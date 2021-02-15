Переворот в Мьянме: участникам протестов грозит 20 лет тюрьмы

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Демонстранты в Мьянме продолжают выходить на улицы, несмотря на угрозы со стороны военных

Военные, захватившие власть в Мьянме 1 февраля, на фоне продолжающихся масштабных протестов пригрозили их участникам реальными тюремными сроками до 20 лет.

Длительные строки и штрафы грозят также тем, кого признают виновными в разжигании ненависти и неуважении к лидерам переворота.

Представители военной хунты объявили об этих нововведениях в законе страны вскоре после того, как на улицах нескольких крупных городов появилась бронетехника.

За последние дни на улицы вышли сотни тысяч людей, которые требуют восстановления демократии в Мьянме и освобождения недавно победившего на парламентских выборах правительства, включая фактического лидера страны Аун Сан Су Чжи.

В понедельник адвокат Сан Су Чжи сообщил, что ее оставляют в под арестом еще на два дня, после чего суд в Нейпьидо рассмотрит ее дело по видеосвязи.

Аун Сан Су Чжи, президент Вин Мьин и другие члены правительства были задержаны военными 1 февраля. Срок их задержания должен был подойти к концу в понедельник.

Сан Су Чжи предъявлены обвинения в незаконном ввозе в страну оборудования связи - семи переносных раций.

На выборах в ноябре прошлого года возглавляемая Аун Сан Су Чжи "Национальная лига за демократию" набрала достаточно голосов, чтобы самостоятельно сформировать правительство. Генералы объявили выборы подтасованными.

Что делает хунта

Военные усилили свое физическое присутствие на улицах городов, что может говорить о готовящейся операции по жесткому подавлению протестов.

Генералы также объявили о ряде изменений в законодательстве. Длительные тюремные сроки и штрафы за разжигание ненависти и неуважения к лидерам переворота.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, На улицах Янгона впервые с 1 февраля появилась бронетехника

В заявлении, опубликованном на сайте хунты в понедельник, говорится, что людям, которые препятствуют действиям правоохранителей, теперь может грозить 20 лет тюрьмы. А за разжигание страха и беспорядков в общественных местах могут дать от трех до семи лет тюрьмы.

Об этом лидеры переворота сообщили спустя несколько часов после того, как в стране возобновилась работа интернета.

В воскресенье операторы связи в Мьянме заявили, что получили приказ отключить интернет с 01:00 до 09:00 по местному времени в ночь на понедельник .

В понедельник в центре второго по величине города Мьянмы Мандалая снова собралась крупная демонстрация. Оттуда поступили сообщения о том, что силовики применили резиновые пули для разгона толпы.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, после звуков выстрелов начинают разбегаться люди, затем видно, что некоторые получили ранения.

В воскресенье в городе Мьичина округа Качин на севере страны армия применила против демонстрантов автоматическое оружие - было оно заряжено резиновыми пулями или боевыми, неизвестно.

В выходные в числе задержанных оказались пятеро журналистов, которых впоследствии отпустили.

На улицах города Янгон впервые после переворота была замечена бронетехника. Протесты там сконцентрировались вокруг здания центробанка, посольств США и Китая, а также офиса "Национальной лиги за демократию", которую возглавляет Аун Сан Су Чжи.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Рядом со зданием Центробанка в Янгоне протестующие подошли к бронетехнике

В субботу военные заявили о выдаче ордеров на арест семи видных представителей оппозиции. Они потребовали от жителей страны не скрывать от властей сведения об активистах, прячущихся от ареста.

В соцсетях появились видео, на которых граждане гневно отреагировали на этот призыв - многие на них, наоборот, бьют в кастрюли и сковородки, чтобы предупредить соседей о приближающихся рейдах силовиков.

В субботу генералы также упразнили законы, по которым для задержания людей дольше, чем на сутки, или для обыска частной собственности требуется решение суда.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что глубоко озабочен сообщениями об излишнем применении силы со стороны сотрудников силовых ведомств и появлении на улицах крупных городов бронетехники.

Гутерриш призвал военных лидеров Мьянмы "убедиться, что в стране полностью уважается право на мирные собрания, и демонстранты не подвергаются расправе", говорится в заявлении, опубликованном ООН в воскресенье.