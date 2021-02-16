Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин уходит в отставку. Он оправдывал рейды по барам

Автор фото, Alexander Demianchuk/TASS Подпись к фото, Вице-губернатор Санкт-Петербурга по экономике Евгений Елин

1 марта свой пост покинет вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин, отвечавший за экономический блок, а во время пандемии - и за борьбу с распространением коронавируса. За пределами города он стал известен благодаря заявлению о монопольном праве полиции на применение силы в отношении нарушителей санитарно-эпидимеологических запретов.

Он был утвержден в должности в январе 2019 года по предложению Александра Беглова, занимавшего тогда пост врио губернатора. Корреспондент Би-би-си поговорила с Елиным и напоминает, чем еще запомнился этот чиновник, который после службы в родном Петербурге теперь, скорее всего, вернутся в Москву.

"Я предложил действовать фактически по аналогии с воинскими уставами"

Би-би-си: Достоверна ли информация, что вы уходите с поста вице-губернатора Санкт-Петербурга?

Евгений Елин: Да, я завершаю работу к 1 марта.

Би-би-си: Это связано с конфликтом? Или вас самого "достала" ситуация в городе?

Е.Е.: Ну, это взаимная договоренность, скажем так. Что значит "достало" или "не достало"? Я же не истерик. Здесь нет особого секрета - все основные экономические и управленческие проекты, которые я вел, в принципе я завершил. Теперь нужно или в новые проекты входить - либо оставаться без какого-то функционала.

Би-би-си: С чем связано отсутствие новых проектов?

Е.Е.: Cейчас идет политический цикл, а в политическом цикле не начинают большие истории. Основная задача сейчас - изменение системы управления, но это задача губернатора. Она поставлена правительством РФ, в том числе для регионов. Если говорить штампами, это клиентоцентричность, процессы, направленные на сервис и оказание услуг населению и бизнесу, выстраивание нового менеджмента.

Би-би-си: Вы отвечали в администрации за меры, связанные с пандемией. Cчитаете, что эта работа завершена?

Е.Е.: Я не врач. У меня была задача перевести на процессоры всю работу - это сделали, все структурные проекты пошли в работу, их передали здравоохранителям. Covid идет на спад, проекты двигаются.

Би-би-си: Скандал с барами и вашими якобы высказываниями о том, что насилие - это обязанность полиции, сыграли свою роль в вашей отставке?

Е.Е.: Да никакой роли не сыграли! А высказывание про полицию - это была вырванная из контекста некорректная цитата. Я объяснял, что право на насилие есть у органов правопорядка во всем мире, это конституционные полномочия. Ну, пошумели и пошумели, что дальше?

Би-би-си: Какие ошибки, с вашей точки зрения, были допущены в борьбе с пандемией?

Е.Е.: Когда все началось, было совещание с участием двух губернаторов - Петербурга и Ленобласти. Я тогда выступил с программой, предложил действовать фактически по аналогии с воинскими уставами: оценить обстановку, создать штаб, систему мобилизации и обучения личного состава. И определить линию обороны - решить, какие учреждения перепрофилируем, наладить их бесперебойное обеспечение лекарствами, оборудованием. Плюс создать резервы.

Но решили действовать "по ситуации". Штаб создан не был. В итоге возникли проблемы с системой учета и связи "между войсками". Плюс избыточные требования "федералов", немыслимое количество начальников... Начинали метаться, разбираться с методиками, возникала паника и дезорганизация.

Би-би-си: Похоже, однако, что ответственность за ковидные скандалы "повесили" на вас.

Е.Е.: Ну, это же все кончилось, в глубоком прошлом, что там можно "повесить"? Она [ответственность] сейчас никакого значения не имеет.

Би-би-си: Вы определились, куда уходите?

Е.Е.: Не на госслужбу. Скорее всего, в Москву.

Би-би-си: Вы уже знаете, кто будет новым вице-губернатором вместо вас?

Е.Е.: Нет.

Кто такой Евгений Елин

В декабре на пике второй волны пандемии в Петербурге разгорелся громкий скандал - владельцы нескольких десятков баров выступили против закрытия заведений в новогодние праздники и создали в интернете "Карту сопротивления", заявив, что они будут работать, несмотря на запреты властей.

Поскольку ночью работа баров в Петербурге запрещена, в первую же ночь после появления "Карты сопротивления" полиция начала рейды. Самый громкий скандал произошел в ночь на 9 декабря во время визита силовиков в бар Commode. Заведение работало за закрытыми дверями, и, как утверждало руководство бара, после этого участники рейда начали ломать дверь. Елин тогда заявил, что насилие спровоцировали сами сотрудники бара, отказавшиеся выпустить из него находившегося там инкогнито чиновника комитета по контролю за имуществом и полицейского.

Возмущение в СМИ и соцсетях вызвала цитата, якобы принадлежавшая Елину, которую опубликовала "Фонтанка", о том что "насилие - это обязанность полиции". "Карта сопротивления" просуществовала всего три дня, после чего владельцы объявили о готовности к "конструктивному диалогу", а запрещенная ночью работа баров и рейды по ним продолжились.

Петербуржцам вице-губернатор, разумеется, запомнился не только этим. Елин стал наиболее статусной фигурой в команде Беглова после его прихода в Смольный. До этого он работал в правительстве России - был заместителем министра экономического развития, а в ноябре 2016 года даже исполнял обязанности министра, после того как его шеф Алексей Улюкаев был задержан в гостях в офисе у главы "Роснефти" Игоря Сечина.

В федеральном министерстве Елин курировал реформу системы госзакупок и покинул его в 2017 году, после того как полномочия по регулированию системы госзакупок, за реформу которой он отвечал, перешли к министерству финансов.

"Сидеть на работе с неполной нагрузкой было бы неправильно. Ни на одном месте я не работал более трех с половиной лет. Для чиновника этого срока достаточно, чтобы реализовать накопленный опыт, после этого надо уходить в коммерческую структуру, чтобы не терять адекватного понимания экономической жизни", - говорил тогда он "Коммерсанту".

Экономические проблемы Петербурга Елину также были знакомы - в 2012-2013 годах он занимал пост вице-губернатора Ленинградской области по финансовым вопросам, а до этого в правительстве Санкт-Петербурга возглавлял комитет по экономическому развитию, промышленности и торговле.

В 2000-2004 годах Елин руководил департаментом бюджетных кредитов и гарантий федерального минфина, который тогда возглавлял Алексей Кудрин.

После ухода из министерства экономического развития и до перехода в Смольный Елин был советником главы РЖД - эта работа совпала с активным сотрудничеством РЖД с мэром Москвы Сергеем Собяниным на фоне его выборной кампании, завершившейся в сентябре. Именно в этот период Собянин и глава РЖД Олег Белозеров договорились о проекте "Московские центральные диаметры" (фактически, электрички должны стать наземным метро, как в Берлине).

В 2012 году Елин в письме губернатору Петербурга Георгию Полтавченко предлагал не застраивать территорию набережной Невы, где сначала ВТБ собирался построить элитное жилье, а потом президент Владимир Путин решил возвести судебный квартал.

Елин заявлял, что, "учитывая высочайшую ценность этой территории исторического центра, недопустимо использовать ее для современной комплексной застройки, не пользующейся однозначной и прямой поддержкой всех групп населения". В письме говорилось, что проект ВТБ испортит силуэт Ростральных колонн и вид на Князь-Владимирский собор.

Он предлагал вместо постройки судебного квартала "вернуться к историческим планам развития города", которые предусматривали размещение на этой территории нового парка, что "поддерживается всеми горожанами".