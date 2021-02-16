О соленых огурцах и памяти предков. Третий день суда над Навальным по делу о клевете

Автор фото, Babushkinsky Court

В Бабушкинском суде Москвы во вторник прошло третье заседание по делу о клевете в адрес ветерана, обвиняемым по которому проходит Алексей Навальный. Прокурор попросила оштрафовать политика на 950 тысяч рублей. Суд продолжится 20 февраля, в этот же день у Навального пройдет апелляция на решение о замене ему условного срока на реальный по делу "Ив Роше".

Заседание Бабушкинского суда началось с того, что прокурор Екатерина Фролова попросила выделить из дела и направить для проверки в Следственный комитет материалы об оскорбительных высказываниях Навального в адрес судьи и гособвинения на предыдущих заседаниях.

"Мы присутствуем при рождении нового уголовного дела!" - прокомментировал это Навальный.

Защитники политика возражали против ходатайства прокурора, обращая внимание на то, что она не уточнила, о каких высказываниях идет речь.

"Серьезно? Я был самым милым подсудимым в этом процессе - с учетом того, что происходило. Если вы считаете, что были какие-то оскорбления - скажите, я буду знать на будущее", - сказал Навальный.

По мнению политика, высказывания, которые он делал в ходе процесса, следует считать "комплиментами".

Судья после нескольких минут в совещательной комнате отклонила ходатайство прокурора, назвав его преждевременным.

"Знал, понимал и осознавал"

После этого суд перешел к прениям сторон. Первой начала свое выступление прокурор Фролова, которая с выражением прочитала текст преамбулы Конституции, сделав особый акцент на фразе "чтя память предков".

"Эти серьезные слова говорят о нашей государственности", - сказала прокурор. Преступная деятельность Навального, по ее мнению, выразилась в том, что, он, имея умысел на распространение клеветы и зная о ложности сведений, разместил в своих соцсетях ролик в поддержку поправок к Конституции, назвав снявшихся в нем людей "продажными холуями" и "предателями".

"В ролике было много уважаемых людей, одним из них был Артеменко. Мог ли он представить, что спустя некоторое время подвергнется нападкам на его честь и достоинство? - заявила прокурор. - Артеменко - человек, ковавший нашу победу и даровавший всем нам жизнь. Он стоял в мундире с орденами, а под роликом были оставлены слова, граничащие с безумием".

"На что надеялся подсудимый? Наверное, на то, что никто не решится с ним связываться, на то, что 93-летний ветеран не будет защитать свои честь и достоинство, что мы позабыли о своих предках. Нам не дает это сделать наша совесть, наша Конституция, нам не дал это сделать Артеменко. Спасибо вам, Игнат Сергеевич, за это", - торжественно произнесла Фролова.

Далее она выразила свое возмущение тем, что Навальный в ходе процесса не извинился перед ветераном.

"Вместо того, чтобы по-человечески извиниться, подсудимый продолжил оскорблять его словами, которые произнести из уважения к возрасту и подвигу потерпевшего я не могу. За шесть месяцев Навальный не сказал: "Я не знал, я не понимал, я не осознавал". Почему? Потому что знал, понимал и осознавал. И сделал это умышленно", - заключила Фролова.

Навальный, по ее мнению, не раскаялся в содеянном, а пытался доказать, что назвал предателями всех участников ролика, но "клевета не становится меньше, если касается нескольких человек".

"Каждый из них имел право подать заявление о клевете. Но, при всем уважении к другим, не каждый пошел в партизаны в 15 лет, не каждый видел, как фашисты захватывают его деревню, не каждый был ранен", - сказала она.

Своим комментарием Навальный указал на то, что Артеменко мог сняться в ролике за деньги, на его "продажность", тем самым опорочив его честь и достоинство, считает прокурор. Довод о том, что невозможно разместить клевету непонятно о ком, по мнению Фроловой, опровергается тем, что в ролике RT были титры с указанием снявшихся в нем людей.

"Конечно, клевета смежна оскорблению, но у нее есть и некоторые отличия: клевета указывает на факты, не соответствующие действительности, а оскорбление содержит отрицательную оценку личности. При клевете умысел направлен на изменение оценки человека в глазах окружающих. Заявления о продажности говорят о том, что такой умысел был", - считает Фролова.

Обвинение пришло к выводу, что умыслом Навального была "сознательная дискредитация победы СССР в Великой Отечественной войне", которая стала "частью последовательной кампании по искажению исторической правды".

