На добычу биткоина уходит огромное количество электроэнергии. И чем он дороже, тем больше

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На электричестве, которое тратится в год на майнинг биткойнов, все чайники Британии могли бы работать 27 лет

Исследователи из Кембриджского университета пришли к выводу, что на годовое производство биткоинов требуется больше электроэнергии, чем его потребляет такая страна, как Аргентина.

Дело в том, что "майнинг" криптовалюты включает в себя активную работу компьютеров, которые проверяют все мировые транзакции с ней и затрачивают при этом много электроэнергии.

Много - это, по выкладкам ученых, 121,36 тераватт-часов в год, и эти показатели едва ли снизятся, если только не рухнет сама криптовалюта.

Однако пока что стоимость биткоина подскочила до 48 тыс. долларов на волне сообщений о том, что компания Tesla вложила полтора миллиарда долларов в криптовалюту и намерена в будущем принимать ее к оплате.

Более того, повышение стоимости биткоина подталкивает "добытчиков" к тому, чтобы включать в свои майнинговые сети все больше компьютеров, что, в свою очередь, ведет к увеличению потребления электроэнергии.

Для примера, энергии, затрачиваемой на годовой майнинг криптовалюты, хватило бы на то, чтобы все чайники Великобритании кипели 27 лет.

С другой стороны, признают эксперты, электричества, которое потребляют в год все не работающие, но не выключенные из электросети приборы Америки, хвватило бы на год работы всей биткоиновой сети.

Добыча биткоинов

Для майнинга криптовалюты компьютеры, часто специализированные, объединяются в специальные сети.

В их задачу входит подтверждение транзакций, когда люди посылают или получают биткоины.

Этот процесс включает решение определенных задач, что само по себе не является составной частью поверки движения криптовалюты, но обеспечивает определенную защиту от возможного мошеннического редактирования глобального списка таких транзакций.

В качестве награды майнеры периодически, часто по принципу лотереи, получают небольшое вознаграждение в биткоинах.

Для увеличения прибыли люди часто подключают к такой сети большое количество компьютеров, иногда целые "фабрики".

Поскольку компьютеры решают задачи практически безостановочно, они потребляют много электроэнергии.

Специалисты из Кембриджского центра альтернативного финансирования, разработавшие онлайн-программу, которая рассчитывает потребление электроэнергии на производство криптовалют, говорят, что компьютеры, по всему миру добывающие криптовалюту, работают с разной эффективностью.

Но взяв за основу среднюю цену за киловатт-час электроэнергии и потребление энергии сетью компьютеров, которые занимаются майнингом, можно вычислить, сколько электричества расходуется на производство биткоинов в заданную единицу времени.

Эко-загадка

"Биткоин по сути анти-экономичен, - утверждает автор книги "Нападение 50-футового блокчейна" (Attack of the 50 Foot Blockchain) Дэвид Джерард, - так что более экономичная аппаратура для майнинга не поможет, ей придется соревноваться с другой, столь же экономичной. А это, в свою очередь, означает, что затраты энергии на производство биткоинов, и, стало быть, выбросы в атмосферу углекислого газа, будут лишь бесконечно расти. И очень плохо, что вся эта энергия тратится по сути дела на игру в лотерею".

В понедельник, после того как компания Tesla объявила, что инвестирует средства в криптовалюту, стоимость биткоинов вновь подскочила.

При этом аналитики усмотрели в таких инвестициях противоречие с прежней экологической позицией компании.

"Илон Маск одним махом перечеркнул хорошую работу по промотированию чистой энергии, которую вела Tesla, и это очень плохо, - считает Джерард. - Не представляю, как он сможет теперь отыграть назад".

"Tesla получила в прошлом году экологические субсидии на полтора миллиарда долларов, и все за счет налогоплательщиков, - продолжает писатель. - А потом сделала разворот и потратила полтора миллиарда на биткоины, которые добываются с помощью электричества, вырабатываемого при сжигании угля. Так что эти субсидии стоило бы пересмотреть".