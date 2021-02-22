Иран лишил МАГАТЭ права проводить спонтанные проверки своих ядерных объектов

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Убийство в ноябре прошлого года физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, которого называли "отцом иранской бомбы", еще больше усилило напряженность

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Иран согласился на три месяца продлить доступ инспекторов ООН к своим ядерным объектам.

Однако заключенное в Тегеране соглашение ограничит доступ инспекторов к иранским ядерным объектам и лишит их права проводить внеплановые инспекции.

Иран со вторника меняет политику доступа к своим ядерным объектам, поскольку США не сняли санкции, введенные после того, как Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки 2015 года.

В мае 2018 года администрация Трампа в одностороннем порядке вышла из ядерного соглашения и возобновила экономические санкции против Ирана. Тегеран в ответ объявил, что не будет соблюдать наложенные соглашением ограничения.

Иран заявляет, что не вернется к выполнению условий сделки, пока это не сделают США, но президент Джо Байден заявил, что Иран должен сделать это первым.

Кризис вокруг ядерной программы Ирана продолжается уже почти 20 лет. Иран заявляет, что его атомная программа преследует мирные цели, однако США и другие страны подозревают, что Тегеран тайно ищет возможности для разработки ядерного оружия.

Что означают последние действия Ирана?

Закон, который должен быть принят во вторник иранскими депутатами, требует от правительства прекратить допуск инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты Ирана для спонтанных инспекций.

"Этот закон будет применяться, а это значит, что Дополнительный протокол, к моему большому сожалению, будет приостановлен", - сказал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после переговоров в Тегеране.

"Доступа будет меньше, давайте посмотрим правде в глаза. Но мы все же сможем продолжать работу по мониторингу", - добавил он.

Дополнительный протокол позволяет МАГАТЭ проводить необъявленные инспекции на объектах, ранее не раскрывавшихся страной.

Иран разрешил МАГАТЭ возобновить внеплановые инспекции в соответствии с соглашением 2015 года. Подобные проверки являются частью Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

В прошлом году Иран отказал инспекторам МАГАТЭ в доступе к двум подозрительным объектам, что привело к многомесячному противостоянию, прежде чем Тегеран уступил.

Рутинные инспекции ядерных объектов экспертами МАГАТЭ, согласованные в рамках сделки 2015 года, будут продолжаться.

Иран пообещал, что новый закон не приведет к изгнанию инспекторов из страны, но запрет на внеплановые проверки ядерных объектов инспекторами МАГАТЭ усилит международную тревогу.

"Выиграть драгоценное время"

Анализ Пола Адамса, дипломатического корреспондента Би-би-си

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал итоги переговоров в Тегеране хорошим результатом.

Заключенное на них соглашение, безусловно, ослабит нарастающее ощущение кризиса вокруг ядерной программы Ирана и попыток вдохнуть новую жизнь в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) 2015 года.

Крайне важно, что удалось смягчить последствия принятия нового иранского закона, который должен вступить в силу во вторник, что серьезно затруднило бы способность МАГАТЭ выполнять свою работу.

Однако Иран приостанавливает выполнение так называемого Дополнительного протокола, который дает МАГАТЭ более широкие возможности для проведения инспекций.

Но Гросси явно полагает, что "временное двустороннее техническое взаимопонимание", достигнутое на переговорах в Тегеране в эти выходные, позволит инспекторам МАГАТЭ продолжать выполнять свою работу.

У соглашения будут свои скептики, особенно среди тех, кто всегда считал договор СПВД ошибкой и кто убежден в том, что попытки спасти его бессмысленны или даже опасны.