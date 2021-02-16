ЕСПЧ признал нарушения в приговоре националистам Тихонову и Хасис за убийство Маркелова и Бабуровой

Автор фото, Artyom Korotayev/TASS Подпись к фото, 6 мая 2011 года. Евгения Хасис и Никита Тихонов во время оглашения приговора в Мосгорсуде. Тихонов приговорен к пожизненному заключению, Хасис - к 18 годам

Европейский суд по правам человека признал, что на процессе по делу одного из лидеров националистической группировки БОРН Никиты Тихонова и его гражданской жены Евгении Хасис, которым был вынесен приговор за убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, было нарушено право на справедливый суд.

В 2011 году суд присяжных признал их виновными в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки "Новой газеты" Анастасии Бабуровой. Тихонов получил пожизненный срок, Хасис - 18 лет колонии. Националисты хотели доказать в ЕСПЧ, что судья и присяжные во время процесса были к ним предвзяты.

В решении ЕСПЧ сказано, что в деле "Тихонов и Хасис против России" шестью голосами против одного было признано нарушение Конвенции о защите прав человека, а именно статьи 6 "О праве на справедливое судебное разбирательство".

В своем заявлении Тихонов и Хасис утверждали, что присяжные, признавшие их виновными в убийстве адвоката и журналиста в 2009 году, не проявили беспристрастности. Среди прочего они ссылались на заявления присяжных в СМИ, которые те делали во время и после судебного разбирательства.

ЕСПЧ, в частности, решил, что российские суды "не предоставили достаточных гарантий, чтобы исключить сомнения в непредвзятости присяжных, вынесших обвинительный приговор", а также, что "право заявителей на беспристрастный суд не было соблюдено".

Судья от России Дмитрий Дедов голосовал против и выступил с особым мнением, сообщил правозащитник Павел Чиков. По словам Чикова, теперь пожизненный приговор Тихонову подлежит пересмотру в Верховном суде России после вступления решения ЕСПЧ в силу.

"Данного решения ЕСПЧ достаточно для обращения в президиум Верховного суда России за пересмотром приговора, это и была наша цель", - сказал Интерфаксу адвокат Хасис Дмитрий Аграновский.

Какой-либо компенсации Тихонову и Хасис ЕСПЧ не присудил.

Дело Тихонова и Хасис

Адвоката Маркелова и журналистку Бабурову застрелили днем 19 января 2009 года в Москве на Пречистенке.

Осенью того же года по подозрению в убийстве задержали неонациста и одного из лидеров "Боевой организации русских националистов" (БОРН) Тихонова и его гражданскую жену Хасис.

Следствие пришло к выводу, что они совершили убийство по идеологическим мотивам. Националисты в суде вину в убийстве отрицали.

В мае 2011 года присяжные признали обоих виновными в убийстве, незаконном обороте оружия и подделке документов.

Мотивом суд посчитал идеологическую ненависть и вражду и согласился с версией обвинения, по которой Тихонов, Хасис и некие "неустановленные лица" еще за несколько месяцев до преступления задумали убить адвоката за его антифашистские взгляды. От оказавшийся рядом с Маркеловым журналистки "Новой газеты" непосредственный исполнитель убийства - Тихонов - избавился как от свидетельницы.

Тихонов был приговорен к пожизненному сроку, который теперь отбывает в одной из мордовских колоний. В 2014 году он был осужден повторно - за создание экстремистского сообщества БОРН и участие в других убийствах.

Хасис получила 18 лет заключения. В конце 2021 года при примерном поведении она сможет претендовать на условно-досрочное освобождение.

Жалоба на присяжных

Жалобу на российское правосудие националисты отправили в ЕСПЧ еще в 2012 году, вскоре после приговора.

По мнению защиты Тихонова и Хасис, во время суда были нарушены нормы Конвенции о защите прав человека, которые гарантируют право на справедливое и публичное разбирательство и право на презумпцию невиновности.

"В этом деле два заявителя утверждают, что суд, выносивший решение по их уголовному делу, не был беспристрастным. Они основывают свою жалобу на заявлениях, которые присяжные делали в СМИ и во время процесса", - говорится в материалах жалобы на сайте Европейского суда по правам человека.

В апреле 2011 года одна из присяжных по делу националистов - Анна Добрачева - взяла самоотвод. Она утверждала, что отказаться от участия в слушаниях ей пришлось из-за давления, которое одни присяжные якобы оказывали на других.

Добрачева заявляла, что хотя присяжным нельзя искать дополнительные сведения в СМИ о процессе, на одно из заседаний "присяжный №1 Сергей принес в комнату совещаний ноутбук и стал зачитывать данные по Хасис и Тихонову".

"Также он начал информировать нас по поводу адвокатов обвиняемых - кто какими делами занимался раньше. В тот же день он придумал прозвища адвокатам. Например, Горбатый, Дед, Небритова назвал Побритым, Короткова-Гуляева - Черточкой, Никушкина и Васильева - братьями мальчишами-плохишами. Кличек у стороны обвинения не было", - рассказывала Добрачева "Московскому комсомольцу".

По ее утверждению, "на каждое заседание он [присяжный №1] приносил новую долю негативной информации по Тихонову и Хасис".

Жалобы на судью

Представители Тихонова и Хасис просили ЕСПЧ учесть и действия председательствовавшего на процессе судьи, который "во время оглашения инструкции коллегии присяжных сказал, в числе прочего, следующее:

"Никто из присутствующих юристов, равно как и среди вас, уважаемые присяжные, не был свидетелем событий, ставших причиной для этого уголовного процесса, никто, кроме, возможно, самих обвиняемых", - говорилось в их жалобе.

Другая претензия - допрос в суде Тихонова и Хасис, а также их адвокатов в марте 2011 года о разглашении персональных данных слушающего дело судьи.

Личные данные судьи Александра Замашнюка, включая его домашний адрес, были опубликованы на националистическом портале "Правые новости". Это произошло спустя год после того, как в апреле 2010-го у дверей своей квартиры был застрелен другой судья Мосгорсуда, рассматривавший дела ультраправых неонацистских группировок - Эдуард Чувашов.

В марте 2011 года по подозрению в этом убийстве следствие объявило в розыск 28-летнего Алексея Коршунова - близкого знакомого Тихонова и его соратника по экстремистской группировке "БОРН".