Прокурор попросила суд назначить Навальному штраф в 950 тысяч рублей, а также 3,5 лет колонии, поскольку преступление он совершил в период испытательного срока с непогашеной судимостью. Однако такой срок уже был назначен Навальному по "делу Ив Роше" (с учетом срока, проведенного им под домашним арестом, в колонии он должен провести два года и восемь месяцев).

"Вы знаете хороший рецепт для огурцов и соли?"

Дальше слово взял Навальный.

"Происходит один досадный момент. Это все-таки не первое уголовное дело, сфабрикованное против меня. Кажется, что постоянная тяжелая работа по фабрикации этих дел приведет к тому, что вы как-то лучше начнете справляться. Но это дело - с самого начала над ним смеется любой профессиональный юрист", - начал политик.

"Клевета - это распространение сведений, - напомнил Навальный. - Они притащили эксперта, какую-то девочку из института, который подконтролен СК. А мы против этой девочки выставили профессора, нашли эксперта покруче. Господи, даже ваша девочка, стоя на трибуне, сказала, что там нет распространения сведений, там есть оценочное суждение. Наш эксперт, ваш эксперт - все говорят одно и то же".

Далее политик заявил, что в деле подделан "каждый второй документ": "Любой человек посмотрит и увидит, что ветеран, может, подписал одну бумагу, а другие документы подписаны другими людьми. Постоянно появлялись какие-то новые документы. На прошлом процессе вдруг взялось заявление Артеменко".

Затем Навальный снова заявил, что родственники потерпевшего ветерана, по его мнению, "торгуют" им.

"Я же здесь внука, этого недобитого торговца дедом, не зря спрашивал про доходы - не потому, что я его хочу уличить в том, что он не платит налоги. Я вам показывал и доказывал, что это семейство торгует дедом постоянно. У человека доход 3 тысячи рублей в месяц, у жены - 1900 в месяц, а он покупает себе кабриолет. У меня доходы больше, но я себе таких машин позволить не могу", - сказал он.

"Я думаю, никаких денег этот внучок не получил, он был в этом телешоу, везде его показывают, подписывают "внук ветерана". Это уже отдельное звание появилось в стране, и смотреть на это отвратительно", - добавил Навальный.

Политик отметил, что в прениях должен давать оценку юридической стороне дела, хотя "каждый момент этого дела - юридичесская бессмыслица".

"Я думаю-думаю, что бы спросить юридического? Знаете, я уже почти месяц сижу, и такая вышла штука - нету соли в камере. Я ее заказываю в ларьке - ее не везут. Заказываю еще раз - не везут. Жену прошу: закажи соль; она заказала, а ее не везут. Заказываю огурцы - везут, полно уже навезли. А вчера открывается окошечко и мне передают три килограмма соли. И поскольку о юридических вещах с вами говорить бессмысленно, может быть, вы знаете хороший рецепт для огурцов и соли? Только учтите, лаврового листа тоже нет", - неожиданно завершил свою речь Навальный.

Выступление защиты

Далее в прениях выступила защита Навального.

Адвокат Ольга Михайлова тоже начала свою речь с чтения преамбулы - но не Конституции, а Всеобщей декларации прав человека. Она напомнила, что ее как раз приняли из-за событий Второй мировой войны и, в частности, Великой Отечественной войны.

"Защита настаивает, что уголовное преследование Навального в очередной раз является надуманным и произвольным", - заявила адвокат. По словам Михайловой, в заголовке ролика RT о ветеране ничего сказано не было - но теперь обвинение утверждает, что Навальный оскорбил именно ветерана.

Она еще раз зачитала твит Навального про людей без совести и холуев, отметив, что в нем высказано оценочное суждение по поводу всех участников видео, а тот факт, что это были оценки, а не утверждения, подтвердили оба эксперта - и защиты, и обвинения.

"Навальный не оклеветал потерпевшего, а выразил отношение к людям, которые в ролике читают преамбулу Конституции", - подчеркнула адвокат.

Она отметила, что уголовная ответственность по статье о клевете наступает, если человек заведомо осознавал ложность сведений, которые подрывают репутацию другого лица. По словам Михайловой, Верховный суд при этом разъяснял, что не соответстующими действительности сведениями являются утверждения о фактах. Кроме того, каждому гарантируется право на свободу мысли и слова Конституцией и декларацией о правах человека - поэтому, по оценке ВС, нужно различать утверждения о фактах и суждениях.

Навальный в своих комментариях о героях роликах никаких фактов не сообщил, настаивала Михайлова. "Кроме того, никаких высказываний конкретно об Артеменко Навальный не допускал", - напомнила она.

