Пользователи WhatsApp не смогут отправлять сообщения, пока не согласятся на новые условия

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Пользователи WhatsApp, не согласившиеся до 15 мая на новые условия конфиденциальности, не смогут получать или отправлять сообщения до тех пор, пока они этого не сделают.

Их аккаунт в мессенджере будет указан как "неактивный" - а неактивные аккаунты через 120 дней можно удалить.

Пользователи смогут получать звонки и уведомления, но лишь короткое время - как сообщает TechCrunch, вероятно, всего "несколько недель".

О своих планах WhatsApp объявила в январе.

Это вызвало волну возмущения в соцсетях - многие пользователи посчитали, что WhatsApp вопреки их воле поделится их персональными данными со своей головной компанией Facebook.

Позже WhatsApp разъяснила, что это не так, и что цель обновления - установить программу для платежных переводов пользователями компаниям.

WhatsApp уже делится с головной компанией информацией об IP-адресах пользователей, данных о гаджетах, с которых те заходят в мессенджер, и о покупках, сделанных через платформу.

Однако в Европе и Великобритании действуют иные законы об использовании персональных данных. Там пользователей вводимые WhatsApp изменения не коснутся.

После первоначального заявления WhatsApp миллионы человек покинули платформу и скачали "Телеграм", Signal и другие мессенджеры, обещающие конфиденциальность и защиту данных.