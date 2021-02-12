Откуда взялся Стоунхендж? Следы английского мегалита ведут в Уэльс

Автор фото, PA Подпись к фото, Возник Стоунхендж, по мнению ученых, приблизительно 3000 лет до н.э., но возводили круговой мегалит в несколько этапов в течение 2000 лет

Британские археологи обнаружили в Уэльсе площадку со следами некогда установленного на ней каменного круглого сооружения, размерами и очертаниями совпадающего со знаменитым Стоунхенджем.

Исследователи не исключают, что оно могло быть разобрано, перемещено в Стоунхендж и там заново смонтировано.

Площадку Ваун-Маун на холмах Пресели в уэльском графстве Пембрукшир и Стоунхендж недалеко от Солсбери отделяют друг от друга 240 километров.

В окрестностях Стоунхенджа нет каменоломен. Ученые давно гадают, откуда далекие предки доставили гигантские монолиты, и как они это сделали при тогдашних примитивных технологиях.

Кольцо в Ваун-Маун имеет диаметр 110 метров, так же как внешний круг Стоунхенджа, и тоже сориентировано на восход в день летнего солнцестояния.

Поперечное сечение одного из камней Стоунхенджа в точности соответствует контурам ямы в Ваун-Маун. Камни, оставшиеся в Ваун-Маун, и монолиты Стоунхенджа относятся к одному типу породы - серо-голубому песчанику, залежи которого в холмах Пресели имеются.

Подпись к фото, Следы древнего кругового сооружения были найдены на холмах Пресели в уэльском графстве Пембрукшир

Еще в 1920-х годах британский геолог Герберт Томас предположил, что так называемые голубые камни Стоунхенджа были добыты в валлийском графстве Пембрукшир в скальных образованиях Карн Менин, Карн Алв и Керриг Маршогион.

Новые находки наводят на мысль, что гигантское сооружение существовало в Ваун-Маун в готовом виде, а затем местные жители по неизвестной причине переселились и забрали с собой свои священные камни.

Результаты работы экспедиции во главе с профессором Университетского колледжа Лондона Майклом Пирсоном, изучавшей район Пресели с 2018 года, опубликованы в журнале Antiquity.

Подпись к фото, Углеродный анализ говорит, что комплексу в Маун-Ваун примерно 5400 лет

Стоунхендж был построен около 4,5 тысячи лет назад - примерно в ту же пору, что великие египетские пирамиды. Но в отличие от пирамид, его назначение неизвестно. Точно так же, как для нас, оно было загадкой для кельтских друидов, справлявших там свои обряды во времена Юлия Цезаря.

Углеродный анализ говорит, что комплексу в Ваун-Маун примерно 5400 лет. Таким образом, если гипотеза верна, сооружение простояло там около девяти веков.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Откуда сарсеновые камни Стоунхенджа? Ученые искали ответ 400 лет

Археологические находки подтверждают, что в эпоху неолита район Пресели был, по тогдашним меркам, плотно заселен.

"Складывается впечатление, что потом они просто взяли и исчезли. Вероятно, большая часть населения мигрировала, захватив с собой камни - символ из идентичности", - говорит профессор Пирсон.

Версию о переселении древних людей из Уэльса в современное графство Уилтшир, где расположен Стоунхендж, подтверждают анализы ДНК останков из древних захоронений.

Причины такой миграции неизвестны, как и то, построен ли Стоунхендж целиком из материала Ваун-Маун, или для него дополнительно доставляли камень их других мест Уэльса.