Принц Гарри и Меган Маркл ожидают второго ребенка
Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри ожидают второго ребенка, сообщил их официальный представитель.
"Мы можем подтвердить, что Арчи скоро станет старшим братом. Герцог и герцогиня Сассекские очень рады тому, что вскоре у них появится второй ребенок", - сказано в заявлении Гарри и Меган.
Пара опубликовала черно-белую фотографию, на которой они изображены лежащими под деревом, при этом Меган держит руку на явно выдающемся животе, а Гарри гладит ее по голове.
Первому сыну Меган и Гарри, Арчи, в мае исполнится два года.
Осенью Меган рассказала, что пережила выкидыш, что стало для нее огромной потерей.
В январе прошлого года Меган и Гарри решили отойти от исполнения официальных обязанностей членов британской королевской семьи, они переехали в Калифорнию. Одной из причин их решения уехать из Великобритании было желание избежать пристального внимания желтой прессы.
Гарри и Меган больше не могут пользоваться своими королевскими титулами, то есть к ним уже не обращаются "Ваше королевское высочество". При этом они остаются герцогом и герцогиней Сассекскими, а Гарри сохраняет титул принца, который достался ему при рождении.
Сообщение дополняется.
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