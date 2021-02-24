Бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов получил 13 лет колонии

Автор фото, Alexander Shcherbak/TASS

Суд в Нижнем Новгороде приговорил бывшего губернатора республики Марий Эл Леонида Маркелова к 13 годам колонии по обвинению в коррупции. Би-би-си вспоминает, чем запомнился человек, возглавлявший регион с 2001 по 2017 год.

Маркелова обвиняли в получении получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (часть 2 статьи 285 УК РФ), незаконном приобретении и хранении боеприпасов (часть 1 статьи 222 УК РФ). Он не признал вину.

Гособвинитель запрашивал для бывшего губернатора 17 лет колонии строгого режима и штраф в 235 млн рублей. Также прокурор просил лишить его госнаград и права занимать должности на госслужбе в течение трех лет.

Судебный процесс над экс-чиновником начался в апреле 2019 года. Вместе с Маркеловым на скамье подсудимых находились его заместитель и по совместительству бывший министр сельского хозяйства Марий Эл Ираида Долгушева, а также бывший гендиректор марийской телекомпании Наталья Кожанова. Их обвиняли в получении взятки, злоупотреблении полномочиями, незаконном обороте оружия и посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, Маркелов, будучи губернатором, получил через доверенное лицо Кожанову от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша более 235 млн рублей за покровительство и содействие при получении в рамках господдержки денег на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Долгушева же якобы предоставляла заведомо ложную информацию от минсельхоза республики в интересах Криваша, что и позволило Маркелову получить взятку в особо крупном размере.

Чем известен Леонид Маркелов

Леонид Маркелов был задержан в апреле 2017-го - через неделю после того, как ушел в отставку с поста руководителя региона. Он возглавлял республику 16 лет.

За время губернаторства Маркелова центр Йошкар-Олы активно застраивался при содействии самого чиновника, который неоднократно признавался, что увлекается европейской архитектурой.

В городе появились аналоги набережных Амстердама и Брюгге, венецианского Дворца дожей, баварского замка Нойшванштайн и даже Спасской башни. Маркелов говорил, что надеется превратить Йошкар-Олу в аналог Вероны.

Он вообще неоднократно признавался в любви Италии: "Я очень люблю Италию, итальянскую архитектуру, итальянскую живопись, итальянскую поэзию, итальянскую культуру. И вообще, я считаю, что эта культура очень близка русскому человеку. Итальянцы близки".

Автор фото, Dmitry Astakhov/TASS Подпись к фото, Леонид Маркелов и президент России Дмитрий Медведев. 2010 год

В то время, когда чиновник возглавлял республику, в Йошкар-Оле появились памятники итальянским аристократам, в том числе политику Лоренцо Медичи "Великолепному", инициалы которого совпадают с именем Маркелова.

Кроме того, одна из главных городских гостиниц носит имя Людовико Моро - знаменитого итальянского герцога, чьи инициалы также совпадают с маркеловскими. Есть в городе и памятник Моро.

В 2014 году Маркелов опубликовал два сборника стихов - "Надеюсь образом чудесным" и "Под небом голубым, бескрайним…"

Он неоднократно читал собственные сочинения на открытии памятников и зданий, совещаниях различного уровня и других публичных мероприятиях.

Однажды на совещании с муниципальными чиновниками он прочитал такие строки: "Тиран обязан созидать, чтоб заслужить небес прощенье. Не царствовать, а управлять - дарить народу уваженье. А душу уберечь от зла помогут добрые дела".

В какой-то момент он перестал публично читать собственные сочинения. В мае 2015 года на праймериз "Единой России" он объяснил, что это связано с просьбой "одного очень ответственного человека".

В 2005 году Европарламент принял резолюцию "О нарушениях прав человека и демократии в Республике Марий Эл Российской Федерации". В ней Маркелова обвинили в притеснении местных СМИ, дискриминационной политике по отношению к марийскому населению и нарушении прав человека.

До 2013 года Леонид Маркелов был женат, но развелся, а развод впоследствии объяснял так: "Да, сегодня чиновнику иметь жену, которая занимается бизнесом, сложно. Что бы она ни построила, что бы она ни сделала - будут обвинять мужа. Поэтому иногда стоит развестись, чтобы продолжить, так сказать, какой-то процесс созидания".

Как сажают губернаторов

За последние десять лет к реальным срокам были приговорены бывшие главы Тульской области Вячеслав Дудка, Брянской области Николай Денин, Сахалинской области Александр Хорошавин, Республики Коми Вячеслав Гайзер, Кировской области Никита Белых.