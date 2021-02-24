Бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов получил 13 лет колонии
Суд в Нижнем Новгороде приговорил бывшего губернатора республики Марий Эл Леонида Маркелова к 13 годам колонии по обвинению в коррупции. Би-би-си вспоминает, чем запомнился человек, возглавлявший регион с 2001 по 2017 год.
Маркелова обвиняли в получении получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (часть 2 статьи 285 УК РФ), незаконном приобретении и хранении боеприпасов (часть 1 статьи 222 УК РФ). Он не признал вину.
Гособвинитель запрашивал для бывшего губернатора 17 лет колонии строгого режима и штраф в 235 млн рублей. Также прокурор просил лишить его госнаград и права занимать должности на госслужбе в течение трех лет.
Судебный процесс над экс-чиновником начался в апреле 2019 года. Вместе с Маркеловым на скамье подсудимых находились его заместитель и по совместительству бывший министр сельского хозяйства Марий Эл Ираида Долгушева, а также бывший гендиректор марийской телекомпании Наталья Кожанова. Их обвиняли в получении взятки, злоупотреблении полномочиями, незаконном обороте оружия и посредничестве во взяточничестве.
По версии следствия, Маркелов, будучи губернатором, получил через доверенное лицо Кожанову от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша более 235 млн рублей за покровительство и содействие при получении в рамках господдержки денег на развитие сельскохозяйственного комплекса.
Долгушева же якобы предоставляла заведомо ложную информацию от минсельхоза республики в интересах Криваша, что и позволило Маркелову получить взятку в особо крупном размере.
Чем известен Леонид Маркелов
Леонид Маркелов был задержан в апреле 2017-го - через неделю после того, как ушел в отставку с поста руководителя региона. Он возглавлял республику 16 лет.
За время губернаторства Маркелова центр Йошкар-Олы активно застраивался при содействии самого чиновника, который неоднократно признавался, что увлекается европейской архитектурой.
В городе появились аналоги набережных Амстердама и Брюгге, венецианского Дворца дожей, баварского замка Нойшванштайн и даже Спасской башни. Маркелов говорил, что надеется превратить Йошкар-Олу в аналог Вероны.
Он вообще неоднократно признавался в любви Италии: "Я очень люблю Италию, итальянскую архитектуру, итальянскую живопись, итальянскую поэзию, итальянскую культуру. И вообще, я считаю, что эта культура очень близка русскому человеку. Итальянцы близки".
В то время, когда чиновник возглавлял республику, в Йошкар-Оле появились памятники итальянским аристократам, в том числе политику Лоренцо Медичи "Великолепному", инициалы которого совпадают с именем Маркелова.
Кроме того, одна из главных городских гостиниц носит имя Людовико Моро - знаменитого итальянского герцога, чьи инициалы также совпадают с маркеловскими. Есть в городе и памятник Моро.
В 2014 году Маркелов опубликовал два сборника стихов - "Надеюсь образом чудесным" и "Под небом голубым, бескрайним…"
Он неоднократно читал собственные сочинения на открытии памятников и зданий, совещаниях различного уровня и других публичных мероприятиях.
Однажды на совещании с муниципальными чиновниками он прочитал такие строки: "Тиран обязан созидать, чтоб заслужить небес прощенье. Не царствовать, а управлять - дарить народу уваженье. А душу уберечь от зла помогут добрые дела".
В какой-то момент он перестал публично читать собственные сочинения. В мае 2015 года на праймериз "Единой России" он объяснил, что это связано с просьбой "одного очень ответственного человека".
В 2005 году Европарламент принял резолюцию "О нарушениях прав человека и демократии в Республике Марий Эл Российской Федерации". В ней Маркелова обвинили в притеснении местных СМИ, дискриминационной политике по отношению к марийскому населению и нарушении прав человека.
До 2013 года Леонид Маркелов был женат, но развелся, а развод впоследствии объяснял так: "Да, сегодня чиновнику иметь жену, которая занимается бизнесом, сложно. Что бы она ни построила, что бы она ни сделала - будут обвинять мужа. Поэтому иногда стоит развестись, чтобы продолжить, так сказать, какой-то процесс созидания".
Как сажают губернаторов
За последние десять лет к реальным срокам были приговорены бывшие главы Тульской области Вячеслав Дудка, Брянской области Николай Денин, Сахалинской области Александр Хорошавин, Республики Коми Вячеслав Гайзер, Кировской области Никита Белых.
Ожидают приговора бывшие руководители Удмуртии Александр Соловьев, Ивановской области Павел Коньков, Хабаровского края Виктор Ишаев. Ведется расследование в отношении экс-губернаторов Хабаровской области Сергея Фургала и Челябинской области Бориса Дубровского (последний скрывается от следствия).
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