"Я бы просила не нарушать Конвенцию, не нарушать российское законодательство. В связи с отсутствием состава преступления я предлагаю вынести оправдательный приговор Навальному и закрыть дело", - заявила Михайлова.

Следом слово взял адвокат Вадим Кобзев. "Каждая страница дела кричит - ветеран, ветеран, ветеран. Но для юридической квалификации не имеет значения, является ли потерпевший ветераном, студентом, учителем, врачом или домохозяйкой. Один человек назвал каким-то словом другого человека", - отметил он.

"Наличие или отсутствие состава преступления не зависят от того, что пожилой человек больше обижается на слово холуй, а студенты - на слово читер. "Было бы уголовное дело, если бы Навальный назвал участников ролика нубами и читерами? Наверное, не было бы", - предположил Кобзев.

"Каждый человек, который говорит слова "холуй", "предатель", "позор страны", совершает преступление? Это грубые слова - да. Это задевающие слова - да. Но это сообщения, которые невозможно проверить. Утверждения о фактах здесь нет. И именно об этом и сказали нам эксперты", - подчеркнул юрист.

По мнению Кобзева, герои ролика RT открыто высказались за обнуление сроков президента Владимира Путина, с чем в России не согласны многие люди, в том числе Навальный. "Именно потому, что многие люди были не согласны, Путину и понадобилось снимать агитационный ролик", - заключил он.

После выступления защитников судья Акимова объявила, что рассмотрение дела продолжится 20 февраля. На этот же день назначена апелляция по замене условного срока на реальный в Мосгорсуде.

Апелляция в Мосгорсуде назначена на 10:00, а заседание в Бабушкинском суде начнется в 14:00. На нем Навальный должен выступить с последним словом.

Как прошли предыдущие заседания

5 февраля в Бабушкинском суде Москвы прошло первое заседание по этому делу. Навального, которому на тот момент уже изменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, доставили в зал суда из СИЗО.

В первый день суд допросил самого потерпевшего по делу, ветерана Артеменко. "В июне на даче я узнал, что Навальный назвал меня предателем Родины, и это меня очень огорчило. Я хочу, чтобы Навальный публично принес извинения передо мной и перед памятью актера Ланового", - заявил ветеран по видеосвязи.

Также были допрошены свидетели по делу - соседка ветерана по подъезду 95-летняя Галина Маргулис, его сиделка Зуйнаб Темурова, свидетель Акимов 1993 года рождения, который попросил СК проверить ролик Навального, а также внук ветерана Игорь Колесников.

Заседание проходило очень эмоционально, судья неоднократно делала замечения Навальному и грозилась его удалить. Особенно эмоциональным получился допрос Колесникова, внука Артеменко. Как только тот появился в зале суда, Навальный назвал его "торговцем своим дедом".

Второе заседание состоялось 12 февраля. Потерпевший в нем не участвовал, пожаловавшись на то, что во время прошлого заседания ему стало плохо из-за "продолжающихся оскорблений со стороны подсудимого Навального".

В суде зачитали его воспоминания о войне, еще раз выслушали показания его внука, а также допросили двух экспертов-лингвистов.

Оба эксперта согласились с тем, что в комментариях Навального об участниках ролика RT содержались негативные оценки. Однако, обращал внимание профессор Института русского языка РАН Анатолий Баранов, клеветой считается утверждение, которое можно проверить на соответствие действительности, а оценки на соответствие действительности проверить невозможно.

В конце заседания прокурор допросила самого Навального. Он настаивал на том, что клеветы в его словах не было, и ложных сведений, порочащих честь и достоинство ветерана, он не распространял.

В ходе заседания судья сделала Навальному больше 10 замечаний, политик делал ей замечания в ответ.

Дело о клевете на ветерана

В начале лета прошлого года телеканал RT выпустил видеоролик, в котором разные люди высказывались за принятие поправок в Конституцию. В нем, помимо дизайнера Артемия Лебедева, фигуристки Аделины Сотниковой, актера Ивана Охлобыстина и других, также снялся ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.

Навальный выложил этот ролик у себя в соцсетях с комментарием: "О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели".

По версии следствия, таким образом политик распространил "заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана". В середине июня ведомство возбудило против него уголовное дело по части 2 статьи 128.1 УК РФ.

В конце прошлого года Госдума ужесточила наказание по этой статье - теперь за клевету, распространенную в интернете, можно получить до двух лет колонии.

Но по Конституции закон, отягчающий ответственность, не имеет обратной силы, поэтому лишение свободы по этому делу Навальному не грозит. Максимальное наказание по этой статье в предыдущей редакции - штраф до 1 млн рублей или обязательные работы.