"Я разочарован вашей ложью, ваша честь". Второй день суда над Навальным по делу о клевете на ветерана

Автор фото, Babushkinskiy Court

В Бабушкинском суде Москвы началось второе заседание по делу о клевете на ветерана, обвиняемым по которому проходит оппозиционер Алексей Навальный. В начале заседания адвокаты Навального заявили ходатайство об отводе судьи Акимовой, которое осталось без удовлетворения.

Адвокат Ольга Михайлова зачитала письменное ходатайство, в котором говорилось, что судья "продемонстировала явную зависимость от стороны обвинения" и не обеспечила состязательность сторон.

Адвокат заметила, что несмотря на запрет на видеосъемку на прошлом заседании, на федеральных каналах вышли программы с видеоматериалами из зала суда, "которые позволили односторонне и предвзято утверждать, что "Навальный не уважает ветеранов, оклеветал ветерана Великой Отечественной войны, которые жертвовали собой на полях войны".

"Представляется, что видеозапись процесса все же осуществлялась техническими средствами суда, с ведома председательствующей в процессе судьи, но была выдана исключительно телеканалам, негативно освещающим данный процесс и Навального", - сказала адвокат.

Михайлова обратила внимание на отсутствие у Навального возможности общаться наедине с адвокатами. Еще на прошлом заседании в ответ на просьбу защиты удалить конвой и поговорить с Навальным наедине судья посоветовала им переписываться.

По утверждению адвоката Михайловой, судья пыталась ограничивать Навального в праве на защиту, перебивала его и не давала высказать свою позицию. Она также напомнила, что потерпевшему Артеменко, который выступил на прошлом заседании по видеосвязи, во время слушаний стало плохо, а также что из-за плохого качества связи его и других выступавших дистанционно свидетелей было практически не слышно.

Кроме того, продолжила адвокат, суд постоянно снимал вопросы Навального к свидетелям. Все перечисленное свидетельствует о том, что судья Акимова не независима и не беспристрастна, считает Михайлова.

Отвод судье Акимовой также заявил другой адвокат Навального Вадим Кобзев.

"Я очень разочарован вашей ложью, ваша честь", - заявил сам Навальный, отмечая, что видеозапись заседания все же ведется, несмотря на постановление судьи о запрете съемки. Судья попыталась прервать его, спросив, поддерживает ли он отвод.

"Я нахожусь в процессе ответа на ваш вопрос. Конечно да, я подерживаю этот отвод. Вам надо прекратить позориться и поступить на какие-то курсы, чтобы усовершенствовать свое знание законов Российской Федерации", - заявил Навальный.

Прокурор Екатерина Фролова попросила суд не удовлетворять отвод. По ее мнению, какие-либо обстоятельства, говорящие о заинтересованности судьи Акимовой в исходе дела, отсутствуют.

После этого судья удалилась в совещательную комнату.

Как передает корреспондент Би-би-си, во время перерыва до журналистов, которые сидят в другом зале суда с трансляцией заседания, доносятся обрывки разговора Навального с адвокатами.

"Оля, О-оля, - зовет Навальный адвоката Михайлову, - Спроси пожалуйста, чего там Захар, как у него дела?" (Захар - сын Алексея Навального - Би-би-си).

Ветеран отказался от участия

Судья Акимова вернулась в зал судебного заседания спустя час. Ходатайство о своем отводе она удовлетворять не стала.

После этого Навальный решил снова поднять вопрос о съемке и попросил судью разрешить вести видеозапись заседания стороне защиты.

"Каким образом я могу получить видеопротокол?" - спросил Навальный. Судья объяснила, что он может заявить соответствующее ходатайство после рассмотрения дела и получить доступ к аудио и видеопротоколу.

"А каким образом доступ к видеопротоколу оказался у Дмитрия Киселева?" - продолжил Навальный.

"Я же дважды объяснила", - ответила судья. "Нет, вы ничего не объяснили", - возразил ей Навальный.

После этого прокурор Фролова попросила приобщить ходатайство потерпевшего ветерана Игната Артеменко, в котором тот отказался от дальнейшего участия в деле.

В ходатайстве Артеменко говорится, что он довел свою позицию до суда 5 февраля. По словам Артеменко, во время заседания ему стало плохо из-за "продолжающихся оскорблений со стороны подсудимого Навального, которому я прошу дать оценку в том числе и со стороны уголовного законодательства".

Это не позволяет ему принять участие в дальнейших заседаниях по делу, говорится в ходатайстве ветерана.

Дело о клевете на ветерана

В начале лета прошлого года телеканал RT выпустил видеоролик, в котором разные люди высказывались за принятие поправок в Конституцию. В нем, помимо дизайнера Артемия Лебедева, фигуристки Аделины Сотниковой, актера Ивана Охлобыстина и других, также снялся ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.

Навальный выложил этот ролик у себя в соцсетях с комментарием: "О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели".

По версии следствия, таким образом политик распространил "заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана". В середине июня ведомство возбудило против него уголовное дело по части 2 статьи 128.1 УК РФ.

В конце прошлого года Госдума ужесточила наказание по этой статье - теперь за клевету, распространенную в интернете, можно получить до двух лет колонии.

Но по Конституции закон, отягчающий ответственность, не имеет обратной силы, поэтому лишение свободы по этому делу Навальному не грозит. Максимальное наказание по этой статье в предыдущей редакции - штраф до 1 млн рублей или обязательные работы.

В августе, после отравления Навального, производство по этому делу было приостановлено в связи с болезнью политика. 30 декабря его возобновили.

Как прошло первое заседание

5 февраля в Бабушкинском суде Москвы прошло первое заседание по этому делу. Навального, которому на тот момент уже изменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, доставили в зал суда из СИЗО.

В первый день суд допросил самого потерпевшего по делу, ветерана Артеменко. "В июне на даче я узнал, что Навальный назвал меня предателем Родины, и это меня очень огорчило. Я хочу, чтобы Навальный публично принес извинения передо мной и перед памятью актера Ланового", - заявил ветеран по видеосвязи.

Также были допрошены свидетели по делу - соседка ветерана по подъезду 95-летняя Галина Маргулис, его сиделка Зуйнаб Темурова, свидетель Акимов 1993 года рождения, который попросил СК проверить ролик Навального, а также внук ветерана Игорь Колесников.