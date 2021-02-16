Беглец из КНДР перебрался через демилитаризованную зону в Южную Корею. Это крайне редкий случай

Автор фото, AFP Подпись к фото, Военные из Южной Кореи три часа следили за мужчиной

Южнокорейские военные задержали на границе мужчину, который перебрался в страну через хорошо охраняемую и укрепленную демилитаризованную зону. Предположительно, задержанный является гражданином КНДР. Власти выясняют, является ли он перебежчиком.

Во вторник военные из Южной Кореи в течение трех часов наблюдали за мужчиной, пока он шел по демилитаризованной зоне (ДМЗ), заполненной минными полями и огороженной колючей проволокой.

Случаи побега граждан Северной Кореи через ДМЗ крайне редки. Последний такой случай произошел в ноябре прошлого года.

Сообщается, что мужчина был замечен возле КПП в восточном секторе ДМЗ в 04:20 утра по местному времени во вторник. Пока не ясно, является ли он гражданским лицом или военнослужащим.

"Мы предполагаем, что он северокореец, и сейчас мы проводим расследование случившегося: в частности, каким образом он перешел [границу] и является ли он перебежчиком", - говорится в заявлении объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

В ведомстве уточнили, что также расследуют, не выявил ли этот случай уязвимые места в системе защиты границы.

Прыжок через трехметровый забор

В ноябре прошлого года бывшему северокорейскому атлету удалось перепрыгнуть через трехметровый пограничный забор и попасть на территорию Южной Кореи.

Как сообщали южнокорейские СМИ, после этого южнокорейские власти заставили его совершить еще несколько подобных прыжков, чтобы он доказал, что и правда попал в страну таким образом.

Расследование показало, что один из винтов, на которых крепятся пограничные сенсоры, был плохо прикручен, что и позволило перебежчику пересечь границу. Система сенсоров была установлена, чтобы предупреждать военных о любом воздействии на пограничную стену.

По итогам расследования южнокорейские военные объявили, что проверят каждый сенсор на границе между двумя Кореями.