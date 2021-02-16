Конгресс создаст независимую комиссию по расследованию штурма Капитолия

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Пелоси предложила увеличить финансирование на обеспечение безопасности Капитолия

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила, что Конгресс создаст независимую комиссию для расследования штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа 6 января.

В письме законодателям Пелоси пояснила, что в качестве образца для работы комиссии будет взято расследование атак 11 сентября 2001 года. "Мы должны узнать правду о том, как это произошло", - подчеркнула спикер.

В субботу бывший президент США Трамп был оправдан Сенатом по делу о подстрекательстве к мятежу, однако члены Демократической партии и часть республиканцев поддержали начало независимого расследования январских событий, в результате которых погибли пять человек.

Пелоси также напомнила, что после инцидента поручила отставному генералу Расселу Оноре проверить систему обеспечения безопасности Капитолия.

По ее словам, комиссия изучит и доложит "факты и причины нападения, вмешательство в мирную передачу власти и действия полиции Капитолия и других служб безопасности".

Пелоси отметила, что исходя из предварительных выводов генерала Оноре Конгрессу необходимо дополнительное финансирование для обеспечения безопасности Капитолия и членов Конгресса.

В понедельник группа конгрессменов-республиканцев направила Пелоси письмо с жалобой на то, что их партия не была уведомлена о результатах проверки генерала Оноре.

В письме законодатели также потребовали от Пелоси отчитаться о том, что ей было известно о возможности вторжения в Капитолий до 6 января и какие инструкции она давала для обеспечения безопасности зданий Конгресса.

"Сговор с армией дьявола"

Тем временем, одного из 10 конгрессменов-республиканцев, проголосовавших за импичмент Трампа после январских событий, публично осудили члены его семьи, которые обвинили его в "сговоре с армией дьявола".

"Каким же разочарованием ты стал для нас и для бога!" - написали родственники представителя штата Иллинойс Адама Кинцингера в письме, которое цитирует газета New York Times. Обвинения против экс-президента авторы письма называют "отвратительными и грубыми".

"Сейчас для нас самое постыдное - это родство с тобой. Ты опозорил фамилию Кинцингер", - заключают родственники конгрессмена в письме от 8 января.

Трамп второй раз избежал обвинительного приговора после импичмента после того, как обвинителям от Демпартии не удалось набрать для этого две трети голосов в Сенате. На сегодняшний день он является единственными президентом в истории США, который подвергался этой процедуре дважды.

Голосование по импичменту раскололо ряды республиканцев - семеро членов партии присоединились к 48 демократам и двум независимым сенаторам, поддержав обвинения в адрес Трампа.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл голосовал против осуждения, обосновывая свое решение тем, что, по его мнению, конституция не допускает применение этой процедуры к бывшему президенту. Однако уже после голосования он заявил, что считает Трампа ответственным за вторжение в Капитолий.

"Президент Трамп все равно подлежит ответственности за все, что он сделал, находясь в должности. Ему еще ничего не сошло с рук", - заявлял Макконнелл.

За проведение независимого расследования выступили и другие республиканцы, включая одного из ближайших союзников Трампа, сенатора Линдси Грэма. В минувшее воскресенье он заявил в интервью телеканалу Fox News, что бывший президент несет часть ответственности за произошедшее.