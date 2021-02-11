Россия приостановила разработку сверхтяжелой космической ракеты "Енисей"

Павел Аксенов

Би-би-си

Автор фото, Albert Pushkarev/TASS Подпись к фото, "Энергия" - один из двух проектов советских сверхтяжелых ракет

Россия приостановила разработку сверхтяжелой космической ракеты "Енисей". В ракетно-космическом центре "Прогресс" собираются менять ее облик.

"Здесь ситуация достаточно сложная… Сегодня возможна коррекция ее облика, поэтому сейчас этот вопрос еще до конца не решен. Возможна коррекция именно технического облика ракеты, - заявил гендиректор центра "Прогресс" Дмитрий Баранов (цитата по РИА Новости). - Поэтому сейчас работы, я бы так сказал, поставлены на паузу. Мы готовы продолжить работу после того, как соответствующее решение будет принято. Я думаю, что это вопрос нескольких месяцев, я бы так сказал".

Сверхтяжелая ракета нужна России для лунной и марсианской космических программ, не раз заявлял глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Проект по ее разработке стартовал три года назад. В начале февраля 2018 года было выбрано головное предприятие - ракетно-космическая корпорация "Энергия". Тогда же представили и примерный план программы.

С 2018-го по 2019 год корпорация должна была разработать эскизный проект, определить облик составных частей ракеты, а также подготовить технико-экономические обоснования.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы были запланированы до 2028 года, и за это же время должен был быть построен стартовый комплекс для ракеты на космодроме Восточный вместе со всей необходимой инфраструктурой. В 2028 году "Енисей" должен был полететь.

В мае 2019 года "Роскосмос" разработал федеральную целевую программу "Создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса на 2020-2030 годы".

Дорогой проект

Идея создания сверхтяжелой ракеты в России обсуждалась и до 2018 года, причем у нее были не только сторонники, но и противники.

Предшественник Рогозина на посту главы "Роскосмоса" Игорь Комаров в 2016 году говорил, что не видит смысла в строительстве сверхтяжелой ракеты из-за слишком высокой стоимости запуска, который, как он оценивал, составит около миллиарда долларов - и отсутствия полезной нагрузки.

"Этот проект не имеет коммерческого применения, - рассуждал Комаров. - В рамках существующих договоренностей, которые, я надеюсь, будут сохраняться, по использованию космоса и ограничению вооружений, не будет потребностей в нагрузках, в том числе и для военных целей".

В марте 2016 года Комаров говорил журналистам, что один запуск такой ракеты будет стоить не менее миллиарда долларов, а разработка обойдется более чем в 10 миллиардов. Весь проект, по его словам, по стоимости соизмерим с 10-летней космической программой.

Федеральная космическая программа, рассчитанная на 10 лет, была принята в конце 2015 года в объеме 1,4 триллиона рублей. Тогда сверхтяжелая ракета была исключена из приоритетов десятилетней программы, однако начальные работы по ее созданию были запланированы.

Автор фото, Yuri Smityk/TASS Подпись к фото, В декабре Рогозин сказал, что новую ракету надо строить с "принципиально новым маршевым двигателем"

Путин просил

Однако уже в мае 2017 года президент России Владимир Путин поставил задачу ускорить разработку сверхтяжелой ракеты. Об этом решении, принятом на совещании по развитию космической отрасли, объявил Рогозин, который возглавил космическое агентство спустя год, а тогда был вице-премьером.

В январе 2019 года Путин потребовал "уточнить основы политики космической деятельности", сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов, сменивший Рогозина на посту куратора космической отрасли. "Я бы назвал это основой стратегии этой отрасли на длительный период", - говорил он.

Распоряжение Путина касалось и сверхтяжелого комплекса с созданием необходимой инфраструктуры. "Элементы этой стратегии не подвергаются сомнению", - заявил тогда Борисов.

В январе 2019 года были утверждены название ракеты "Енисей". В мае 2019 года Рогозин сказал Би-би-си, что стоимость создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса в России может составить 700-750 миллиардов рублей.

Тогда же "Роскосмос" совместно с Российской академией наук разработали проект федеральной целевой программы "Создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса на 2020-2030 годы", однако в перечне федеральных целевых программ на сайте министерства экономического развития России она не фигурирует.

Тем не менее, в 2019 году был разработан эскизный проект, который "Роскосмос" сначала принял, а потом отправил на доработку.

Новые технические решения

В 2020 году ракета была устроена по модульному принципу. Вот как ее описывал официальный журнал "Роскосмоса" "Русский космос": "Облик "Енисея" к настоящему моменту вполне определен. Это будет ракета смешанной - пакетно-тандемной - схемы. В состав головной части могут входить криогенный разгонный блок типа КВТК, разгонно-тормозной блок типа ДМ и пилотируемый корабль "Орел" либо Лунный взлетно-посадочный комплекс".

