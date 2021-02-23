Как Мандела. Amnesty International решила не называть Навального узником совести
Международная правозащитная организация Amnesty International решила больше не называть Алексея Навального узником совести. Представители AI объясняют, что такое решение принято из-за высказываний Навального 15-летней давности, но организация продолжает считать его политзаключенным и требовать его освобождения.
В истории правозащитной организации уже были случаи, когда известных оппозиционеров исключали из списка "узников совести" - например, это произошло с борцом с апартеидом в ЮАР Нельсоном Манделой.
"Amnesty International приняла внутреннее решение перестать называть Алексея Навального узником совести в связи с заявлениями, которые он делал в прошлом. Некоторые из этих заявлений, от которых Навальный до сих пор не отказался, достигают порога пропаганды ненависти, что противоречит определению "узника совести", данному Amnesty", - говорится в переданном в Би-би-си заявлении организации.
"Международная амнистия" не уточняет, о каких именно высказываниях речь, но все, кто помнит его карьеру политика, уверены, что речь о некоторых заявлениях Навального об иммигрантах в те времена в первом десятилетии этого века, когда он создал организацию с националистическим уклоном, национал-демократическое движение "Народ" и участвовал в "русских маршах" вместе с радикальными националистами-ксенофобами.
Согласно правилам Amnesty International, обязательный критерий получения статуса узника совести - "неприменение насилия и отсутствие призывов к насилию или возбуждению ненависти".
В то же время Amnesty отмечает, что в последние годы Навальный подобных заявлений не делал. "И это решение не отменяет нашей решимости бороться за его немедленное освобождение и прекращение политически мотивированного преследования Навального со стороны российских властей", - сказано в заявлении.
Пресс-секретарь российского отделения "Международной амнистии" Александр Артемьев сказал Русской службе Би-би-си, что это решение было принято центральным аппаратом организации в ответ на запросы от отделений Amnesty в разных странах. По словам Артемьева, в эти отделения пришла "волна похожих запросов" от частных лиц.
"Целенаправленная кампания"
Сторонники Навального и другие российские оппозиционеры считают, что эти запросы - по крайней мере, часть их - организовали люди, близкие к российским властям.
О том, что региональные отделения "Международной амнистии" получили запросы о Навальном не случайно, говорит и Артемьев. "Одномоментность и общий повторяющийся лейтмотив таких запросов позволяет нам предполагать, что мы имеем дело с целенаправленной кампанией по дискредитации Алексея Навального за рубежом", - сказал представитель организации.
Amnesty International объявила Навального "узником совести" всего чуть больше месяца назад, 17 января, когда он был арестован в московском аэропорту по возвращении из Германии. Затем Amnesty International собрала в разных странах почти 200 тысяч подписей под петицией об освобождении Навального и 19 февраля передала петицию с подписями в администрацию президента России.
Глава российского представительства Amnesty International Наталья Звягина объяснила Русской службе Би-би-си, что после принятия решения о включении Навального в число "узников совести" организация начала получать сообщения о том, что в его высказываниях "мелькала информация, которая звучит как реально приближающаяся к порогу ненависти".
Она подтвердила, что причиной одного из таких обращений был блог Кати Казбек (нью-йоркской журналистки, которая написала несколько колонок для англоязычного сайта компании RT).
"Международная амнистия" в своей истории уже отзывала титул "узника совести". Так случилось, например, почти 60 лет назад с лидером южноафриканских борцов с апартеидом Нельсоном Манделой.
В 1962 году, когда Мандела был впервые осужден по обвинению в призывах к забастовкам, Amnesty признала его "узником совести".
Но спустя два года, когда Мандела получил второй приговор - за диверсии и вооруженную борьбу с правительством, - организация после бурных дебатов решила больше не считать его таковым.
"Узники совести - это те, кто не прибегает к насилию и не оправдывает его", - говорится в рассказе об этой истории, который можно найти на сайте Amnesty.
Главное
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика.
эпизоды