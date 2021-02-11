На Кубани свидетелю Иеговы дали 7,5 лет колонии за богослужения по видеосвязи
В Краснодарском крае 63-летнему свидетелю Иеговы дали 7,5 лет колонии за богослужения по видеосвязи. Это рекордно жестокое наказание, говорят в организации, деятельность которой в России запрещенна.
ФСБ возбудила уголовное дело в отношении жителя Абинского района Кубани Александра Ившина в апреле 2020 года. Инженера с двумя высшими образованиями обвинили в организации деятельности запрещенной организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ).
По версии следствия, Ившин по видеосвязи устраивал обсуждение Библии с друзьями из соседнего города, которые сопровождались религиозными песнопениями. После апрельского обыска верующего отпустили под подписку о невыезде, под которой он находился все девять месяцев, пока шло следствие.
Гособвинитель просил для Ившина восемь лет заключения, при этом в деле нет ни одного потерпевшего. Мужчина не признал свою вину и намерен подавать апелляцию, утверждают в Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы.
"Приговор шокирует своей жестокостью, - цитирует сайт организации ее члена Ярослава Сивульского. - Новость о столь жестоком приговоре для Александра Ившина пришла одновременно с новостью из Москвы, где около 15 семей наших единоверцев сегодня подверглись вторжению силовиков, вооруженных автоматами. Верховный суд России официально разъяснял, что решение о ликвидации юрлиц Свидетелей Иеговы не включало в себя запрета на вероисповедание. Тем не менее верующих продолжают преследовать".
В своем последнем слове в суде Александр Ившин поблагодарил жену, свою семью и друзей за поддержку.
"У меня складывается ощущение, что меня судят не за экстремизм, а за то, что я просто продолжаю исповедовать мирную религию, - заявил он. - В последнем слове хочу еще раз заверить вас, что на протяжении своей жизни я ни к кому не проявлял агрессию и ненависть".
"Свидетели Иеговы" были признаны экстремисткой организацией в 2017 году. В декабре 2018 года президент России Владимир Путин назвал запрет организации "полной чушью" и пообещал обсудить ситуацию с председателем Верховного суда России. Однако преследование "Свидетелей Иеговы" после этого не прекратилось.
По данным Ярослава Сивульского, за неполные четыре года уже 226 человек подверглись уголовному преследованию. Ранее самым жестким приговором были 6,5 лет колонии для Геннадия Шпаковского из Пскова, однако позже наказание смягчили до условного. Зато реальные сроки по шесть лет получили четверо других участников организации - все они сейчас находятся в заключении.
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