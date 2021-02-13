Coca-Cola тестирует первую бумажную бутылку. Сможет ли компания отказаться от пластика?

Автор фото, Coca-Cola Подпись к фото, Первая партия бумажных бутылок с напитком Coca-Cola Adez будет испытана в Венгрии этим летом

Компания Coca-Cola намерена испытать бумажные бутылки в рамках долгосрочной стратегии, нацеленной на полное избавление от пластика.

Первые образцы были предоставлены датской компаний и сделаны полностью из бумажного волокна, за исключением пластиковых крышечек и внутренней мембраны, которая предохраняет бумагу от соприкосновения с жидкостью.

Однако конечная цель эксперимента - сделать бутылки на 100% перерабатываемыми, лишенными пластика и к тому же способными выдерживать давление газированных напитков.

Задача не из легких, но несколько гигантов пищевой индустрии поддержали этот план, а Coca-Cola и вовсе планирует перейти на безотходное производство к 2030 году.

В прошлом году, по данным благотворительной организации Break Free From Plastic (Освободимся от пластика), Coca-Cola была главным генератором пластикового мусора в мире, а за ней вплотную следовали два других глобальных производителя напитков, Pepsi и Nestle.

Под давлением

Разработкой бумажной тары занималась датская фирма Paper Bottle Company (буквально "Компания бумажных бутылок") или Paboco.

Датчанам требовалось создать бумажную бутылку, которая выдержала бы напор газов, содержащихся в газированных напитках, которые разливаются в тару под давлением.

Вдобавок перед ними была поставлена задача сделать материал пластичным, чтобы бутылкам можно было придавать формы, ассоциирующиеся с разными брендами, да к тому же чтобы на них можно было печатать фирменные этикетки.

Через 7 лет упорной работы компания готова этим летом начать испытания новой бутылки для фирменного фруктового напитка Coca-Cola под названием Adez. Испытания будут проходить в Венгрии, где через местные сети розничной торговли планируется продать 2 тыс. бутылок.

Датчане сотрудничают не только с Coca-Cola. Известный шведский производитель водки, компания Absolut, намерена выпустить в продажу у себя дома и в Британии 2 тыс. бумажных бутылочек газированного малинового напитка.

Выпустить на рынок пиво в бумажной бутылке намеревается и пивной гигант Carlsberg.

Совсем без пластика?

Как поясняет коммерческий директор Paboco Микаэл Микелсен, новые бутылки для придания им прочности формуются из единого бумажно-волоконного блока.

"Собственно, в этом и кроется часть секрета", - говорит он, поскольку при таком способе производства связь между волокнами остается прочной и не получается швов, которые могут разойтись.

Компании Coca-Cola и Absolut первыми опробуют бумажную тару, чтобы проверить, как новая технология выдержит испытания перевозкой и розничной торговлей.

Автор фото, Coca-Cola Подпись к фото, Совсем без пластика обойтись пока не получается, к тому же так удобнее использовать новые бутылки на существующих конвейерах

"Мы хорошо представляем себе, какие испытания предстоят нашим бутылкам в реальном мире, но ведь в какой-то момент нужно оторваться от чертежной доски, верно? - задается вопросом Микелсен. - Так что нужно выходить в этот реальный мир и получать из него информцию".

Но даже если испытания пройдут успешно, полностью избавиться от пластика будет очень непросто.

Поскольку никакая бумага не выдерживает прямого контакта с жидкостью, план заключается в том, чтобы покрывать бутылки изнутри составом растительного происхождения.

"Это будет органический барьер, минимальный, но такой, чтобы он сохранял продукт, - говорит Микелсен. - У нас есть на примете пара вариантов, и технология уже подобрана, но требуются образцы и испытания".

Пока что инженеры пошли на компромисс и сохранили на образцах бумажных бутылок пластиковые крышечки, что позволяет использовать их на существующих конвейерах.

Однако со временем все должно стать бумажным.

Долгосрочный эффект

Впрочем, как утверждает издатель цифрового журнала Packaging Europe Фин Слейтер, даже если испытания бумажных бутылок пройдут успешно, они еще некоторое время будут оставаться в тени.

"Бумажные бутылки - это отличная новость для нас, инновационных маньяков, однако подобного рода пробные концепции существуют уже не первый год, но пока что они не пошли в рост", - поясняет эксперт, по словам которого пластиковые бутылки остаются неотъемлемой частью индустрии, и к тому же во многих странах успешно перерабатываются.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Во многих странах пустые пластиковые бутылки успешно утилизируются

"Выйти на такой уровень, чтобы заменить сложившуюся инфраструктуру, - это трудная задача", - говорит Слейтер.

К тому же не стоит забывать о цене: пластиковые бутылки дешевы и удобны.

"Это еще одна причина, по которой поначалу бумажные бутылки будут использоваться как узкоспециализированный продукт с добавленной стоимостью",- считает Слейтер.

Однако компания Tetra Pak (вы узнаете ее продукцию по прямоугольным упаковкам из картона и пластика, в которых часто продают соки и молоко) в середине прошлого века смогла завоевать рынок со своей инновационной тарой.