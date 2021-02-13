Импичмент Трампа: Сенат проголосовал за вызов свидетелей, но затем передумал, чтобы не затягивать процесс

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Сенат США в субботу неожиданно проголосовал за вызов дополнительных свидетелей по делу об импичменте бывшего президента Дональда Трампа. Это грозило сильно затянуть процесс. После некоторого замешательства сенаторы все же решили не вызывать никаких свидетелей и перейти к прениям сторон. Решающее голосование состоится, вероятнее всего, до конца дня.

Защита Трампа представила все свои аргументы в пятницу. Считалось, что ни республиканцы, ни демократы не заинтересованы в том, чтобы затягивать процесс, и решающее голосование - о том, виновен ли экс-президент в подстрекательстве к мятежу, приведшем к штурму и разгрому Капитолия 6 января, ожидалось уже в эту субботу.

Однако перед этим сенаторы должны были решить, вызывать ли дополнительных свидетелей. Обвинители - демократы из Палаты представителей - просили вызвать как минимум одну свидетельницу. Защитники Трампа предлагали никого не вызывать, чтобы скорее закончить процедуру, однако заявили, что если обвинению будет позволено вызвать свидетелей, то и они вызовут десятки свидетелей со своей стороны.

Для решения о вызове свидетелей было достаточно простого большинства голосов. В итоге за вызов свидетелей проголосовали 55 из 100 сенаторов - все 50 демократов и пять республиканцев.

Для признания Трампа виновным, при этом, нужно гораздо больше голосов - 67. Преодолеть эту планку, скорее всего, не удастся - большинство республиканцев высказывались против осуждения Трампа. Буквально в субботу влиятельный лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл дал понять, что проголосует за оправдание экс-президента, несмотря на свои критические высказывания о его роли в событиях 6 января.

После перерыва и консультаций сенаторы решили зачитать и включить в протокол заявление потенциального свидетеля и немедленно перейти к прениям сторон - последним выступлениям обвинения и защиты. Это прелюдия к финальному голосованию о виновности или невиновности Трампа, которое, вероятно, состоится до конца дня.

Какого свидетеля хотели вызвать демократы?

Автор фото, EPA Подпись к фото, Джейми Эррера Бютлер - одна из всего 10 республиканцев в Палате представителей, проголосовавших 13 января за импичмент Трампа

Вечером в пятницу конгрессвумен Джейми Эррера Бютлер поделилась с публикой тем, что лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти рассказал ей о своем телефонном разговоре с Трампом 6 января.

В изложении Бютлер, Маккарти позвонил Трампу в разгар вторжения разъяренной толпы его сторонников в здание Конгресса и попросил повлиять на них. Трамп вначале сказал, что это не его сторонники, а левые анархисты. Маккарти ответил, что это явная неправда, тогда Трамп заметил: "Ну значит, эти люди просто больше переживают и недовольны выборами, чем ты". За этим последовала перепалка на повышенных тонах, рассказала Бютлер.

Демократы хотели допросить ее подробнее. Бютлер - одна из всего 10 республиканцев в нижней палате, проголосовавших за импичмент Трампа 13 января. Но в итоге ее заявление просто зачитали в зале заседания и приобщили к протоколу.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, В среду Палата представителей проголосовала за импичмент президента Трампа.

Почему от вызова свидетелей отказались

Демократы поняли, что им не удастся переманить на свою сторону 17 республиканцев. Вызов и допросы свидетелей заняли бы не один день, если не больше.

Это отвлекало бы сенаторов от тех дел, которыми предпочитало бы заниматься демократическое большинство: утверждения кадровых назначений президента Джо Байдена и обсуждения вносимых им законов.