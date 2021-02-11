Астрономы надеялись найти одну черную дыру. Вместо нее они нашли целое скопление

Автор фото, esahubble.org

Космический телескоп Hubble помог обнаружить скопление черных дыр в шаровом кластере в созвездии Жертвенник. Французские ученые, анализировавшие новые данные, искали в них признаки черной дыры промежуточной массы, но пришли к выводу, что на самом деле там существует множество более мелких черных дыр.

Речь идет о шаровом кластере NGC 6397, который находится находится расстоянии 7200 световых лет от Земли.

Шаровое скопление звезд - это звезды, связанные гравитацией и вращающиеся вокруг единого центра по шарообразной орбите. Они считаются более древними, чем другие звездные скопления, в которых орбиты звезд лежат в одной плоскости.

Автор фото, esahubble.org Подпись к фото, Примерно так выглядели гравитационные паттерны внутри кластера (иллюстрация)

Астрономы Гари Мамон и Эдуардо Витраль из Парижского института астрофизики начинали изучать ядро кластера NGC 6397, ожидая найти черную дыру "промежуточной массы", говорится в сообщении команды "Хаббла".

Чтобы найти этот гравитационный центр, астрономы проанализировали местонахождение звезд в скоплении и их траекторию.

"Мы нашли очень весомые подтверждения невидимой массы в плотных центральных регионах кластера", - говорит Витраль. Однако масса распределялась не точечно, как предполагали ученые.

Астрономы полагают, что на самом деле в центре кластера может находиться не одна черная звезда средней массы, а скопление из нескольких.