Принц Гарри и Меган Маркл ожидают второго ребенка

Автор фото, Misan Harriman

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри ожидают второго ребенка, сообщил их официальный представитель.

"Мы можем подтвердить, что Арчи скоро станет старшим братом. Герцог и герцогиня Сассекские очень рады тому, что вскоре у них появится второй ребенок", - сказано в заявлении Гарри и Меган.

Пара опубликовала черно-белую фотографию, на которой они изображены лежащими под деревом, при этом Меган держит руку на явно выдающемся животе, а Гарри гладит ее по голове.

Первому сыну Меган и Гарри, Арчи, в мае исполнится два года.

Осенью Меган рассказала, что пережила выкидыш, что стало для нее огромной потерей.

В январе прошлого года Меган и Гарри решили отойти от исполнения официальных обязанностей членов британской королевской семьи, они переехали в Калифорнию. Одной из причин их решения уехать из Великобритании было желание избежать пристального внимания желтой прессы.

Гарри и Меган больше не могут пользоваться своими королевскими титулами, то есть к ним уже не обращаются "Ваше королевское высочество". При этом они остаются герцогом и герцогиней Сассекскими, а Гарри сохраняет титул принца, который достался ему при рождении.