Выборы в Каталонии: сепаратисты могут одержать победу, но не знают, что с ней делать

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, По прогнозам, партии, выступающие за независимость Каталонии, должны набрать больше половины голосов

На выборах парламента испанской Каталонии в это воскресенье большинство мандатов, судя по опросам, могут получить сторонники независимости - но как они распорядятся этой победой, предсказать трудно. Одна партия собирается договариваться с Мадридом, другие готовы снова вести дело к одностороннему провозглашению независимости, которое уже привело лидеров сепаратистов в тюрьму.

Каталонию всего за несколько дней до выборов поминали в Европарламенте во время дебатов о России.

Подавляющее большинство участников дискуссии с главой внешнеполитического ведомства ЕС Жозепом Боррелем выступало за жесткую линию в отношении Москвы, но трое евродепутатов, в том числе живущий в изгнании в Брюсселе бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, заявили, что у ЕС нет морального права осуждать российские власти - в частности, потому, что он не осуждает репрессии Мадрида против каталонских сепаратистов.

Испанский социалист, каталонец по происхождению Боррель ответил на это, что сравнивать положение российской оппозиции и каталонских сепаратистов никак нельзя, потому что последние совершенно свободно участвуют в выборах - и даже могут победить.

Опросы каталонских избирателей показывают, что в предвыборной гонке ноздря в ноздрю лидируют сразу три партии: правящие сейчас в Каталонии "Левые республиканцы" (Esquerra Republicana) , "Вместе за Каталонию" (Junts per Catalunya) с Пучдемоном во главе списка и правящие в Испании в целом социалисты, по прогнозам социологов, наберут примерно по 20% голосов.

Левые республиканцы и партия Пучдемона - сторонники отделения от Испании, социалисты - против развода Барселоны с Мадридом.

Еще одна партия сепаратистов, крайне левая "Кандидатура народного единства", по опросам набирает 6-7%, а четвертая сепаратистская политическая сила, Каталонская европейская демократическая партия, судя по опросам, не преодолеет трехпроцентный барьер.

В сумме сепаратисты набирают чуть меньше половины голосов, но благодаря перераспределению голосов, отданных за партии, не прошедшие трехпроцентный барьер, это относительное большинство голосов может превратиться в абсолютное большинство мандатов в 135-местном парламенте Каталонии.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Глава "Левых республиканцев" Пере Арагонес считает, что Каталония должна брать пример с Шотландии

Все партии сторонников отделения перед выборами подписали меморандум-обязательство не вступать в правительственную коалицию с социалистами. То есть, они рассчитывают сформировать правительство сами. Но взгляды на то, каким курсом должно повести каталонскую автономию это предполагаемое новое правительство, у них сильно расходятся.

Лидер "Левых республиканцев", исполняющий обязанности главы правительства Каталонии Пере Арагонес считает, что Каталония должна идти по пути Шотландии: политическое давление на центральные власти, переговоры и в итоге - согласованный с ними референдум.

"Если и есть модель, на которой мы должны сосредоточиться, то это - шотландская модель: эффективное и прогрессивное правительство и референдум, признанный Соединенным Королевством, что было результатом переговоров", - сказал Арагонес на этой неделе британской газете Financial Times.

Положение Каталонии и Шотландии, однако, сильно отличается.

Во-первых, конституция Испании не позволяет отделения частей страны, тогда как государственное устройство Великобритании не исключает права Шотландии на отделение - только по закону 1998 года о шотландской автономии на референдум о независимости должен согласиться Лондон.

Перед референдумом 2014 года, который шотландские националисты проиграли со счетом 45% на 55%, правительство Дэвида Кэмерона такое согласие дало, нынешнее же правительство Бориса Джонсона наотрез отказывается разрешить новый плебисцит.

Во-вторых, в Каталонии, судя по опросам и результатам выборов, у сторонников отделения не было и нет уверенного большинства. В Шотландии до прошлого года ситуация была примерно такой же, но с приходом пандемии все изменилось: начиная с весны уже почти 20 опросов подряд показали, что число сторонников независимости в стране превышает число ее противников.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Глава партии "Вместе за Каталонию" Карлес Пучдемон хочет быстрого провозглашения независимости, пусть и ценой новой конфронтации с Мадридом

Партия "Вместе за Каталонию" Карлеса Пучдемона, бежавшего от ареста и суда в Брюссель, в отличие от умеренного Арагонеса, выступает за тот же курс на конфликтное, одностороннее провозглашение независимости, который уже привел к изгнанию Пучдемона и тюрьме для его соратников.

В предвыборной программе и речах деятели партии называют это "мирной конфронтацией".

В случае, если каталонские сепаратисты вместе наберут больше половины голосов, "Вместе за Каталонию" собирается снова немедленно провозгласить независимость Каталонии и призвать учреждения Евросоюза принять участие в переговорах с Мадридом и организации нового референдума о независимости.

"Вместе за Каталонию" и сейчас входит в правительственную коалицию с "Левыми республиканцами".

"Но воссоздание этой коалиции в этот раз может оказаться сложной задачей, поскольку отношения между этими двумя партиями в последние пару лет испортились - из-за разногласий относительно того, как лучше строить отношения с Испанией", - пишет издание Catalan News.

Если республиканцы и Пучдемон все же соберутся формировать правительство, то они, вероятно, не смогут обойтись без поддержки "Кандидатуры народного единства", а эти крайне левые критикуют и тех и других. Республиканцев они обвиняют в соглашательстве с Мадридом (и призывают провести новый референдум не позже 2025 года), а Пучдемона упрекают в том, что он хочет опять провозгласить независимость, не объясняя, как сделать ее реальной, а не виртуальной, как в прошлый раз.

В 2017 году сепаратисты во главе с Пучдемоном, сформировав правительство Каталонии, провели референдум и затем решением парламента объявили о независимости своей страны от Испании.

Однако Мадрид изначально не признал этот референдум, а большинство жителей Каталонии, не поддерживающих идею отделения, его проигнорировали. В результате на референдум явились лишь 43% избирателей, подавляющее большинство из которых проголосовали "за".