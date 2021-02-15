Сторонники независимости Каталонии впервые завоевали большинство на выборах

Автор фото, EPA Подпись к фото, Карлес Пучдемон (на экране) возглавлял список своей партии, находясь в изгнании в Брюсселе. Кандидатом в премьеры от этой партии выступила Лаура Боррес. Других соратников Пучдемона, с которыми он провозглашал независимость в 2017-м, на время кампании выпустили из тюрьмы.

Партии, выступающие за отделение Каталонии от Испании, впервые собрали большинство голосов на воскресных выборах в региональный парламент. Это, впрочем, не значит, что Барселона тут же снова объявит независимость: новое большинство в парламенте состоит из трех партий и все они по-разному смотрят на то, каким путем идти к разводу с Мадридом.

По предварительным данным, три прошедшие в парламент Каталонии партии сепаратистов завоевали 74 из 135 мандатов. Большинство - 70 мандатов - у сепаратистов было и до сих пор, по итогам выборов 2017 года, но абсолютное большинство голосов избирателей они собрали впервые.

Первое место на воскресных выборах заняла выступающая за единую Испанию партия социалистов, но ее отрыв от пришедших второй и третьей сепаратистских партий оказался совсем небольшим, и мандатов они получили почти поровну: 33, 33 и 32.

В сумме же четыре партии, выступающие за отделение Каталонии от Испании - "Левые республиканцы", "Вместе за Каталонию" живущего в изгнании в Брюсселе Карлеса Пучдемона, "Кандидатура народного единства" и Каталонская европейская демократическая партия - впервые в истории движения за независимость набрали больше половины голосов.

Правда, совсем ненамного больше - 50,7%. При этом явка оказалась рекордно низкой, 51%, то есть, за сепаратистов на деле проголосовало лишь чуть больше четверти каталонских избирателей.

Какие партии в итоге сформируют правительство Каталонии, пока непонятно.

Три прошедших в парламент сепаратистских партии придерживаются разных взглядов на то, как добиваться независимости.

"Левые республиканцы", которые вместе с партией Карлеса Пучдемона в 2017 году вопреки конституции и воле Мадрида в одностороннем порядке провели референдум и провозгласили независимость, с тех пор стали умереннее.

Кандидат в главы правительства от "Левых республиканцев" Пере Арагонес, который и сейчас исполняет обязанности главы правительства, считает, что Каталония должна идти путем Шотландии, то есть мирно, путем переговоров добиваться от Мадрида согласия на референдум о независимости.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Лидер "Левых республиканцев Каталонии" Пере Арагонес считает, что с Мадридом надо терпеливо договариваться по-хорошему

"Партии, выступающие за независимость, получили более 50% голосов. Народ Каталонии сказал свое слово. Пора начинать переговоры о референдуме", - сказал Арагонес сразу после выборов.

Лидер "Левых республиканцев" Ориоль Жункерас заявил, что именно его партия должна возглавить правительство, а Арагонес должен стать "президентом женералитета", то есть главой исполнительной власти.

После референдума и провозглашения независимости в 2017 году центральные власти Испании отправили под суд 12 лидеров сепаратистов, и девять из них, в том числе Жункерас, получили тюремные сроки за "подстрекательство к мятежу". Однако перед выборами им разрешили покидать тюрьму, чтобы участвовать в избирательной кампании.

Карлес Пучдемон ускользнул от ареста и тюрьмы, бежав в Бельгию. Он сейчас является депутатом Европарламента от Испании.

Пучдемон призывал в случае, если сторонники независимости соберут большинство голосов, снова объявить независимость в одностороннем порядке и затем вести переговоры с Мадридом. Его партия называет эту стратегию "мирной конфронтацией".

Автор фото, NurPhoto Подпись к фото, "Час зомби" - так испанская и каталонская пресса назвала последний час выборов 14 февраля, когда члены избиркомов облачились в защитные костюмы, чтобы принять голоса у болеющих ковидом. Но почти никто не пришел.

Третья сепаратистская партия, крайне левая "Кандидатура народного единства", критикует обе главные сепаратистские силы и считает, что немедленное провозглашение независимости снова ни к чему хорошему не приведет, но и бесконечно ждать согласия Мадрида тоже нельзя - надо провести новый референдум не позже 2025 года.

"Кандидатура народного единства" увеличила свою фракцию в парламенте Каталонии с четырех до девяти человек и может стать "гирькой", без которой формирование правительства сепаратистского большинства будет невозможно.

По мнению ведущей испанской газеты El Pais, сепаратисты все же могут договориться и сформировать правительство, но возможен и другой вариант: "промадридские" социалисты договорятся о коалиции левых сил с каталонским отделением партии Podemos и "Левыми республиканцами".

Выборы 14 февраля примечательны, кроме прочего, и относительным успехом радикалов: помимо крайне левой "Кандидатуры народного единства", 11 человек в парламент Каталонии впервые провела крайне правая партия испанских националистов VOX.