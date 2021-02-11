United Airlines покупает "воздушные такси" у калифорнийского стартапа

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Десятки стартапов разрабатывают коммерческие джетпаки, летающие мотоциклы и воздушные такси

Американский авиаперевозчик United Airlines планирует купить у стартапа Archer 200 летающих электрических такси, которые, как рассчитывает авиакомпания, будут доставлять пассажиров из города в аэропорт.

В компании считают, что “воздушные такси” начнут курсировать уже в течение следующих пяти лет.

United Airlines вместе с региональным авиаперевозчиком Mesa Airlines инвестируют в развитие проекта летающих электрических такси калифорнийского стартапа Archer 1,1 млрд долларов. В числе других инвесторов стартапа - компания Stellantis, образованная в результате слияния Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) и французской PSA Group в январе этого года.

Для совершения сделки по покупке летательных аппаратов компания Archer должна получить сертификат от Федерального управления гражданской авиации США. В компании рассчитывают, что разрешение регулятора будет получено, а к 2023 году начнется производство “воздушных такси”.

Автор фото, Archer Подпись к фото, В компании Archer утверждают, что их аппарат без посадки может преодолеть расстояние до 95 км и развить скорость до 240 км в час.

“Воздушные такси” компании Archer относятся к классу аппаратов вертикального взлета и посадки, что делает их использование особенно актуальным в условиях города.

Разработчики утверждают, что аппарат без посадки может преодолеть расстояние до 95 км и развить скорость до 240 км в час. Летающие электромобили, как рассчитывают разработчики, помогут пассажирам миновать загруженные автомобильные трассы и сократят время в пути до аэропорта.

При этом, по утверждению разработчиков, выбросы углекислого газа в атмосферу от такой поездки будут в два раза меньше, чем от поездки на обычном такси.

“С помощью грамотных технологий мы сможем снизить негативное воздействие воздушного транспорта на нашу планету. Но нам необходимо определить новое поколение компаний, которые воплотят эти идеи в реальность, и мы должны помочь им на старте”, - заявил глава United Airlines Скотт Кирби.

Из-за пандемии коронавируса авиакомпании в минувшем году были вынуждены резко урезать свои расходы. United Airlines потеряла более 7 млрд долларов за прошлый год. Чтобы компания могла избежать сокращения тысяч рабочих мест, авиаперевозчику была предоставлена финансовая помощь от правительства.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Как будут выглядеть летающие такси будущего?

Некоторые экономисты считают, что компании, получившие правительственную помощь, возможно, решатся вложить эти деньги в новые технологии, которые помогут снизить уровень выбросов углекислого газа в атмосферу.

На данный момент десятки стартапов разрабатывают коммерческие джетпаки, летающие мотоциклы и воздушные такси. Венчурные инвесторы, автомобильные и авиационные корпорации пытаются закрепиться в этой отрасли городских автономных летательных аппаратов, совокупная стоимость которой к 2040 году может составить 1,5 трлн долларов.

Немецкая компания Volocopter в 2019 году представила летательный аппарат VoloCity, который позиционируется как первое электрическое воздушное беспилотное такси. По оценке разработчиков, первые полеты обойдутся в 300 евро на человека. Но в компании надеются в дальнейшем снизить стоимость поездки до уровня премиального такси.

Некоторые компании сотрудничают с производителями автомобилей для создания коммерческих летательных аппаратов. Например, японский стартап SkyDrive объединился с компанией Toyota для создания прототипа воздушного такси, который считается самым маленьким транспортным средством, способным взлетать и садиться вертикально.

Летом прошлого года компания провела успешные летные испытания аппарата SD-03. Он несколько минут находился в воздухе под управлением пилота.

Между тем авиационные регуляторы не спешат формулировать правила и стандарты безопасности для нового вида транспорта. Беспилотному транспорту не нужны взлетные полосы и места для парковки на улицах, но ему потребуются воздушные коридоры и ангары для хранения.

Кроме того, как отмечают эксперты, для того, чтобы люди начали пользоваться “воздушными такси”, компаниям необходимо будет убедить пассажиров, что летать следует не потому, что есть такая возможность, а потому, что это удобно и безопасно.

На фоне нерешенных вопросов с безопасностью и сертификацией подобных аппаратов некоторые компании отказываются от амбициозных проектов по производству или использованию воздушного городского транспорта.