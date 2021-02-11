BBC World News запретили вещание в Китае

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Телевизионному каналу BBC World News запретили вещание на материковой территории Китая за "серьезное нарушение правил освещения новостей".

В своем заявлении Администрация национального радио и телевидения Китая (NRTA) в четверг указала, что BBC World News серьезно нарушила правила теле- и радиовещания на территории КНР. В этой связи ведомство указало на репортажи, которые, с точки зрения властей страны, не отвечали принципам правдивости и объективности и подрывали национальные интересы и этническую солидарность Китая.

"Поскольку работа телеканала не соответствует требованиям вещания в Китае в качестве международного канала, BBC World News не имеет права продолжать работу на территории КНР. NRTA не примет заявку канала на вещание в следующем году", - говорится в заявлении регулятора.

Би-би-си неоднократно сообщала о нарушении прав тысяч мусульман (уйгуров и других этнических групп) в автономном районе Синьцзян на западе Китая.

Однако в контексте запрета на вещание BBC World News в Китае более значимым обстоятельством представляется то, что на прошлой неделе китайский англоязычный телеканал China Global Television Network (CGTN) лишился лицензии на вещание в Великобритании. Сразу после этого китайский МИД начал жаловаться на содержание новостей Би-би-си.

Британский регулятор Ofcom заявил, что китайский международный новостной канал, который был доступен в Британии в некоторых кабельных сетях, а также на спутниковой платформе Freesat, находится под контролем Коммунистической партии Китая, что не отвечает требованиям закона о редакционной независимости.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назвал решение о запрете на вещание BBC World News в Китае "неприемлемым ущемлением свободы средств массовой информации".

"В Китае одни из самых жестких ограничений СМИ и свобод интернета на планете, и этот последний шаг лишь навредит репутации Китая в глазах мира", - заявил Рааб.