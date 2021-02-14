Переворот в Мьянме: на улицах бронетехника, в стране отключен интернет
На фоне массовых акций протеста против действий военных, которые 1 февраля совершили государственный переворот в Мьянме, на улицы нескольких городов страны выведена бронетехника, в стране практически полностью отключен интернет. По некоторым признакам, армия готовится жестко подавить выступления оппозиции, которые продолжаются в стране девятый день подряд.
В воскресенье по всей стране на улицы вышли сотни тысяч людей. Посольства западных стран в Мьянме призвали военных воздержаться от насилия. Представитель ООН обвинил хунту в объявлении войны против собственных граждан. Специальный докладчик ООН по Мьянме Том Эндрюс написал, что генералы, судя по их поведению, в отчаянии, и за свои действия им придется ответить.
Что делает хунта
В округе Качин на севере страны армия применила против демонстрантов автоматическое оружие - было оно заряжено резиновыми пулями или боевыми, неизвестно.
На улицах города Янгон, где протесты возглавляли монахи и инженеры, впервые после переворота была замечена бронетехника.
Операторы связи в Мьянме заявили, что получили приказ отключить интернет с 01:00 до 09:00 по местному времени в ночь с воскресенья на понедельник (21:30 - 05:30 по Москве).
По данным мониторинговой организации NetBlock, после этого объем интернет-трафика в стране упал до 14% от обычного.
Врач, работающий в больнице столицы Мьянмы Нейпьидо, рассказал Би-би-си, что силовики ночью проводят рейды в домах участников протестов. "Военные говорят, что с 20:00 до 04:00 комендантский час, и нам нельзя выходить, но им это дает время брать под арест таких людей, как мы", - сказал врач, попросивший не раскрывать его имя.
Военный переворот произошел в стране 1 февраля, фактический лидер государства Аун Сан Су Чжи была арестована. Спустя несколько дней в Мьянме стали проходить ежедневные массовые акции протеста.
Путч
Мьянманские военные вывели на улицы солдат, сорвали первую сессию нового парламента и поместили гражданских руководителей страны под домашний арест.
В стране было на год введено чрезвычайное положение и комендантский час с 8 вечера до 4 утра в крупных городах. Главнокомандующий армией генерал Мин Аун Хлаин заявил, что берет на себя обязанности главы государства.
Свои действия он оправдывает бездоказательными утверждениями, что итоги парламентских выборов прошлого года, принесших победу партии "Национальная лига за демократию" во главе с Аун Сан Су Чжи, были подтасованы.
Мьянма управлялась военными режимами с 1962-го по 2011 год. В 1988 году в ходе подавления протестов были убиты около 3 тыс. человек, а в 2007-м - порядка 30.
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