Снег и морозы не отпускают Техас и другие южные штаты США

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Техас парализовал необычный снежный шторм

В США зимние штормы принесли снег, лед и пронзительный холодный ветер во многие места, которым холодная зима не свойственна.

В Техасе всплеск потребления электроэнергии привел к повсеместным отключениям электричества. Во вторник штат готовится к еще одной ледяной буре.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Так выглядят некоторые дороги в Кентукки

По меньшей мере 11 человек погибли из-за разразившегося шторма в Теннесси, Техасе, Кентукки и Луизиане. В Северной Каролине торнадо, вызванный тем же штормом, унес жизни трех человек рано утром во вторник.

В число пострадавших штатов также входят Миссисипи, Алабама и Оклахома. В штате Орегон на северо-западе страны также суровая погода.

Холодная погода добралась даже до северных частей Мексики, где рано утром в понедельник более четырех миллионов домов и предприятий остались без электричества. Национальная метеорологическая служба сообщила, что более 150 миллионов американцев (примерно половина населения страны) живут в районах, где ожидаются зимние штормы.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Жители Сьюдад-Хуарес, штат Чиуауа, Мексика, смогли прогуляться по снегу

Что происходит в Техасе?

Президент США Джо Байден ввел чрезвычайное положение в Техасе, где наблюдаются одни из самых низких температур за более чем 30 лет - в некоторых районах в воскресенье столбик термометра опустился до отметки -18C.

Высокий спрос на электроэнергию в штате вызвал отказы электросети. В некоторых районах были введены регулярные отключения электроэнергии для того, чтобы снабжение больниц, полиции и пожарных депо работало бесперебойно. В результате несколько миллионов человек остались без электричества.

Кризис усугубился, когда в воскресенье ураган вызвал отключение почти половины ветряных электростанций штата. Ветряные станции - второй по мощности источник электроэнергии в штате.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В Техасе наблюдаются самые низкие температуры за 30 лет

Обледеневшие дороги также вызвали множество дорожно-транспортных происшествий, и власти рекомендуют людям воздержаться от поездок, если возможно.

Только в минувшее воскресенье в Хьюстоне было зарегистрировано около 120 дорожно-транспортных происшествий. В результате большой аварии на крупном шоссе недалеко от Оклахома-Сити во время снежной бури в воскресенье загорелись несколько грузовиков.

Межконтинентальный аэропорт имени Джорджа Буша в Хьюстоне и городской аэропорт Хобби закрыты как минимум до вторника.

В нескольких штатах пассажиров предупредили, что рейсы могут быть отложены или отменены.

Автор фото, Montinique Monroe / Getty Images Подпись к фото, Непривычным к гололеду жителям Остина приходится соблюдать особую осторожность

Губернатор Техаса Грегг Эбботт призвал "всех техасцев сохранять бдительность ввиду чрезвычайно суровой погоды".

По сообщению Си-би-эс, температура в городе Даллас была ниже, чем в Анкоридже, штат Аляска.

В метеослужбе заявили, что необычные метеорологические условия позволили "арктической волне", которая сформировалась чуть севернее границы США и Канады, распространиться на Соединенные Штаты и далее за их пределы.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Взлетно-посадочные полосы в аэропорту Нэшвилла в Теннесси пришлось чистить от льда и снега

А что в остальных штатах?

"Более 150 миллионов американцев в настоящее время попадают под действие предупреждения о зимнем шторме, о ледяном шторме или о зимней погоде, поскольку неблагоприятные погодные условия сохраняются от берега до берега, - говорится в заявлении Национальной метеорологической службы. - Рекорды суточных максимальных и минимальных температур были и будут побиты во время этого продолжительного "полярного похолодания", при этом могут поменяться не только некоторые февральские, но и абсолютные температурные рекорды".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Обледеневшие дороги и тротуары усложнили работу служб доставки в Луисвилле, Кентукки

По словам метеоролога Марка Ченарда, ожидается, что в некоторых частях южных равнин - большой территории, охватывающей части Техаса, Оклахомы и Канзаса, - выпадет до 30 см снега.

"Как правило, холодный воздух не добирается так далеко на юг", - сказал он.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Жители Форт-Уорта, штат Техас, оказались в зимней стране чудес