Умер легендарный джазовый пианист Чик Кориа. Жизнь в фотографиях
В США в возрасте 79 лет скончался легендарный джазовый пианист и композитор, обладатель 23 премий "Грэмми" Чик Кориа. Карьера американского музыканта насчитывает более пяти десятилетий. Его последний альбом был выпущен в 2020 году.
В 1968 году Кориа выступал в составе коллектива Майлза Дэвиса, а широкую известность получил, основав в 1972 году группу Return to Forever. Он также был авторов нескольких хитов, в том числе Spain и 500 Miles High.
Кориа умер еще 9 февраля от редкой формы рака, которая была диагностирована недавно, но сообщение о смерти появилось на его сайте только накануне вечером.
"Его творческое наследие и многие годы гастролей по всему миру нашли отклик в сердцах миллионов людей", - сказано в заявлении.
В интервью Би-би-си в ноябре прошлого года Кориа сказал, что проводит локдаун, занимаясь новыми проектами, и с нетерпением ждет возможности снова выступить перед живой аудиторией.
В послании, оставленном поклонникам перед смертью, Кориа сказал: "Я надеюсь, что те, кто умеет играть, писать, выступать или делать что-то еще, будут заниматься этим. Если не для себя, то для других".
"Дело не в том, что миру нужно больше артистов, а в том, что это очень весело", - добавил он.
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