Дайджест: новая разновидность коронавируса выявлена в десятке стран; в Москве продолжится суд над Навальным

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Пятую неделю снижается количество новых заражений коронавирусом, все это показывает, что ограничительные меры, которые предпринимаются повсеместно, работают, сказал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, но предостерег от их преждевременного отказа.

Если в начале года еженедельно заражалось по 5 млн человек, то сейчас эта цифра снижена до 2 млн.

"Нас это должно приободрить, но останавливаться не время. Пожар не угас, но мы уменьшили его размеры. Если мы прекратим борьбу, все вернется назад", - предупредил глава ВОЗ.

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 109 миллионов, за время пандемии умерли 2,4 миллиона человек, выздоровели более 60 миллиона заболевших, сообщает университет Джонса Хопкинса.

И коротко о других новостях, связанных с пандемией коронавируса:

Новый вариант коронавируса обнаружен в десятке стран, включая Британию, Данию, Австралию, сообщила газета Guardian со ссылкой на исследование ученых Эдинбургского университета. Вариант, названный B1525, имеет сходство с британской мутацией коронавируса B117. Ученых беспокоит, что B1525 обладает "потенциально тревожным набором мутаций", что теоретически делает вирус более устойчивым к антителам. В Великобритании обнаружено не менее 32 случаев нового варианта вируса, в Дании - 35, в Нигерии - 12. По несколько случаев выявлено в США, Франции, Гане, Австралии, Канаде, Иордании и Испании.

со ссылкой на исследование ученых Эдинбургского университета. Вариант, названный B1525, имеет сходство с британской мутацией коронавируса B117. Ученых беспокоит, что B1525 обладает "потенциально тревожным набором мутаций", что теоретически делает вирус более устойчивым к антителам. В Великобритании обнаружено не менее 32 случаев нового варианта вируса, в Дании - 35, в Нигерии - 12. По несколько случаев выявлено в США, Франции, Гане, Австралии, Канаде, Иордании и Испании. Всемирная организация здравоохранения официально одобрила вакцину производства компании AstraZeneca

Иордания начала вакцинировать беженцев в лагере Заатари - ООН называет подобный шаг первым в мире

Спецкомиссия расследует нападение на Капитолий

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Нападение на Капитолий 6 января будет расследовать специальная комиссия, созданная по типу той, которая была сформирована после теракта 11 сентября 2001 года.

"Мы должны докопаться до правды и понять, как это произошло", - сказала, объявляя о создании спецкомиссии спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.

6 января сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Демократы обвинили Дональда Трампа в подстрекательстве к мятежу и воспрепятствовании мирной передаче власти и инициировали второй по счету импичмент для бывшего президента. На голосовании в Сенате в минувшую субботу сторонники обвинения не набрали необходимого количества голосов для объявления импичмента и осуждения Трампа.

Дело о клевете на ветерана, новое заседание

Автор фото, EPA Подпись к фото, Навальный на втором заседании по делу о клевете на ветерана 12 февраля

В Бабушинском суде Москвы продолжится рассмотрение дела о клевете на ветерана, обвиняемым по которому проходит оппозиционер Алексей Навальный, которого в начале февраля суд отправил в колонию за нарушение правил условного осуждения. Во вторник сторона обвинения, как ожидается, запросит для Навального наказание.

Сам оппозиционный политик и его сторонники называют дело политически мотивированным. По мнению адвокатов Навального, единственная цель суда - "привлечение к уголовной ответственности политика и общественного деятеля Навального, чтобы остановить его антикоррупционные расследования и исключить возможность его участия в выборах".

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После московских митингов в поддержку Алексея Навального самой массовой оказалась уголовная статья о насилии к полицейским. По всей стране таких дел более 30, и нет ни одного уголовного дела о применении насилия со стороны силовиков к протестующим.

Вокруг участников таких дел пока не сформировалась кампания общественной поддержки - большинство из них признали вину и извинились за столкновения с полицией, а суды из-за коронавируса проходят в закрытом для прессы и сочувствующих режиме. Широкого освещения этих уголовных дел нет и потому, что основное внимание СМИ сейчас направлено на самого Навального, который вновь оказался в зале суда по делу о клевете на ветерана.

Подробнее о ситуации, в которой оказались обвиняемые в столкновениях с силовиками, в материале Елизаветы Фохт "Расследуют всё молниеносно". Что происходит с обвиняемыми в насилии над полицией на зимних митингах

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В воскресенье во многих городах России и за рубежом прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Люди выходили на улицу со свечами и фонариками в знак солидарности с политиком, которого в начале февраля суд отправил в колонию за нарушение правил условного осуждения.

В чем смысл подобной акции и можно ли оценить ее успешность? Как считает антрополог Александра Архипова, люди идут на митинги в поисках чувства единения, надежды от осознания, что с тобой твои единомышленники. В этот раз вместо митинга получился сетевой флешмоб, но чувства были те же самые. Подробнее, в статье Наталии Зотовой "Вместо митинга - флешмоб". Успешна ли акция с фонариками в российских городах?

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Снежная буря в Джексон, штат Миссисипи. Аэропорт в городе также закрыт

Погодные рекорды обновляются в США - снегопады, снежные бури и гололед охватили почти всю территорию Северной Америки. Несколько аэропортов, в том числе в южном штате Техас закрылись из-за аномальной непогоды.

В Техасе резкое похолодание привело к перебоям с электричеством. Среди пострадавших штатов: Кентукки, Миссисипи, Алабама, Орегон и Оклахома.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Берлине Ландвер-канал превратился в огромный каток

Похожая ситуация наблюдается и в некоторых странах Северной Европы, где замерзли пруды, озера и каналы. Многие воспользовались такой возможностью, чтобы покататься на санках или коньках или просто прогуляться в неожиданном месте.

Власти некоторых городов взывают к осторожности, напоминают о социальной дистанции в период пандемии и предупреждают об опасности тающего льда.

Подтаявший лед треснул на одном из каналов в Амстердаме во время катания этого конькобежца-любителя. Миниспасательная операция прошла успешно и завершилась под аплодисменты зрителей.

Россия и США ведут переговоры о возможном обмене Пола Уилана, сказал в интервью Рейтер адвокат американского гражданина, которого прошлым летом Мосгорсуд признал виновным в шпионаже и приговорил к 16 годам строгого режима.

Переговоры могут занять от двух до трех месяцев, сказал агентству Владимир Жеребенков. Как рассказал адвокат, инициативу могла проявить американская сторона после прихода к власти Джо Байдена.

Говоря о потенциальном обмене, Жеребенков сказал, что речь может идти о Викторе Буте и Константине Ярошенко, а также о неких российских бизнесменах и программистах, имен которых он не назвал.

Йога вместо Аллаха

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