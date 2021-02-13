Фото: снегопад в Москве побил рекорд 1973 года

С вечера пятницы в Москве начался снегопад, который побил рекорд осадков для 12 февраля, установленный в 1973 году. Уже к 18:00 пятницы в городе выпало 9 мм осадков, что составляет 25% месячной нормы. В 1973 году в этот день выпало 7 мм осадков. Метель и снегопад привели к десятибалльным пробкам в городе, водителей попросили не тратить в них время и пользоваться метро. Пик снегопада в столице продолжится до 15 часов субботы. К воскресенью глубина сугробов может увеличиться на 25-35 сантиметров. Чтобы убрать Москву после сильного снегопада, коммунальщикам потребуется восемь суток, рассказали в мэрии. По данным синоптиков, такой сильный снегопад связан с попаданием Москвы в зону мощного южного циклона со сложной системой фронтов.

Сугробы на Никольской улице после снегопада

Автор фото, Savostianov Sergey/TASS

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После уборки коммунальщиков на улицах столицы можно увидеть сугробы высотой в человеческий рост

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS

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Прогулка с собакой на Тверском бульваре

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS

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Уже к 17 часам пятницы Москва встала в десятибалльные пробки

Автор фото, Sergey Fadeichev/TASS

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Уборка Москвы после такого сильного снегопада займет около недели, говорят в мэрии

Автор фото, Stanislav Krasilnikov/TASS

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Из-за больших сугробов и метели пешеходам сложно передвигаться по городу

Автор фото, Savostianov Sergey/TASS

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Снегоуборочные машины на Красной площади

Автор фото, Stanislav Krasilnikov/TASS

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Во время снегопада железнодородный транспорт надежнее автомобиля

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS

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Снег почти полностью засыпал одну из скульптур на Тверском бульваре

Автор фото, Sergey Bobylev/TASS

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Прогулка с собаками на одной из улиц города

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