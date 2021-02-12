Коронавирус в мире: китайский Новый год без фейерверков и рекордное падение британской экономики

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Празднования китайского Нового года во всем мире на этот раз пройдут с нарушением многовековых традиций. В самом Китае отменены фейерверки и массовые гуляния, запрещены поездки из города в город, а прибывающие в страну граждане обязаны пройти двухнедельный карантин.

Количество случаев Covid-19 во всех странах приближается к 108 миллионам. 2,38 миллиона человек скончались, 80,5 миллиона выздоровели, следует из данных, собранных Университетом Джонса Хопкинса.

Пятерка наиболее пострадавших государств уже давно остается неизменной: США, на которые приходится свыше четверти всех заболевших, Индия, Бразилия, Россия и Соединенное Королевство.

Скромное празднование

12 февраля наступает 4719 год по китайскому лунному календарю, но из-за Covid-19 вековые традиции в этот раз будут нарушены. Хотя за последние несколько дней в стране не было новых случаев заболевания, власти не стали ослаблять ограничения.

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Под запретом оказались массовые шествия, фейерверки, костюмированные представления и танцы, а главное - путешествия из города в город.

По китайскому обычаю, родственники, особенно родители и взрослые дети, должны встречать праздник вместе. Ежегодные поездки китайцев на лунный Новый год считаются самой массовой регулярной миграцией людей в мире.

Китайцы, живущие за границей, могут приехать в страну и навестить близких, но должны пройти двухнедельный карантин, что фактически лишает визит смысла.

Единственная оставшаяся радость - застолье в узком кругу. Зато выиграла онлайн-торговля. За последние три недели количество отправляемых в Китае посылок увеличилось на 57% за счет новогодних подарков, которые люди не смогут вручить друг другу лично, количество заказываемой еды почти удвоилось.

Британская экономика обрушилась

По последним данным, ВВП Соединенного Королевства в прошлом году сократился на 9,9%. В январе-марте прогнозируется падение еще на 4,2% в сравнении с первым кварталом прошлого года.

Министр финансов Риши Сунак в интервью Би-би-си признал "серьезный шок", но сказал, что высокие цифры связаны отчасти с методикой подсчета ВВП, отличной от той, что используется в большинстве стран, и что фактически ситуация не хуже или даже чуть лучше, чем в Германии, Италии, Испании и Канаде.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Многие бизнесы Британии не выдержали испытания локдаунами

Систематически измерять ВВП в Великобритании начали после Второй мировой войны, и за этот период максимальное падение за год до сих пор составляло 4,1%. Однако модели Банка Англии позволяют оценить ВВП на протяжении нескольких веков, и по ним получается, что нынешнее сжатие британской экономики - худшее с 1709 года, когда страна пережила аномально суровую зиму.

В пятницу в коэффициент R, описывающий среднее число людей, которым каждый заразившийся передает инфекцию, впервые с осени опустился ниже 1 по всей стране и составил 0,7-0,9. Это означает, что эпидемия идет на спад во всех регионах Соединенного Королевства.

В понедельник Британия перешагнет важный рубеж - как и предусматривалось планом, завершит вакцинацию граждан старше 70 лет и медработников. Первую прививку, по данным правительства, уже получили 14 миллионов человек, или свыше 20% населения страны, вторую - 530 тысяч.

Япония запаздывает с вакцинацией

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В ожидании вакцинации японцы поддерживают здоровый дух в здоровом теле

Между тем Япония только приступает к вакцинации.

"Мы начнем делать прививки в середине следующей недели", - заявил премьер-министр Есихидэ Суга.

Японцев будут прививать вакциной Pfizer. Первыми получат ее медицинские работники, и лишь затем, ориентировочно в апреле, наступит очередь пожилых граждан.

Япония находится на 37-м месте в мире по числу заболевших (410 тысяч) и на 41-м по количеству умерших от Covid-19 (6678 человек).

Карантин в Мельбурне подвел теннисных болельщиков

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Матчи при пустых трибунах - такое в истории Australian Open происходит первый раз

Власти австралийского штата Виктория в третий раз с начала пандемии ввели временный запрет на массовые мероприятия в связи с появлением в Мельбурне "британского штамма" коронавируса.

Заболевание было выявлено у 12 человек, контактировавших с первоначальным вирусоносителем, работником одного из отелей.

Локдаун вступает в силу в полночь с пятницы на субботу и продлится до конца среды.

Оставшиеся матчи проходящего сейчас в Мельбурне теннисного турнира Australian Open состоятся без болельщиков, которым вернут деньги за билеты, сообщил директор турнира Грег Тили.

Матчи ежедневно посещали до 30 тысяч человек.