Дайджест: в России прошли акции в поддержку Навального; в Каталонии победили сторонники независимости

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В воскресенье во многих городах России и за рубежом прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Люди выходили на улицу со свечами и фонариками в знак солидарности с политиком, которого в начале февраля суд отправил в колонию за нарушение правил условного осуждения.

Еще до начала флешмоба в Москве и Петербурге люди выстроились в "Цепи солидарности" с политзаключенными, с женщинами, которые подвергаются преследованиям за оппозиционную деятельность, и в поддержку Алексея Навального. Подробнее об акциях тут:

Победа сепаратистов в Каталонии

Автор фото, EPA Подпись к фото, Возможность создать правящую коалицию получили две партии: "Левые республиканцы Каталонии" и "Вместе за Каталонию". Слева на фото нынешний лидер "Левых республиканцев", исполняющий обязанности главы правительства Каталонии Пере Арагонес, справа - председатель партии Ориол Жункерас

На выборах в региональный парламент Каталонии победили сторонники отделения региона от Испании. По последним данным, три партии, выступающие за отделение от Испании, получают вместе 74 мандата в 135-местном парламенте. Социалистическая партия Каталонии, которая поддерживает единство королевства, получает 33 места в парламенте. Выборы прошли при низкой явке (53%) из-за пандемии коронавируса и сохраняющихся в стране ограничений.

Нынешний лидер партии "Левые республиканцы" Пере Арагонес станет кандидатом на пост председателя Женералитета (правительства) Каталонии, глава каталонских социалистов Сальвадор Илья также выставит свою кандидатуру.

Конституция Испании не предполагает самоопределения регионов и не позволяет отделения частей страны, а значит выход Каталонии из состава Испании стал бы нарушением конституции.

Подробнее об интриге на выборах и о том, что каталонские политики могут делать после выборов, можно прочитать тут: Выборы в Каталонии: сепаратисты могут одержать победу, но не знают, что с ней делать

Последнее о коронавирусе

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 108 миллионов, за время пандемии умерли 2,4 миллиона человек, выздоровели более 60 миллиона заболевших, сообщает университет Джонса Хопкинса.

Власти Британии сделали прививки от коронавируса уже более 15 млн человек. Первую дозу прививки сначала должны были получить самые пожилые граждане, медицинские сотрудники и те, кто находится в группе риска. С понедельника на вакцинацию начнут приглашать людей старше 65 лет. На следующих этапах кампании возрастная планка будет снижаться - вплоть до осени, когда вакцина должна стать доступной уже для всех взрослых жителей страны.

С понедельника жителям Великобритании, возвращающимся домой из стран из так называемого "красного списка" - (таких стран сейчас 33) придется провести 10 дней на карантине в специальных гостиницах. Британцам и гражданам Ирландии, нарушившим правила карантина при въезде, будет грозить штраф в 10 тыс. фунтов и до 10 лет тюрьмы. На данный момент для соблюдения карантина власти обеспечили 4700 номеров в 16 находящихся в близости к аэропортам отелях.

Новая Зеландия закрывает на короткий карантин крупнейший город страны Окленде после обнаружения трех заболевших так называемым британским штаммом, то есть вариантом коронавируса, который был изначально обнаружен осенью в графстве Кент.

Роспотребнадзор заявил о регистрации теста на так называемый британский штамм. "Новая тест-система быстро выявляет наличие именно мутантного штамма, что реализовано за счет особого подбора олигонуклеотидов для эффективной амплификации "британской" мутации, - сообщили в Роспотребнадзоре.

Чехия продлила локдаун на две недели из-за скачка смертности и наплыва новых больных

Германия объявила, что вводит проверки на границе с Чехией и Австрией, поскольку в этих странах высока доля случаев обнаружения новых штаммов Covid-19.

Программа вакцинации стартовала в Ливане - первыми в очередь на прививку медперсонал и пожилые люди.

Япония одобрила использование вакцины против коронавируса от американской Pfizer, вакцинация, как ожидается, начнется в среду.

Скандальная выставка

Автор фото, Петр Ковалев / ТАСС

Би-би-си изучила скандал вокруг выставки Фаберже в Эрмитаже и обнаружила необычную коллекцию искусства с центрами в Петербурге, Германии и Италии, связанную с петербургским бизнесменом - знакомым Путина и бывшим бизнес-партнером Ротенбергов.

Подробнее в статье Григора Атанесяна: Роковые яйца. История скандальной выставки Фаберже в Эрмитаже и тех, кто за ней стоит

Первая G7 для Байдена

Президент США Джо Байден на своей первой встрече лидеров "Большой семерки" в пятницу планирует обсудить коронавирус, климат, и экономику, сообщил Белый дом.

Последний раз лидеры стран "Большой семерки" встречались в апреле прошлого года.

"Вирутальная встреча даст возможность президенту Байдену обсудить планы борьбы с коронавирусом и восстановления мировой экономики", - говорится в заявлении Белого дома. Среди тем названы также "экономические вызовы, подобные тем, которые представляет Китай".

Автор фото, EPA Подпись к фото, На улицах Янгона и других крупных городов были замечены бронетранспортеры

В Мьянме отключили интернет

В Мьянме, где не прекращаются протесты против военного переворота, почти полностью пропал интернет. На улицы нескольких городов страны выведена бронетехника, по некоторым признакам, армия готовится жестко подавить выступления оппозиции.

Военные захватили власть 1 февраля, с тех пор протестующие почти каждый день требуют восстановить в стране демократическое правление и освободить президента страны Вин Мьина, лидера партии "Национальная лига за демократию" Аун Сан Су Чжи и сотни других задержанных политиков.

Представитель ООН обвинил хунту в объявлении войны против собственных граждан, посольства западных стран в Мьянме призвали военных воздержаться от насилия.

Автор фото, MISAN HARRIMAN

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри сообщили в воскресенье, что ждут второго ребенка.

"Мы можем подтвердить, что Арчи скоро станет старшим братом. Герцог и герцогиня Сассекские очень рады тому, что вскоре у них появится второй ребенок", - сказано в заявлении Гарри и Меган. Пара опубликовала черно-белую фотографию, на которой они изображены лежащими под деревом, при этом Меган держит руку на явно выдающемся животе, а Гарри гладит ее по голове.

Билл Гейтс о климате

Изменение климата - одна из самых главных угроз, стоящих перед человечеством, а ущерб от глобального потепления гораздо больше, чем ущерб от пандемии коронавируса, считает основатель Microsoft Билл Гейтс.

В своей новой книге "Как избежать климатической катастрофы: решения, которые у нас есть, и прорывы, которые нам нужны", отрывок из которой приводит Guardian, Гейтс пишет о проблеме изменения климата, о важности инвестиций и о своей собственной роли в климатическом кризисе.

51 и 0. Нужно знать всего два числа, чтобы понять, что такое проблема изменения климата. 51 млрд - количество тонн парниковых газов, которые мир ежегодно выделяет в атмосферу. Ноль тонн - то, к чему нужно стремиться, - написал Гейтс.

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