Пакетная схема означает, что первая ступень должна была состоять из нескольких блоков, которые группировались бы вокруг ракеты, а она сам также состояла бы из ступеней, составленных одна за одной - тандемная часть. Первая ступень сверхтяжелой ракеты-носителя будет состоять из пяти или шести блоков, являющихся первой ступенью ракеты среднего класса "Союз-5".

15 декабря Рогозин писал в "Фейсбуке", что для сверхтяжелой ракеты нужен новый двигатель, который можно было бы использовать многократно: "Нужен принципиально новый маршевый двигатель, позволяющий добиться "горячего резервирования" и многократного использования. Создавать его нужно с широким применением аддитивных технологий для удешевления серийного производства".

Однако в тот же день "Роскосмос" заключил с "Прогрессом" контракт на сумму 1,47 миллиардов рублей "на техническое проектирование космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса и разработку его ключевых элементов".

Согласно техническому заданию, сверхтяжелая ракета будет состоять из шести кислородно-керосиновых ракетных блоков с двигателями РД-171МВ и центрального ракетного блока с двигателем РД-180МВ, на базе ракетных блоков среднего класса, а также разгонно-тормозного блока с двумя двигателями 11Д58М. Все эти двигатели используют в качестве топлива керосин, а в окислителем в них является кислород. Это современные модернизированные версии еще советских двигательных установок.

13 января 2021 года совет Российской академии наук по космосу рекомендовал руководству академии и "Роскосмосу" попросить президента перенести сроки создания сверхтяжелой ракеты для того, чтобы в ней были использованы "прорывные, перспективные и экономически оправданные технологии".

Подпись к фото, Макеты перспективных ракет-носителей на стенде "Роскосмоса" выставки "Армия-2018". Макет "Союз-5" - первый слева, сверхтяжелая ракета - вторая

Зачем сверхтяжелая ракета?

Российские эксперты, к которым Би-би-си обратилась с просьбой о комментарии, сомневаются, что России нужен такой дорогостоящий космический проект. Как минимум необходимо четко определиться с целями, для которых она нужна, считают они.

"Такой носитель сверхтяжелого класса нужен только для реализации лунного проекта, которого у России нет. Во всем остальном задачи неочевидны. Но даже и в лунном проекте есть многопусковые схемы, когда лунный корабль и необходимые элементы запускаются по частям и на орбите стыкуются", - говорит эксперт Андрей Ионин.

Эта схема обсуждалась в "Роскосмосе" при Комарове, была идея применять для таких пусков тяжелую версию ракеты "Ангара".

"Деньги огромные требуются, проект связан с лунным, которого нет и на который еще более огромные деньги потребуются. Что за это страна получит, неясно. На мой взгляд, когда страна тратит колоссальные средства на любые проекты, они должны вытекать из национальных интересов, а не из интересов предприятий отрасли", - считает Ионин.

Глава Института космической политики Иван Моисеев полагает, что такой большой бюджет проекта ракеты-носителя исключит создание для него любой полезной нагрузки - будь то корабль для исследования Луны или любой другой аппарат.

"Потребность [в сверхтяжелой ракете] появится, как только будет решено лететь на Луну и делать там базу. У нас были заложены предпосылки для создания базы, взлетно-посадочные модули, бульдозерная техника, все это было заложено в федеральную космическую программу до 2025 года, но все это обрезали в момент принятия программы в начале 2016 года", - напоминает Моисеев.

При этом, как считают эксперты, военные также вряд ли заинтересуются таким носителем, поскольку у них нет проектов больших космических аппаратов.

"Мы повторяем картинку с "Энергией". Там тоже была якобы боевая станция, а на самом деле коробка от нее, потому что внутренность сделать не могли по той же самое причине - все деньги ушли на "Энергию", - рассказывает Моисеев.

Первый из двух запуск советской сверхтяжелой ракеты "Энергия" состоялся 15 мая 1987 года, и тогда она несла в качестве полезной нагрузки масс-габаритный макет военного аппарата "Скиф-ДМ".

Ионин считает, что военные вряд ли станут создавать крупный аппарат, для выведения которого на орбиту была бы нужна подобная ракета. По его словам, они стараются создавать небольшие аппараты, менее заметные на орбите.

В любом случае с программой сверхтяжелой ракеты необходимо будет определиться в ближайшие годы, поскольку основной космический проект - Международная космическая станция - подходит к концу, "возникает неизбежная точка принятия решения", говорит Ионин.

"Есть вариант создания национальной станции, для него сверхтяжелая ракета не нужна. Есть варианты реализации [международной] лунной программы, и есть варианты российской [лунной программы]. На мой взгляд, он нереализуем по финансовым соображениям", - считает эксперт.