Умер легендарный джазовый пианист Чик Кориа. Жизнь в фотографиях

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В США в возрасте 79 лет скончался легендарный джазовый пианист и композитор, обладатель 23 премий "Грэмми" Чик Кориа. Карьера американского музыканта насчитывает более пяти десятилетий. Его последний альбом был выпущен в 2020 году.

В 1968 году Кориа выступал в составе коллектива Майлза Дэвиса, а широкую известность получил, основав в 1972 году группу Return to Forever. Он также был авторов нескольких хитов, в том числе Spain и 500 Miles High.

Кориа умер еще 9 февраля от редкой формы рака, которая была диагностирована недавно, но сообщение о смерти появилось на его сайте только накануне вечером.

"Его творческое наследие и многие годы гастролей по всему миру нашли отклик в сердцах миллионов людей", - сказано в заявлении.

В интервью Би-би-си в ноябре прошлого года Кориа сказал, что проводит локдаун, занимаясь новыми проектами, и с нетерпением ждет возможности снова выступить перед живой аудиторией.

В послании, оставленном поклонникам перед смертью, Кориа сказал: "Я надеюсь, что те, кто умеет играть, писать, выступать или делать что-то еще, будут заниматься этим. Если не для себя, то для других".

"Дело не в том, что миру нужно больше артистов, а в том, что это очень весело", - добавил он.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Чик Кориа и Майлс Дэвис на сцене лондонского джаз-клуба Ronnie Scott's, 1969 год

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Чик Кориа на сцене, 1970 год

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images/David Redfern Подпись к фото, Чик Кориа и Херби Хэнкок

Автор фото, Getty Imges/Andrew Putler Подпись к фото, Выступление группы Return To Forever в Лондоне, январь 1975 года. На сцене – Ленни Вайт, Стенли Кларк Эл Ди Меола и Чик Кориа

Автор фото, Getty Images/Luciano Viti Подпись к фото, Портрет пианиста в 1992 году

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Чик Кориа перед выступлением в Великобритании, 1999 год

Автор фото, Getty Images/David Redfern Подпись к фото, 2008 год – выступление на Венском джазовом фестивале

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Февраль 2004 года. Чик Кориа выступает на церемонии вручения премий "Грэмми" вместе с Дэйвом Гролом из Foo Fighters. Они исполняют хит этой группы "Times Like These"