легко арестовать тысячи евреев, их власти сначала сделали так, чтобы их начали ненавидеть за то, что они - евреи. Чем это отличается от ненависти на основе политических взглядов?", - цитирует удаленный в среду днем пост журнал Variety.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Джина Карано исполнила роль в сериале "Мандалорец" с Педро Паскалем

На следующем фото в "сторис" Карано был человек в нескольких масках на лице с подписью "тем временем в Калифорнии". В прошлом Карано публиковала иронические посты о людях, которые носят маски во время пандемии.

В среду эти "сторис", как сообщает журнал, были удалены. Остались два поста, в одном из которых было написано: "Джефф Эпштейн не совершал самоубийство".

Карано поддерживала президента Дональда Трампа, и ее посты в соцсетях многие восприняли как сравнение преследований евреев в XX веке и жизни сторонников Республиканской партии в США сегодня. В годы Второй мировой войны нацисты убили миллионы евреев и других представителей этнических меньшинств.

После "сторис" с упоминанием нацистов в "Твиттере" стали набирать популярность хэштеги "#уволитьДжинуКаррано" (#FireGinaCarano) и даже #CancelDisneyPlus (#отменитьDisneyPlus - стриминговый сервис, по которому идет "Мандалорец").

Сообщения об увольнении Карано вызвали оживленную дискуссию в социальных сетях, в том числе среди русскоязычных пользователей. Хэштэг "Джину Карано" стал лидирующим в сегменте "Твиттера" на русском языке.

При этом некоторые связывают ситуацию с увольнением актрисы с общественной дискуссией, которая идет в России в связи с нашумевшей статьей режиссера Константина Богомолова "Похищение Европы 2.0". В ней он утверждает, что Европа (как и весь западный мир) превращается в "новый этический Рейх", где уже нет "опоры на сложного человека" и в котором людей заставляют любить, лишая при этом права свободно ненавидеть.

В ответ на эти утверждения Кирилл Мартынов, глава отдела политики "Новой газеты", в которой был опубликован манифест Богомолова, написал, что европейская либеральная модель, наоборот, доказывает свою жизнеспособность, а соцсети не диктуют кому-то свои условия, а предоставляют максимально большому числу людей площадку для дискуссий.

Споры в "Твиттере"

Часть пользователей "Твиттера" сравнивают увольнение актрисы с цензурой времен Советского Союза. "Почитал, про Джину Карано. Ощущение, что СССР перед смертью все же успел укусить США", - пишет автор аккаунта "РИП Новости".

"Заголовки СМИ врут. Джину Карано уволили за политические взгляды. Это единственная причина, а не сравнения в "Инстаграме", - утверждает пользователь Александр Зеленов.

Некоторые другие считают решение студии Lucas Film оправданным. "Кто бы мог подумать, что республиканцев заставляют носить повязки, отбирают их недвижимость, сгоняют в гетто, отвозят в лагеря смерти", - говорит пользователь "Твиттера" Серёжа Гётце.

"Лол, ну после того поста и не удивительно, туда ей и дорога, - написал пользователь "Дэстиэльный пирожок". - Не умеет язык за зубами держать - пусть не лезет на сцену, где актеры должны быть максимально прозрачными". "Пора бы уже понять, что Америка - не Россия, там за оскорбления и бред отвечать приходится", - добавляет автор.

Поклонники "Звездных войн" и раньше призывали уволить 38-летнюю исполнительницу роли Кары Дьюн в сериале "Мандалорец". В ноябре ее критиковали за то, что она поддержала версию Трампа о фальсификации выборов в США, которая позже не нашла никаких подтверждений в американских судах.

За несколько месяцев до этого Карано вызвала ярость части пользователей, сыронизировав над обычаем некоторых пользователей "Твиттера" указывать в своем профиле предпочтительные местоимения, с которыми к ним следует обращаться.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Снявшийся в "Звездных войнах" Джон Бойега участвовал в протестах Black Lives Matter

Другие актеры "Звездных войн" и "Мандалорца" открыто высказывались о своих политических взглядах и не подвергались критике, отмечают сторонники Карано.