-23: такая температура была в Британии прошлой ночью. Это рекорд за 25 лет
В Шотландии зафиксирована самая низкая температура за последние 25 лет. Это -23 градуса по шкале Цельсия.
Рекорд установлен в деревне Бремар в Абердиншире - ночь на четверг там была самой морозной в Британии с 1955 года.
На дорогах Британии по-прежнему действует предупреждение об опасности снега и льда. Железнодорожная компания ScotRail в четверг заявила, что погода создает много проблем для движения поездов.
Метеоролог Би-би-си Саймон Кинг объясняет холода продолжающимся воздействием антициклона, который в Британии традиционно прозвали "Зверь с Востока".
"Мы все почувствовали холодные ветра, но за последние несколько ночей температура серьезно упала, особенно в северной Шотландии, - говорит он. - Этому три причины: толстый снежный покров, ясное небо и легкий ветер".
Толстый снежный покров не позволяет земле остывать, объясняет Кинг.
"Когда наступает ночь, земля обычно излучает тепло в воздух, а со снегом этого не происходит", - рассказывает он.
"Если небо чистое, то все тепло, которое теряет земля, уходит в космос", - говорит он.
"Обычно ветер перемешивает слои воздуха разной температуры, так что ночью теплый воздух у поверхности земли поднимает температуру и выше. Когда ветер несильный, а тепло от земли не поступает, температура падает до уровня вашей морозилки", - объясняет эксперт.
В компании Scottish Water сообщили, что в Шотландии сегодня в два раза больше, чем обычно, прорванных труб.
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