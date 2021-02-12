Растаявший Северный полюс и игры с оптикой. Победители конкурса "Научный фотограф года"

Автор фото, Sue Flood Подпись к фото, "На тонком льду", автор Сью Флад

Британское Королевское фотографическое общество опубликовало список победителей конкурса "Научный фотограф года" (Science Photographer of the Year), авторы работ на котором стремятся рассказывать о работе ученых и применении их открытий.

В этом году на конкурс было подано более тысячи работ, сделанных как профессионалами, так и любителями. Они рассказывали о самых разных предметах - от изображений микроскопических объектов до демонстрации масштабных последствий климатический изменений в мире.

Снимки будут демонстрироваться на "виртуальной выставке", которая проходит в рамках Манчестерского научного фестиваля.

Мы собрали коллекцию самых ярких фотографий - как победителей конкурса, так и занявших вторые места.

Победители

Научный фотограф года (в категории "Наука"): Ортофотография [топографический снимок с геометрически скорректированной перспективой] вооруженного сухогруза "Тистлегорм". Автор Саймон Браун.

Автор фото, Simon Brown

Фотограф получил первый приз за этот снимок британского сухогруза, утонувшего в Красном море в 1941 году.

Это судно стало популярным местом для водолазных погружений и оно медленно врастает в местный коралловый риф.

Фотография появилась в результате совмещения 15 005 кадров, которые были маркированы при помощи спутникового навигатора. "Совмещение искусства и науки - идеальная творческая форма, в которой научные данные и их визуальная интерпретация сливаются воедино и показывают мир совершенно по-новому", - говорит Браун.

Начинающий научный фотограф года (в категории "Наука"): "Радужная тень селфи". Автор Кейти Эпплтон.

Автор фото, Katy Appleton

На этом снимке изображены солнечные лучи, которые сквозь призму просвечиваются на стену. "Я была очень рада и очень удивлена, когда узнала, что моя фотография победила", - говорит фотограф, ставшая первой в категории для авторов в возрасте до 18 лет.

"Это очень простой снимок, мне кажется, он показывает, что научной фотографией могут заниматься все желающие - независимо от возраста или того, сколько у них аппаратуры", - говорит Кейти.

Научный фотограф года (категория "Изменение климата"): Северный полюс под водой. Автор Сью Флад.

Автор фото, Sue Flood

Сью Флад сняла этот знак "Северный полюс", выступающий из почти растаявшего морского льда. "Изменения климата вполне реальны, и полярный лед тает с пугающей скоростью, это представляет серьезную угрозу для дикой природы и людей по всему миру, - говорит Флад. - Я надеюсь, что эту фотографию увидит как можно больше людей, и это позволит понять, что на климатические изменения нужно срочно реагировать -людям, странам мира и компаниям".

Начинающий научный фотограф года (категория "Изменение климата"): "Посланник Аполлона". Автор Рэймонд Чжан.

Автор фото, Raymond Zhang

На снимке Рэймонда Чжана изображена солнечная электростанция в Китае, которая использует в качестве источника энергии отраженный солнечный свет, разогревающий воду. "Я очень рад этой победе, и надеюсь, что молодые люди, такие как я, начнут обращать больше внимания на изменения климата", - говорит Чжан.

Другие работы

Сферическая аберрация. Автор Ричард Жермейн

Автор фото, Richard Germain

Эта фотография изображает сферическую линзу, помещенную внутрь трубки с узором.

Изменение климата в Афганистане. Автор Солмаз Дарьяни

Автор фото, Solmaz Daryani

На этой сценке двое афганских мальчиков пытаются спасти урожай картошки во время наводнения в провинции Бамиан.

Сеть, душащая океан. Автор Рафаэль Фернандес

Автор фото, Rafael Fernandez

На фото изображен кашалот, попавший в рыбацкую сеть.

Эксперимент Synlight. Автор Христиан Люниг

Автор фото, Christian Lünig

Автор сделал снимок некоторых из 149 мощных ламп, которые зажгли в ходе "Эксперимента Synlight" в немецком городе Юлих. Все вместе они создают свет, мощность которого в 10 тыс. раз превышает излучение, исходящее от Солнца.

В ходе эксперимента ученые ставят различные опыты, в том числе по производству водорода из воды.

Выцветание коралловых рифов. Автор Войцех Навроцкий

Автор фото, Wojciech Nawrocki

Снятые крупным планом коралловые рифы показывают последствия процесса выцветания. Растущая температура воды приводит к тому, что кораллы избавляются от живущих на них организмов и белеют.

Ло Уэко. Автор Нуно Перестрело

Автор фото, Nuno Perestrelo