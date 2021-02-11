На Кубани свидетелю Иеговы дали 7,5 лет колонии за богослужения по видеосвязи

Автор фото, Alexander Demyanchuk\TASS

В Краснодарском крае 63-летнему свидетелю Иеговы дали 7,5 лет колонии за богослужения по видеосвязи. Это рекордно жестокое наказание, говорят в организации, деятельность которой в России запрещенна.

ФСБ возбудила уголовное дело в отношении жителя Абинского района Кубани Александра Ившина в апреле 2020 года. Инженера с двумя высшими образованиями обвинили в организации деятельности запрещенной организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ).

По версии следствия, Ившин по видеосвязи устраивал обсуждение Библии с друзьями из соседнего города, которые сопровождались религиозными песнопениями. После апрельского обыска верующего отпустили под подписку о невыезде, под которой он находился все девять месяцев, пока шло следствие.

Гособвинитель просил для Ившина восемь лет заключения, при этом в деле нет ни одного потерпевшего. Мужчина не признал свою вину и намерен подавать апелляцию, утверждают в Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы.

"Приговор шокирует своей жестокостью, - цитирует сайт организации ее члена Ярослава Сивульского. - Новость о столь жестоком приговоре для Александра Ившина пришла одновременно с новостью из Москвы, где около 15 семей наших единоверцев сегодня подверглись вторжению силовиков, вооруженных автоматами. Верховный суд России официально разъяснял, что решение о ликвидации юрлиц Свидетелей Иеговы не включало в себя запрета на вероисповедание. Тем не менее верующих продолжают преследовать".

В своем последнем слове в суде Александр Ившин поблагодарил жену, свою семью и друзей за поддержку.

"У меня складывается ощущение, что меня судят не за экстремизм, а за то, что я просто продолжаю исповедовать мирную религию, - заявил он. - В последнем слове хочу еще раз заверить вас, что на протяжении своей жизни я ни к кому не проявлял агрессию и ненависть".

"Свидетели Иеговы" были признаны экстремисткой организацией в 2017 году. В декабре 2018 года президент России Владимир Путин назвал запрет организации "полной чушью" и пообещал обсудить ситуацию с председателем Верховного суда России. Однако преследование "Свидетелей Иеговы" после этого не прекратилось.