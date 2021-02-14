Переворот в Мьянме: на улицах бронетехника, в стране отключен интернет

Автор фото, Reuters Подпись к фото, На улицах Янгона впервые с 1 февраля появилась бронетехника

На фоне массовых акций протеста против действий военных, которые 1 февраля совершили государственный переворот в Мьянме, на улицы нескольких городов страны выведена бронетехника, в стране практически полностью отключен интернет. По некоторым признакам, армия готовится жестко подавить выступления оппозиции, которые продолжаются в стране девятый день подряд.

В воскресенье по всей стране на улицы вышли сотни тысяч людей. Посольства западных стран в Мьянме призвали военных воздержаться от насилия. Представитель ООН обвинил хунту в объявлении войны против собственных граждан. Специальный докладчик ООН по Мьянме Том Эндрюс написал, что генералы, судя по их поведению, в отчаянии, и за свои действия им придется ответить.

Что делает хунта

В округе Качин на севере страны армия применила против демонстрантов автоматическое оружие - было оно заряжено резиновыми пулями или боевыми, неизвестно.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Бронетехника появилась на улицах нескольких городов, в том числе Янгона

На улицах города Янгон, где протесты возглавляли монахи и инженеры, впервые после переворота была замечена бронетехника.

Операторы связи в Мьянме заявили, что получили приказ отключить интернет с 01:00 до 09:00 по местному времени в ночь с воскресенья на понедельник (21:30 - 05:30 по Москве).

По данным мониторинговой организации NetBlock, после этого объем интернет-трафика в стране упал до 14% от обычного.

Врач, работающий в больнице столицы Мьянмы Нейпьидо, рассказал Би-би-си, что силовики ночью проводят рейды в домах участников протестов. "Военные говорят, что с 20:00 до 04:00 комендантский час, и нам нельзя выходить, но им это дает время брать под арест таких людей, как мы", - сказал врач, попросивший не раскрывать его имя.

Военный переворот произошел в стране 1 февраля, фактический лидер государства Аун Сан Су Чжи была арестована. Спустя несколько дней в Мьянме стали проходить ежедневные массовые акции протеста.

Путч

Мьянманские военные вывели на улицы солдат, сорвали первую сессию нового парламента и поместили гражданских руководителей страны под домашний арест.

В стране было на год введено чрезвычайное положение и комендантский час с 8 вечера до 4 утра в крупных городах. Главнокомандующий армией генерал Мин Аун Хлаин заявил, что берет на себя обязанности главы государства.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Генерал Мин Аун Хлаин объявил себя главой государства

Свои действия он оправдывает бездоказательными утверждениями, что итоги парламентских выборов прошлого года, принесших победу партии "Национальная лига за демократию" во главе с Аун Сан Су Чжи, были подтасованы.