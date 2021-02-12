Дайджест: Навальный снова в суде, скандал в KPMG и смерть Чика Кориа

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Представители Демократической партии, представляющие сторону обвинения на процессе по импичменту экс-президента США Дональда Трампа, в четверг завершили представление аргументов.

Они пришли к выводу, что Трамп спровоцировал захват Капитолия 6 января и предупредили, что "он может сделать это снова", если его не осудят.

"Есть ли в этом зале хоть один политик, который верит, что Дональд Трамп прекратит подстрекать к насилию, если Сенат допустит его в Овальный кабинет?" - задался вопросом главный обвинитель, конгрессмен-демократ Джейми Раскин.

Накануне демократы, среди прочего, представляли отчеты полиции, персонала, сотрудников спецслужб и зарубежных СМИ в связи с беспорядками в Капитолии.

Команда защиты экс-президента будет представлять свои аргументы сегодня. Газета Wall Street Journal пишет, что адвокаты потратят на это только один день.

Это означает, что в субботу будут опрошены участники процесса, а итоговое голосование может состояться до конца этой недели.

Для того, чтобы утвердить импичмент, демократам в верхней палате Конгресса нужно заручиться поддержкой как минимум 17 сенаторов-республиканцев, а такой исход считают маловероятным даже самые ярые противники Трампа.

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Бабушкинский районный суд Москвы продолжит рассмотрение дела в отношении оппозиционера Алексея Навального, обвиняемого в клевете на ветерана Игната Артеменко.

На прошлом заседании 5 февраля суд допросил самого Артеменко (заседание пришлось прерывать из-за того, что ему стало плохо), а также двух свидетелей.

Сегодня показания даст внук пенсионера Игорь Колесников, который ранее заявлял, что ни он, ни его дед не писали заявлений на Навального.

В Удмуртии с сегодняшнего дня отмняется обязательное ношение масок - масочный режим будет носить рекомендательный характер.

Удмуртия стала первым регионом России, который официально отменил ношение масок. Вслед за ним об отмене масочного режима заявили власти Чечни.

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Британская пресса продолжает обсуждать новые ограничения, которые вводятся с 15 февраля для прибывающих в Великобританию.

Теперь по прибытии необходимо будет сдать два ПЦР-теста на коронавирус - на второй и восьмой день после приезда. Тем, кто прибыл из стран, входящих в так называемый "красный список", необходимо провести 10 дней на карантине в специальных гостиницах.

За 10-дневное пребывание в отеле и тестирование нужно будет заплатить 1750 фунтов стерлингов (около 178 тыс. рублей). Всем остальным нужно будет оплатить только стоимость пакета из двух тестов - 210 фунтов (около 21 тыс. рублей).

Как пишет FT, система бронирования карантинных отелей перестала работать через несколько часов после запуска в четверг. Забронировать тесты также невозможно: система выдает сообщение о "временной неисправности".

Изначально планировалось, что в ковидные отели можно будет отправиться из 10 аэропортов Британии, однако в итоге их осталось всего пять: лондонские Хитроу, Гатвик и Сити, а также аэропорты Бирмингема и Фарнборо (последний обслуживает бизнес-авиацию).

Резкой критике на этой неделе также подверглось заявление министра здравоохранения Британии Мэтта Хэнкока, который заявил, что тем, кто попытается скрыть от властей посещение стран из "красного списка", будет грозить до 10 лет тюрьмы.

Колумнист Guardian Саймон Дженкинс считает, что подобные угрозы министра являются злоупотреблением служебным положением и призваны приукрасить его роль в борьбе с пандемией, а также служат прикрытием для прошлых ошибок.

"Уголовное право создано не для этого, - пишет он. - Самопровозглашенный статус Хэнкока как главного истерика ковида ударил ему в голову. Но когда он объявлял во вторник о наказаниях для нарушителей в парламенте, ни один из левых политиков не осмелился призвать его к ответу".

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Financial Times пишет о продолжающемся скандале в британском подразделении KPMG - одной из четырех крупнейших консалтинговых компаний в мире.

Скандал разгорелся после того, как на онлайн-совещании с финансовыми консультантами глава KPMG UK Билл Майкл в ответ на беспокойство сотрудников по поводу условий работы в пандемию посоветовал им "перестать ныть" и "разыгрывать карту жертвы".

Впоследствии Майкл извинился перед сотрудниками, однако его высказывания дошли до комитета по вопросам этики компании, который решил провести официальное расследование. На время расследования Билла Майкла решили отстранить от работы.

К управлению компанией, как пишет FT, впервые временно привлекли двух женщин - глава отдела по работе с клиентами Мэри О'Коннор и член совета директоров KPMG UK Бина Мехта разделят между собой обязанности Майкла.

В компании также пообещали изменить непопулярную систему управления эффективностью персонала в попытке наладить отношения с сотрудниками, многие из которых признались, что шокированы событиями этой недели.

Источники FT в KPMG сомневаются, что Билл Майкл, известный своим дерзким, напористым и старомодным стилем управления, вернется в команду в качестве председателя совета директоров.

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В США в возрасте 79 лет скончался легендарный джазовый пианист и композитор, обладатель 23 премий "Грэмми" Чик Кориа.

Карьера американского музыканта насчитывает более пяти десятилетий. Его последний альбом был выпущен в 2020 году.

В 1968 году Кориа выступал в составе коллектива Майлза Дэвиса, а широкую известность получил, основав в 1972 году группу Return to Forever.

Кориа умер еще 9 февраля от редкой формы рака, которая была диагностирована недавно, но сообщение о смерти появилось на его сайте только накануне вечером.

В интервью Би-би-си в ноябре прошлого года Кориа сказал, что проводит локдаун, занимаясь новыми проектами, и с нетерпением ждет возможности снова выступить перед живой аудиторией.

В послании, оставленном поклонникам перед смертью, Кориа сказал: "Я надеюсь, что те, кто умеет играть, писать, выступать или делать что-то еще, будут заниматься этим. Если не для себя, то для других".

"Дело не в том, что миру нужно больше артистов, а в том, что это очень весело", - добавил он.

Американская певица Тейлор Свифт сообщила, что закончила перезапись одного из своих самых успешных альбомов Fearless, который вышел в 2008 году.

Свифт была вынуждена заново начать записывать шесть своих первых альбомов, лишившись прав на оригинальные треки.

По условиям контракта она могла начать полноценную работу над новыми версиями только в ноябре прошлого года.

Певица назвала альбом "дневником приключений и исследований девочки-подростка" и сказала, что процесс перезаписи старых песен был более насыщенным и эмоциональным, чем она могла представить.

В альбоме будет 26 песен - более чем в два раза больше, чем на оригинальной пластинке. Релиз запланирован на 9 апреля.

Утром в пятницу вышел первый сингл с нового альбома - перезаписанная песня Love Story, небольшой отрывок из которой Тейлор Свифт выложила в начале декабря.

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Участники третьей фазы клинических исследований российской вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" утверждают, что более 50% подтвердивших свое участие в исследовании получили отрицательные анализы на антитела, хотя плацебо должно было быть всего у 25% участников, хотя ранее Роспотребнадзор заявлял о ее 100-процентной эффективности.

Как такое могло произойти?