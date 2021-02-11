Убившая сына россиянка приговорена в Лондоне к принудительному лечению

Автор фото, Met Police Подпись к фото, Ольга Фриман накануне убийства купила билеты в Тель-Авив, но так ими и не воспользовалась

В среду 11 февраля Центральный уголовный суд Лондона приговорил россиянку Ольгу Фриман к принудительному лечению за убийство своего сына Дилана. В условиях локдауна Фриман не справилась с собственной депрессией и с ухудшившимся состоянием ребенка.

Суд признал это убийство одним из тех крайне редких случаев, когда под давлением обстоятельств родитель, не контролируя себя совершает насилие над любимым ребенком.

16 августа 2020 года в полицейский участок в лондонском районе Актон пришла 40-летняя россиянка Ольга Фриман. Она сказала, что убила своего 10-летнего сына.

Подпись к фото, Полиция нашла Дилана Фримана в кровати матери, обложенного игрушками

Ее задержали, полицейские выехали к ее дому в Камберленд-парке. Там они нашли тело мальчика. Он был задушен.

Ольга Фриман, по профессии юрист, была женой 58-летнего Дина Фримана, известного в Британии фотографа.

Он автор фотографий на первых альбомах The Beatles, работал с Джорджем Майклом, футболистом Дэвидом Бэкхемом и группой Spice Girls. Таблоиды утверждают, что несколько лет назад пара развелась

В 2010 году у пары родился сын Дилан. У мальчика с рождения были диагностированы расстройство аутического спектра и синдром Коэна - очень редкое генетическое заболевание, приводящее, в частности, к ожирению и деформации костей.

Дилан так и не смог научиться нормально разговаривать и передвигался в инвалидном кресле.

Всю свою жизнь он нуждался в особом уходе и получал его: мальчик ходил в специальное образовательное учреждение, с ним дополнительно занимались работники социальных служб.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Тело Дилана Фримана было найдено в этом доме в лондонском районе Актон

Но все это кончилось с началом пандемии коронавируса. Школа закрылась, никакой помощи от социальных служб тоже больше не было.

Дин Фриман остался на карантине в Барселоне, а Ольга Фриман с Диланом - в Лондоне. И постепенно перестала справляться с ситуацией.

Состояние Дилана сильно ухудшилось, когда он остался без общения со сверстниками и воспитателями. Он стал более беспокойным, не мог оставаться на одном месте и почти не спал, кричал всю ночь.

Коронерская служба установила, что уже к лету 2020 года у Ольги Фриман началась тяжелая депрессия и другие ментальные расстройства. Она обращалась за помощью к социальным службам, но те в условиях локдауна ничем не могли помочь.

За неделю до убийства мальчика Фриман говорила, что "миру нужен мессия", чтобы спасти его от коронавируса.

За день до убийства она забронировала два билета в Тель-Авив, но так и не воспользовалась ими. 16 августа она дала Дилану снотворное и задушила его подушкой.

"Ольга Фриман любила Дилана и заботилась о нем столько лет. Но напряжение и давление, связанное с его состоянием, нарастали, а ее душевные силы падали, и это привело к такому трагическому исходу", - говорила в суде представительница государственного обвинения Кристин Кацурис.

Все время предварительного и судебного следствия Ольга Фриман находилась в специальном медицинском учреждении и давала показания оттуда по видеосвязи. Она безоговорочно признала себя виновной.

"Вы сделали то, что сделали, но были в тисках тяжелой болезни. Вы и остаетесь больной, -сказал судья, объявляя вердикт. - Это один из редчайших случаев, когда отчаявшийся родитель совершает насилие над любимым ребенком, полностью находясь не в себе".