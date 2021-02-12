В США освобождена аферистка Анна Сорокина. О ее похождениях снимают кино

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Netflix уже снимает телесериал по мотивам приключений Анны Сорокиной под названием "Inventing Anna" ("Изобретая Анну")

В США на свободу вышла 30-летняя гражданка Германии, дочь эмигрантов из России Анна Сорокина, которая выдавала себя за наследницу немецкого миллионера и светскую львицу, получала банковские кредиты, жила в долг в фешенебельных отелях и обедала в дорогих ресторанах. Два года назад она была осуждена за присвоение имущества и услуг путем обмана, но получила помилование.

Сорокина, представлявшаяся всем в Нью-Йорке как Анна Делви, вероятнее всего, будет депортирована в Германию.

"Она была везде. У нее была необыкновенная особенность убеждать всякого платить за ее роскошный образ жизни, и она сама каким-то невероятным образом умудрялась не платить по огромным гостиничным счетам", - рассказывала ее знакомая, диджей Эль Ди.

Сорокина утверждала, что ее наследство составляет 60 млн евро и находится в трастовом фонде, созданном в Европе на ее имя. По данным обвинения, она также использовала поддельные финансовые документы, дабы подкрепить свою версию.

Сорокина получила офердрафт в одном банке на 100 тыс. долларов, а всего присвоила денег и услуг на 200 с лишним тысяч.

В мае 2019 году нью-йоркский суд признал ее виновной по восьми эпизодам мошенничества в 2016-2017 годах и приговорил к 12 годам заключения с возможностью досрочного освобождения через четыре года.

Что делала Сорокина

Автор фото, BFA Подпись к фото, Сорокину описывали как мошенницу

Безуспешно пыталась получить кредит в размере 22 млн долларов для своего фонда. Чтобы доказать свою состоятельность, она предъявляла фальшивые выписки из банковского счета. Поскольку этих денег она так и не добилась, по этому эпизоду ее признали невиновной.

Сумела получить временный овердрафт в размере 100 тыс. долларов в банке City National Bank, предъявив поддельные доказательства того, что у нее есть иностранные активы.

В течение месяца после этого Сорокина потратила 55 тыс. долларов на жизнь в роскошной гостинице 11 Howard, дизайнерскую одежду, занятия с личным тренером и электронику.

Одна из свидетельниц говорила, что Сорокина попросила ее забронировать номер в гостинице в Марракеше стоимостью 7 тыс. долларов за ночь с бассейном и личным слугой. Предполагалось, что все это оплатит Сорокина, но при выписке ее кредитная карта не сработала. В результате расходы пришлось покрыть самой свидетельнице - в общей сложности около 62 тыс. долларов за шесть дней.

О деле много писала пресса, особо акцентируя трепетное отношение Сорокиной к собственной внешности. В ходе процесса она требовала услуг парикмахера, а в один из дней отказывалась предстать перед судом, поскольку была, по ее мнению, недостаточно хорошо одета.

Адвокат называл ее жертвой гламурных соблазнов нью-йоркской жизни и говорил, что она пыталась пробиться к хорошей жизни за счет манипуляций.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Анна Сорокина (на фото справа), в то время известная как Анна Делви, на показе моды в нью-йоркской гостинице, 2014 год

В октябре прошлого года суд рассмотрел просьбу Сорокиной о помиловании. В ходе слушаний она извинилась за содеянное. "Я хочу сказать, что мне действительно стыдно, и я действительно сожалею о том, что делала, - цитирует стенограмму газета "Нью-Йорк пост". - Я полностью осознаю, что многие люди пострадали, тогда как я думала, что не совершаю ничего плохого".

Ранее адвокаты Сорокиной говорили журналистам, что она намерена подать апелляцию на свой приговор, несмотря на возможное помилование.

Приключения для сериала

Похождения Анны Сорокиной привлекли внимание публики в 2018 году, когда о них написала в New York Magazine журналистка Джессика Пресслер.

Компания Netflix намерена снять о ней сериал, и, по данным американского издания Insider, уже выплатила Сорокиной 320 тыся. долларов за права на историю, которые пошли в основном на возмещение ущерба жертвам ее аферы.