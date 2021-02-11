Видео со сценами насилия. Демократы убеждают Сенат признать Трампа виновным в подстрекательстве к мятежу

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В ходе слушаний об импичменте экс-президента Дональда Трампа сенаторам продемонстрировали видеозаписи беспорядков, устроенных его сторонниками в здании Конгресса 6 января этого года.

На записях видно, как полицейские дерутся с участниками штурма, отчаянно вызывают подкрепление и спешно выводят политиков в безопасные места, иногда в нескольких метрах от толпы.

Цитируя высказывания и твиты Дональда Трампа, демократы доказывают, что он был "главным подстрекателем" беспорядков.

Обвинители-демократы начали представлять свои доводы в среду, а закончат в четверг. Затем наступит очередь команды защитников Трампа, которые уже заявили, что к насилию он не призывал, а сами слушания являются антиконституционными и политически мотивированными. Потом сенаторы получат возможность задать вопросы обвинению и защите.

В случае признания виновным Трампу могут запретить вновь баллотироваться в президенты в 2024 году. Но такой исход маловероятен, поскольку для осуждения требуются две трети голосов сенаторов, палата поделена между республиканцами и демократами в соотношении 50:50, а большинство республиканцев пока сохраняют верность ему.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Все об импичменте Трампу в видео дипломатического корреспондента Би-би-си Пола Адамса.

В порой эмоциональных выступлениях обвинители-демократы методично реконструировали картину нападения на Капитолий 6 января.

Несколько тысяч человек тогда собрались отстаивать ложное утверждение, будто президентские выборы 6 ноября прошлого года, которые Трамп проиграл, были сфальсифицированы. В результате штурма погибли пять человек, включая сотрудника полиции Капитолия.

Что было на видео?

На ранее не публиковавшихся видео с камер наблюдения, установленных в Капитолии, видно, как мятежники, некоторые в бронежилетах, ворвались в здание и принялись искать конгрессменов, собравшихся в тот день официально утвердить итоги выборов.

На аудиозаписи слышны голоса полицейских, передающих, что против них действуют бейсбольными битами и газовыми баллончиками.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сенатор и кандидат в президенты на выборах 2012 года Митт Ромни также находился в здании Капитолия

На одном из клипов сенатор-республиканец и кандидат в президенты на выборах 2012 года Митт Ромни направляется к толпе, но его уводит прочь полицейский Юджин Гудман.

На другом видео охранники эвакуируют вице-президента Майка Пенса и его семью под аккомпанемент выкриков, что Пенса следует повесить, так как он, являясь по конституции председателем Сената, не попытался воспрепятствовать утверждению результата выборов.

На третьем люди, ворвавшиеся в кабинет спикера Палаты представителей и известной противницы Трампа Нэнси Пелоси громко спрашивают: "Ты где, Нэнси?", а спрятавшиеся от них в соседних комнатах служащие ее аппарата перешептываются друг с другом.

На записях с мобильных телефонов видно, как застрелили сторонницу Трампа, пытавшуюся проникнуть в холл Палаты представителей, и как полицейский вскрикивает от боли, когда толпа прижала его к двери.

Что говорят демократы?

В ходе первого дня слушаний главный обвинитель, сенатор-демократ Джейми Раскин подчеркивал, что Дональд Трамп не был "невинным сторонним наблюдателем", а "приветствовал, поощрял и взращивал" насилие в течение двух предшествовавших месяцев.

Его коллега Стэйси Пласкетт говорила, что экс-президент "намеренно поощрял" насилие и "превратил в мишени" ряд высокопоставленных фигур, включая собственного вице-президента.

Обвинители использовали записи Дональда Трампа в социальных сетях и отрывки из его выступлений с целью продемонстрировать то, как он на протяжении недель, по их словам, "проталкивал большую ложь" об украденных выборах.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Жертвами беспорядков в Капитолии стали пять человек

Они препарировали речь Трампа на митинге, непосредственно предшестовавшем штурму Капитолия, выделив его призыв к сторонникам "драться как черти". По словам обвинителей, он таким образом "воспламенил" толпу и подтолкнул ее идти на Капитолий.

Скриншоты протрамповских сайтов, посетители которых обсуждали возможное нападение и насилие в отношении законодателей, приводились в качестве доказательства того, что высказывания Трампа укрепили их в этих намерениях.

Сторонники импичмента настойчиво обращались к эмоциям сенаторов, которые в случае импичмента выступают в роли присяжных, стараясь пробудить в них воспоминания о том драматическом дне.

"Вы находились всего в 58 шагах от места, где собиралась толпа", - напоминал конгрессмен Эрик Суолуэлл.

"Эти нападавшие стояли там, где вы сейчас находитесь. Они осквернили это место, а президент сидел довольный и ничего не делал, чтобы выручить нас. Мы можем и должны поступить правильно!" - взывал член палаты представителей Дэвид Сисилин.

"Президент Трамп бросил нас всех на погибель!" - воскликнул конгрессмен Хоакин Кастро.

Несколько сенаторов-республиканцев после просмотра заявили, что видеокадры их не переубедили. Дональд Трамп "несет определенную ответственность за случившееся в этот день, но это не значит, что адекватной реакцией будет импичмент", - сказал член верхней палаты от Флориды Марко Рубио.

Неизвестно, станет ли обвинение настаивать на вызове свидетелей. Дональд Трамп уже заявил, что добровольно на слушания не явится.

Что будет дальше?

Импичмент - процедура отстранения президента (или другого высшего должностного лица) от занимаемого поста по обвинению в преступлении - в данном случае, в подстрекательстве к мятежу.

Прецедентов импичмента в отношении бывшего президента США не имеется. В случае осуждения Дональда Трампа Сенат может провести отдельное голосование с целью запретить ему занимать в дальнейшем выборные должности.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Трампа обвиняют в подстрекательстве к штурму Капитолия

Возбуждает дело об импичменте Палата представителей, а рассматривает Сенат. Нижняя палата, в которой преобладают демократы, приняла соответствующее решение 13 января, в последние дни пребывания президента у власти.

Дональд Трамп - единственный президент, в отношении которого дело об импичменте возбуждалось дважды. В сентябре 2019 года Палата представителей обвинила его в оказании давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью получить компромат на сына Джо Байдена, занимавшегося бизнесом в Украине, но попытка импичмента провалилась в Сенате.

В этот раз, по имеющимся данным, обе стороны расположены завершить все поскорей. Решающее голосование может состояться уже в начале будущей недели.